Giro 2022: Knieblessure Simon Yates lijkt mee te vallen na val

De knieblessure van Simon Yates lijkt mee te vallen. De kopman van BikeExchange-Jayco ging vroeg in de vierde etappe van de Giro d’Italia onderuit en meldde zich meerdere keren bij de koersdokter, maar hield op de Etna stand in de favorietengroep. De ploegdokter kwam ’s avonds met een geruststellende update, meldt BiciSport.

Volgens Carlo Guardascione, de ploegarts van BikExchange-Jayco, is minimale schade te zien aan de knie van Yates. Bij de Brit, die gerekend wordt tot de topfavorieten voor de eindzege en afgelopen weekend in Boedapest de tijdrit won, werden na de finish op de Etna röntgenfoto’s gemaakt. Wel zou Yates een blauwe plek en een snee hebben op zijn rechterknie.

Het is de vraag hoe Yates de komende dagen zal herstellen van de valpartij. In het algemeen klassement staat hij vierde, op 1.42 minuut van de nieuwe leider Juan Pedro López. Daarmee is Yates nog wel de beste klassementsrenner.