Giro 2022: Discussie over laatste bocht Koen Bouwman, maar jury grijpt niet in

De wedstrijdjury heeft de manoeuvre van Koen Bouwman in de laatste bocht van etappe 19 goedgekeurd. Pas een half uur nadat hij als winnaar over de finishkwam nabij Santuario di Castelmonte, mocht hij op het podium verschijnen. Er was namelijk een discussie over de manier waarop hij de laatste bocht aansneed.

Die laatste bocht lag op 70 meter van de finish. Bouwman ging zijn sprint vroeg aan en sneed de bocht als eerste aan, waarmee hij Mauro Schmid aftroefde. Twee andere medevluchters, Attila Valter en Andrea Vendrame, schatten de bocht compleet verkeerd in en reden zelfs rechtdoor.

Schmid baalde als een stekker en was boos. “Naar mijn mening was het geen faire sprint, dat was wel duidelijk. Bij het ingaan van de bocht zat mijn stuur nog voor die van hem”, doelt hij op Bouwman. “Hij viel bijna in de bocht. Hij weet dat hij langzamer is in de sprint en duwde me weg. Of er een diskwalificatie moet komen? Ik weet het niet zeker, maar in mijn optiek ging het er echt niet eerlijk aan toe.”

Bouwman zelf reageerde iets rustiger. “Ik wist dat er een bocht naar links was, maar ik wist niet dat de bocht zo scherp was. Ik moest behoorlijk hard in de remmen. Ik wist dat ik de binnenbocht moest nemen. Ik weet niet of ze achter mij vielen. Als dat wel zo is, sorry”, vertelde de Nederlander na afloop. De jury greep uiteindelijk niet in, want Bouwman mocht zich, na wat onduidelijkheid, melden op het podium als ritwinnaar.

Veel discussie

Eurosport-analist en voormalig Girowinnaar Alberto Contador vond dat Bouwman een correcte sprint reed. Zijn collega Bradley Wiggins twijfelde dan weer aan de manoeuvre van de Nederlander in de laatste bocht. Ook op sociale media was er veel discussie. Zo vindt oud-ploegleider Johan Bruyneel dat er niets aan de hand is: “Ze wisten allemaal dat die bocht daar lag. Wie als eerste daar was, zou winnen. Hier is niets aan de hand”, vindt hij.

Strongly disagree. They all knew that left hand corner was there, and whoever gets 1st into that corner wins the stage. The sprint for the stage victory was till the corner. And the proof: the judges didn’t even consider to DQ Bouwman. Nothing to see here. — Johan Bruyneel (@JohanBruyneel) May 27, 2022

Doe de test @BenjiNaesen: vraag aan 100 renners uit dit Giro-peloton (niet Schmid natuurlijk) of ze denken dat Bouwman moet gedeklasseerd worden. Wat ik echter wel vind: grote blaam aan Giro-organisatie om de finish op minder dan 100m na een haakse bocht te leggen. — Johan Bruyneel (@JohanBruyneel) May 27, 2022

Iedereen snijd de bocht af voor Tonelli! — Bas Tietema (@BasTietema) May 27, 2022

Bouwman gaat volgens mij het eerste de bocht in met de snelste en meest logische lijn. Lijkt me sterk dat je hier diskwalificatie volgt. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) May 27, 2022

Alessandro Petacchi: “Today’s stage was won before the turn not after.” Meanwhile Vendrame said they saw the finish this morning on Veloviewer (he said Velonews 😅) and didn’t see the dangerous corner… #Giro — Mihai Simion (@faustocoppi60) May 27, 2022

Well done to Koen for reading the roadbook of the stage. Yes he entered like a mad man in that corner, but he entered first. Part of cycling. #Giro pic.twitter.com/7OUHE4Cxx3 — Mihai Simion (@faustocoppi60) May 27, 2022