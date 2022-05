Giro 2022: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten na de Etna-etappe

De vierde etappe van de Giro d’Italia met aankomst bergop op de Etna heeft niet gezorgd voor tijdwinst onder de favorieten, maar wel voor gevoelige verliezen bij enkele klassementsrenners. WielerFlits zet de verschillen tussen de favorieten op een rij.

De meeste favorieten kwamen samen in een eerste pelotonnetje over de streep, op 2:37 minuten van etappewinnaar Lennard Kämna en de nieuwe rozetruidrager Juan Pedro López. Opvallende afwezigen in deze groep waren alle drie de kopmannen van Jumbo-Visma. Tobias Foss en Sam Oomen verloren ruim twee minuten op de andere favorieten, Tom Dumoulin bijna zeven minuten. Ook Domenico Pozzovivo, Guillaume Martin, Vincenzo Nibali en Attila Valter kwamen met weinig of juist veel achterstand over de streep.

De naam van Miguel Ángel López kan worden weggestreept. De Colombiaan klassementsrenner van Astana Qazaqstan stapte af vanwege een blessure aan zijn linkerheup.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 4 van Giro d’Italia

4. Simon Yates (BikeExchange-Jayco) in 14u18m49s

6. Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) op 13s (ten opzichte van Yates)

7. Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) op 18s

8. João Almeida (UAE Emirates) op 18s

9. Richie Porte (INEOS Grenadiers) op 22s

10. Romain Bardet (Team DSM) op 24s

11. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) op 24s

12. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) op 33s

13. Thymen Arensman (Team DSM) op 33s

14. Jay Hindley (BORA-hansgrohe) op 34s

16. Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) op 38s

17. Alejandro Valverde (Movistar) op 41s

19. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) op 50s

20. Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert) op 55s

21. Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) op 57s

22. Iván Ramiro Sosa (Movistar) op 1m23s

29. Guillaume Martin (Cofidis) op 2m24s

30. Tobias Foss (Jumbo-Visma) op 2m32s

32. Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) op 2m34s

34. Sam Oomen (Jumbo-Visma) op 2m51s

49. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) op 6m38s

61. Attila Valter (Groupama-FDJ) op 11m45s