Giro 2022: Simon Yates en Wilco Kelderman verliezen meer dan tien minuten

Een slechte dag in de Giro d’Italia voor Simon Yates en Wilco Kelderman. Beide klassementsrenners verloren in de bergetappe naar Blockhaus meer dan tien minuten. De kans dat zij nog een rol gaan spelen in het algemeen klassement, is daardoor nihil.

Yates moest al twaalf kilometer onder de top van de Blockhaus lossen uit de favorietengroep. Aan de finish was de schade opgelopen tot 11.15 minuut voor de Britse kopman van BikeExchange-Jayco. Wilco Kelderman kreeg vlak voor Blockhaus een lekke band en moest achtervolgen. Op de slotklim was hij onzichtbaar, waarna hij op 10.53 minuut van zijn ploeggenoot en ritwinnaar Jai Hindley over de finish kwam.

Ook Giulio Ciccone (op 9.26 minuut), Ivan Ramiro Sosa (op 4.34 minuut), Hugh Carthy (op 3.48 minuut) en Pello Bilbao (op 1.08 minuut) verloren veel tijd op Blockhaus.