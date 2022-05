Balende Schmid niet blij met Bouwman: “Geen faire sprint, hij duwde me weg”

Mauro Schmid was op zijn zachtst gezegd niet blij met Koen Bouwman na de finish van de negentiende etappe van de Giro d’Italia. Volgens de Zwitser van Quick-Step-Alpha Vinyl reed de Nederlander geen faire sprint. “Naar mijn mening was het geen eerlijke sprint”, is Schmid duidelijk in gesprek met Eurosport.

Schmid ging samen met Bouwman af op de laatste, zeer scherpe, bocht. Die bleek beslissend in de strijd om de ritzege, maar volgens Schmid was het geen propere sprint. “Naar mijn mening was het geen faire sprint, dat was wel duidelijk. Bij het ingaan van de bocht zat mijn stuur nog voor die van hem. Hij viel bijna in de bocht. Hij weet dat hij langzamer is in de sprint en duwde me weg.”

“Als je de laatste honderd meter ziet, zie je dat ik er niks aan kan doen”, laat Schmid weinig aan de verbeelding over. “Of er een diskwalificatie moet komen? Ik weet het niet zeker, maar in mijn optiek ging het er echt niet eerlijk aan toe.” De jury keek na afloop nog wel naar de beelden, maar besloot niks meer aan de uitslag te veranderen. Bouwman pakt dus zijn tweede ritzege in deze Ronde van Italië.

Geen eerste overwinning in deze Giro d’Italia dus voor Schmid, die tevreden moet zijn met de tweede plaats. “Een hevige teleurstelling. Met een tweede plek ben je de eerste verliezer. Ik ben daar dus niet blij mee. Ik had denk ik wel de benen om te winnen, dus ik ben natuurlijk teleurgesteld.”