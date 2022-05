‘Giro 2022: Simon Yates gaat morgen van start in etappe naar Jesi’

Simon Yates zal morgen ‘gewoon’ aan de start verschijnen van de tiende etappe van de Giro d’Italia, zo meldt La Gazzetta dello Sport op de tweede rustdag. De Britse klimmer was zondag, na de bergrit met aankomst op Blockhaus, nog vrij pessimistisch over het verdere verloop van de Giro.

Al enkele dagen sukkelt de topfavoriet voor de eindzege met een knieblessure, nadat hij in de rit naar de Etna ten val kwam. Yates wist zich in de daaropvolgende ritten wel te handhaven in de top van het klassement, maar in de zware bergrit naar Blockhaus vond Yates zijn Waterloo. De Britse kopman van BikeExchange-Jayco zakte in de bergetappe door het ijs en verloor bijna twaalf minuten op de andere favorieten.

Na afloop van de etappe was Yates uiteraard zeer teleurgesteld. “Die blessure heeft mij veel problemen opgeleverd, maar het was niet mijn enige probleem. Ik had opnieuw last van de hitte. Zo is het nu eenmaal. Ik heb wel alles gegeven. That’s it… We gaan zien of ik blijf strijden. We hebben eerst een rustdag en dan kijken we hoe het herstel gaat, maar ik weet nog niet of ik doorga.”

Rittenkaper

Volgens La Gazzetta dello Sport zal Yates de handdoek niet gooien en dus zijn weg vervolgen in de Giro. De Brit zal wel het geweer van schouder veranderen en in de tweede en derde week op jacht gaan naar ritzeges, zo laat de Italiaanse sportkrant weten. Door zijn tijdverlies is Yates nu weggezakt naar plek 25 in het algemeen klassement, op 11.11 minuut van roze trui Juan Pedro López.