Giro 2022: Bardiani-CSF-Faizanè en EOLO-Kometa presenteren selecties

De Italiaanse ploegen Bardiani CSF Faizanè en EOLO-Kometa hebben hun selectie voor de Giro d’Italia bekendgemaakt. De ProTeams zullen in de Ronde van Italië voornamelijk te zien zijn in de ontsnappingen van de dag. Al hebben ze met Sacha Modolo ook een sprinter in de selectie bij Bardiani-CSF-Faizanè.

Naast snelle mannen Modolo en Filippo Fiorelli vinden we ook klimmers Filippo Zana, Samuele Zoccarato, Luca Covili, Davide Gabburo, Alessando Tonelli en Luca Rastelli terug in de selectie van Bardiani-CSF-Faizanè. Zoek dit jaar dus niet naar Enrico Battaglin, de drievoudige ritwinnaar in de Giro kampt met bronchitis.

“Met Sacha Modolo en anderen hebben we enkele jongens die al eerder succesvol waren in de Giro. Aan de andere kant hebben we ook renners in onze selectie die in eerdere jaren al ervaring hebben kunnen opdoen in de Ronde van Italië, zij zijn nu dan ook klaar om hun kans met beide handen aan te pakken”, sportief directeur Roberto Reverberi doelt onder meer op Filippo Fiorelli, die tweemaal derde werd in de meest recente Ronde van Sicilië, en Filippo Zana.

Het andere Italiaanse team dat zijn selectie naar buiten heeft gebracht is EOLO-Kometa. Lorenzo Fortunato, Vincenzo Albanese, Fransesco Gavazzi, Diego Rosa, Erik Fetter, Mirco Maestri, Samuele Rivi en Davide Bais zijn de renners in kwestie. Vorig jaar won Fortunato nog de etappe die aankwam op de Monte Zoncolan. Dit jaar liet de Italiaan zich ook al zien, zo werd hij afgelopen week tweede in het eindklassement van de Vuelta Asturias.

Naast Fortunato heeft EOLO-Kometa met Albanese nog een sterk ijzer in het vuur. De 25-jarige renner werd onder meer elfde in Milaan-San Remo dit jaar, daarnaast stond hij al acht keer in de top-10. Naast Fortunato en Albanese valt ook Fetter op in de selectie. Fetter is namelijk in Boedapest geboren, de 22-jarige renner zal de eerste drie dagen zodoende voor zijn thuispubliek koersen.