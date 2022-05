Caleb Ewan haalt tijdslimiet ternauwernood: “Sinds mijn val in rit één gaat het bergafwaarts”

De Ronde van Italië verloopt voor Caleb Ewan nog niet zoals de Australiër vooraf gehoopt had. De sprinter wist nog niet te winnen en heeft het zwaar. “Mijn helse Giro kreeg vandaag een vervolg”, schreef Ewan na afloop van de etappe van gisteren op Instagram.

“Ik werd in mijn eentje gelost met nog tachtig kilometer te gaan en haalde maar net de tijdslimiet”, aldus de renner van Lotto Soudal, die dinsdag als 166ste binnenkwam. Hij moest meer dan 31 minuten toegeven op de winnaar, Biniam Girmay. “Sinds mijn val in de eerste rit voelt het alsof mijn Giro bergafwaarts gaat.”

Ewan kwam in de openingsetappe naar Visegrád ten val tijdens de eindsprint. De Australiër lag in de laatste honderd meter in derde positie, maar toucheerde het achterwiel van de eerdergenoemde Girmay en ging vervolgens tegen het asfalt. In de massasprints daarna kwam Ewan nog een keer tot een achtste en een tweede plaats. Vandaag krijgt hij een nieuwe kans, want de rit naar Reggio Emilia is biljartvlak. “Een nieuwe sprintkans morgen (vandaag, red.), dus ik hoop het om te keren”, aldus Ewan.