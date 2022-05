Giro 2022: Mathieu van der Poel voert selectie Alpecin-Fenix aan

Mathieu van der Poel kent zijn ploeggenoten voor de Giro d’Italia. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen krijgt onder meer sprinter Jakub Mareczko en Nederlander Oscar Riesebeek naast zich. De Ronde van Italië gaat aanstaande vrijdag van start.

Voor Van der Poel zal het zijn eerste deelname zijn aan de Ronde van Italië. Vorig jaar reed hij met de Tour de France zijn eerste Grote Ronde. Die deelname was meteen zeer succesvol, de 27-jarige renner won de tweede etappe en reed enkele dagen rond in de gele trui. In de leiderstrui rijden, dat is dit jaar in de Giro zeker niet onmogelijk voor Van der Poel. De openingsrit, die eindigt op een heuvel, moet hem perfect liggen.

Naast Van der Poel, Riesebeek en Mareczko staan ook Tobias Bayer, Stefano Oldani, Senne Leysen, Alexander Krieger en Dries De Bondt in de selectie van het Belgische ProTeam. Riesebeek greep vorig jaar nog net naast een ritzege in de vijftiende etappe van de Giro. De Nederlander uit Ede bleef toen samen met Victor Campenaerts over uit de vroege vlucht, maar Riesebeek moest zich gewonnen geven tegen VocSnor in een sprint à deux.

Belg De Bondt was vorig jaar ook bedrijvig in de Ronde van Italië, hij zat verschillende keren mee in de vroege vlucht. In de tiende etappe kwam hij als zesde over de streep, een dag later deed hij dat zelfs als vierde. Mede dankzij deze ereplaatsen reed de renner uit Bornem naar een zesde plaats in het puntenklassement, dat gewonnen werd door Peter Sagan.