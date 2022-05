Giro 2022: Koen Bouwman verzekert zich van winst in bergklassement

Nog twee etappes en dan zal Koen Bouwman in Verona worden gekroond tot eindwinnaar van het bergklassement in de Giro d’Italia. De Nederlander van Jumbo-Visma wist in de negentiende rit naar Santuario di Castelmonte weer heel wat punten te sprokkelen en is nu mathematisch zeker van de Maglia Azzura.

Na negentien etappes heeft Bouwman meer dan 270 punten verzameld en is nu niet meer te achterhalen in de strijd om het bergklassement. Zijn naaste belagers, Giulio Ciccone (103 punten) en Diego Rosa (94 punten), volgen op een straatlengte achterstand. In de laatste bergetappe naar de Passo Fedaia zijn er nog maximaal 130 punten te rapen, in de slottijdrit naar Verona welgeteld drie punten.

Bouwman heeft met andere woorden een geruststellende voorsprong en kan niet meer worden ingehaald. De 28-jarige klimmer schrijft zo toch een stukje (Nederlandse) wielergeschiedenis. Er is namelijk nog nooit een Nederlander erin geslaagd om het bergklassement in de Giro d’Italia te winnen, sinds de intrede van het nevenklassement in 1933. Sterker nog: alleen Johan van der Velde en Steven Kruijswijk eindigden ooit bij de eerste drie.

Beiden werden derde, in respectievelijk 1987 en 2015. Bouwman zal zondag normaal gesproken dus als eerste Nederlander worden uitgeroepen tot bergkoning in de Giro. Afgelopen maandag sprak Bouwman met WielerFlits nog over zijn ambities om het bergklassement naar zich toe te trekken. “Voor mij zou het speciaal zijn, zeker op een eindpodium van een grote ronde naast alle andere truiwinnaars. Dat zou een supermooie kers op de taart zijn!”

Bergkoningen uit Nederland zijn zeldzaam

Een bergkoning uit Nederland is sowieso bijzonder. In de Tour de France was Wout Poels er afgelopen zomer dichtbij, maar hij moest in de slotdagen alleen Tadej Pogačar voorlaten. In 1988 en 1989 namen respectievelijk Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse wel de bolletjestrui mee naar huis. Joop Zoetemelk was in 1971 de enige Nederlander die datzelfde presteerde in de Vuelta a España. Bauke Mollema (2018) en Robert Gesink (2016) eindigden de laatste jaren ook op het podium van het Spaanse bergklassement.