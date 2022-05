Giro 2022: Astana Qazaqstan met Miguel Angel López en oud-winnaar Vincenzo Nibali

Astana Qazaqstan heeft op Twitter zijn selectie bekendgemaakt voor de Giro d’Italia, die aanstaande vrijdag van start gaat in Boedapest. We zien onder meer klimmers Miguel Angel López en oud-winnaar Vincenzo Nibali terug in de achtkoppige selectie.

Superman López reed al tweemaal een sterk klassement in de Ronde van Italië. In 2019 eindigde hij als zevende in het algemeen klassement, een jaar eerder stond hij zelfs op het podium. Dit seizoen moet de Colombiaanse klimmer tevreden zijn met een overwinning in de Tour of the Alps en een derde plaats in het eindklassement van de Ruta del Sol.

López moet het echter zeker niet alleen doen, want ook Nibali staat in de selectie van de ploeg van Aleksander Vinokourov. De Haai van Messina won in zowel 2013 als 2016 de Ronde van Italië. Daarnaast vinden we ook David De La Cruz, Joe Dombrowski, Vadim Pronskiy, Fabio Felline, Harold Tejada en Valerio Conti terug in de selectie van Astana Qazaqstan.

De Giro d’Italia gaat aanstaande vrijdag van start in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.