Bergtruidrager Koen Bouwman gaat vechten: “Maar als ik mag kiezen, liever tweede ritzege”

Interview

Met nog zes ritten te gaan in de Giro d’Italia 2022 is Koen Bouwman de trotse drager van de blauwe trui. De 28-jarige Gelderlander is namelijk de leider in het bergklassement. Die positie wil hij de komende week gaan verdedigen, maar de klimmer weet dat hij voor een lastig karwei staat. “Voor mij zou het supermooi zijn als ik in Verona als winnaar van een klassement op het podium sta”, vertelt hij aan WielerFlits.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Bestel nu jouw exemplaar Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

“Goed. Moe”, is het korte maar kraakheldere antwoord als we op de rustdag vragen hoe het met Bouwman gaat. Na een pittige tweede week heroverde hij in de bergrit naar Cogne de blauwe trui. Nadat hij daarin vroeg aanviel, kreeg hij op de tweede klim van de dag plots last van zijn rug. “Maandagochtend hebben we los gefietst en toen had ik eigenlijk nergens last van”, stelt hij ons gerust. “Ik koos er zondag voor om de etappe te beginnen op mijn aero-fiets, omdat de aanloop helemaal vlak was en het in de beginfases zo ontzettend hard ging de laatste week. Alleen ik rijd niet zo vaak op die aero-fiets, dus ik denk dat het daaraan ligt.”

“Ik merkte dat mijn gehele onderrug en billen vast zaten en helemaal verkrampt waren”, legt Bouwman uit. “Dat was balen, want mijn benen waren wel goed. De aero-fiets is niet per se anders afgesteld, maar die fiets heeft wel andere rijdeigenschappen. Hij is zo stijf als het maar kan en het is een heel ander model, dus dat voelt anders. Normaal ben ik daar niet echt gevoelig voor, maar nu na twee weken misschien wel. Die fiets laten we de komende week in ieder geval op de auto staan”, lacht hij. “Ik ga de komende ritten gewoon op mijn klimfiets beginnen en ook eindigen. Zondag heb ik overigens nog wel gewisseld van fiets.”

Bergtrui als nieuw doel

Jumbo-Visma trok met drie kopmannen naar deze Giro d’Italia: Tom Dumoulin, Tobias Foss en Sam Oomen. Bouwman – vorig jaar zelf verdienstelijk twaalfde in het eindklassement – zou samen met Chris Harper als meesterknecht in de bergen aan het werk gaan. De Australiër moest op het laatste moment passen vanwege een coronabesmetting, waarna hij werd vervangen door de 22-jarige Gijs Leemreize. “Waarvan ik vind dat hij het superknap doet”, wil Bouwman benadrukken. “Dat had ik niet verwacht, hij rijdt hier echt heel sterk rond. Zeker als je weet dat hij geen voorbereiding op deze Giro heeft gehad, zonder hoogtestage.”

Al tijdens de vierde rit kon het oorspronkelijke plan van Jumbo-Visma overboord, waardoor andere renners kansen kregen. “Die hebben we met beide handen aangepakt”, vertelt Bouwman. “Gijs en Pascal Eenkhoorn waren er al dichtbij en ik wist zelfs een rit te winnen. In die etappe begon ik ook voor het eerst aan de bergtrui te denken. Ik weet dat ik een goed sprintje bergop heb en ik besloot dat als het niet te veel energie zou kosten, ik de punten zou pakken. Als dat dan lukt, gaat zo’n trui toch bij jezelf leven en dat slaat over op de ploeg. Ondanks dat we al vijftien ritten gehad hebben, zijn er nog heel veel punten te verdienen.”

Daarmee wil Bouwman zeggen dat het geen gemakkelijke opgave is om het blauwe tricot naar Verona te brengen voor de slotrit. “We moeten er heel hard voor strijden, maar deze punten zijn in ieder geval binnen. Het bergklassement is nu een heel mooi doel voor de ploeg en mezelf om er ook in die laatste week nog vol voor te gaan. De opdracht is eigenlijk simpel: mee zitten in ontsnappingen, het liefst elke dag. Maar als het echt zo makkelijk was, dan waren er wel meer renners die ervoor zouden gaan. Iedere dag gaat het in de beginfase ontzettend hard en het is bizar hoe lang het steeds duurt voordat de vroege vlucht weg is.”

Ciccone als uitdager

Van de vier bergritten die volgen, verwacht Bouwman dat hij toch in minstens twee daarvan punten moet pakken. “Met mijn sprintje bergop, weet ik dat er niet veel jongens sneller zijn. Ik heb er vertrouwen in dat als ik eenmaal mee zit, dat ik veel punten kan pakken. Maar mee zitten is hier een groot casino, dus ik moet ook geluk hebben. Ik ga er in ieder geval niet op gokken door een dag over te slaan. Dinsdag ga ik meteen all-in om mee te zitten en woensdag ook. Hoe vaker, hoe beter. Ik moet er alleen voor waken dat ik me nergens over de kop rijd. Als dat gebeurt zou je dat een dag later best kunnen bekopen en dat moet niet.”

De klimmer heeft tot op heden 109 punten gepakt en dat zijn er zeventien meer dan de nummer twee, Diego Rosa. “Maar ik zie toch vooral Giulio Ciccone als grote uitdager”, denkt Bouwman. “Hij stond voor de rit van zondag nog op nul punten, maar door zijn solo-zege heeft hij er nu 58. Ciccone won daarnaast eerder al eens het bergklassement in de Giro, het is iemand die het mooi vindt om daarvan een doel te maken. Hij rijdt ook supersterk bergop. En ook Rosa zal er met zijn ploeg EOLO-Kometa wel voor gaan. Op zich maakt het dat wel leuk dat de bergtrui een beetje leeft. Maar ook de klassementsrenners kunnen ver komen.”

“Maar dat heb ik zelf niet in de hand”, gaat Bouwman verder. “Ik ga hen bergop niet kunnen volgen als zij vol gas gaan. Ik kan daarom alleen maar mijn best doen om mee te gaan in vroege vluchten. Het zou mooi zijn als Ciccone een dag niet meezit en ik wel. En anders moet ik ervoor zorgen dat ik bij hem blijf en het kan afmaken in het sprintje. Al is hij ook niet traag; bovendien kan hij bergop het verschil maken. Als hij beter blijkt, dan is dat zo. Ik ga er in ieder geval voor vechten. Alleen zijn er nog een berg punten te verdienen de komende week, dat ook iemand die nu nog nul punten heeft, kans maakt om de bergtrui te winnen.”

Mocht het Bouwman zelf lukken, dan vindt hij dat een hoofdprijs. “Voor mij zou het speciaal zijn, zeker op een eindpodium van een grote ronde naast alle andere truiwinnaars. Dat zou een supermooie kers op de taart zijn! Maar als ik moet kiezen tussen de eindzege in het bergklassement of een tweede ritoverwinning, dan hoef ik geen seconde te twijfelen. Dan heb ik liever die tweede ritzege. Dat is écht iets magisch. Die ontlading en wat het teweegbrengt na de finish, dat is zó mooi. Natuurlijk zou het blauw ook speciaal zijn, want er zijn niet zo veel Nederlanders die een trui in een grote ronde hebben gewonnen.”

Stortvloed aan berichten

Jos van Emden en Edoardo Affini zullen hem helpen om op het vlakke in ontsnappingen mee te geraken, de rest doet dat in de bergen. Voor de teamplayer die Bouwman is, smaakt die ritzege naar meer. “Ik probeer altijd het maximale voor de ploeg en de kopmannen te geven. Dan is het mooi en leuk om te horen en lezen als je van zo veel mensen berichten krijgt. Dat doet iets met je. Zo stuurde Robert Gesink: ‘Lekker vlammen nog dat laatste weekje. Jij kan dat, de derde week ben je meestal goed. Neem die trui mee naar huis!’. Iedereen leeft dus mee, ook buiten de Giro. Dat motiveert me nog meer om er vol voor te gaan deze week.”