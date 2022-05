Giro 2022: opgave Caleb Ewan met het oog op Tour de France

Zoek niet naar Caleb Ewan tijdens de twaalfde etappe van de Ronde van Italië. De Australiër, die voor de Giro al aangaf dat hij voorafgaande aan de zware slotweek af zou stappen, heeft de wedstrijd verlaten. Ewan zal zich na een korte rustperiode voorbereiden op de Ronde van Frankrijk. Dat meldt zijn ploeg Lotto Soudal in een persbericht.

“De Australiër verlaat de Giro zoals gepland in de tweede week”, schrijft Lotto Soudal. “Met heel wat bergetappes in het vooruitzicht werd in overleg met het team beslist dat Ewan huiswaarts keert. Na een korte rustperiode zal de sprinter toewerken naar zijn volgende grote doel van het seizoen, de Ronde van Frankrijk. Ook daar mikt Caleb Ewan op ritsucces in de sprintetappes.” Ewan zal via de Baloise Belgium Tour, die duurt van 15 tot en met juni 19, toewerken naar de Tour.

Op de persconferentie voor de start van de Ronde van Italië had Ewan al aangekondigd dat hij de wedstrijd niet uit zou rijden, maar een precieze datum voor zijn vertrek gaf hij toen nog niet. “De Giro helemaal uitrijden kan niet als je begin juli ook in topvorm aan de start van de Tour de France wil staan. Wanneer ik Italië verlaat? Ik heb er geen exacte datum opgeplakt, maar sowieso voor het ingaan van de zware laatste week. Daarin moet je anders te diep in je reserves gaan tasten. Zodra ik voel dat ik wat minder word, stap ik eruit.”

Voor Ewan verliep de Ronde van Italië niet zoals gehoopt. De Australiër sprintte in de openingsrit mee, maar kwam in de laatste honderd meter ten val. Naar eigen zeggen ging het vervolgens bergafwaarts en werd het een ‘helse’ Giro. Ewan kwam niet verder dan een achtste, tweede en vijfde plaats. Die tweede plek was in Scalea, waar hij met miniem verschil geklopt werd door Arnaud Démare.