Giro 2021: Voorbeschouwing lastige heuvelrit van Piacenza naar Sestola

De vierde rit van de Giro d’Italia 2021 voert dinsdag van Piacenza naar Sestola. Daags na de ritzege van Taco van der Hoorn lijken de klimmers uit hun schulp te moeten komen, want de finish van de 186 kilometer lange heuvelrit ligt net na de Colle Passerino. Wint opnieuw een vluchter of strijden de grote namen om de ritwinst? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De start ligt dinsdag in Piacenza, een stad op 150 kilometer ten oosten van Canale, de plek waar maandag Taco van der Hoorn de grootste overwinning uit zijn carrière behaalde. De regio rond Piacenza is niet alleen bekend van de Bargnolino-likeur, ook is deze streek de geboorteplaats van de legendarische Geatano Belloni.

De in 1892 geboren Belloni was ruim een eeuw geleden één van de te kloppen mannen voor het eindklassement van de Giro. Hij stond bekend om de tweestrijd die hij voerde met landgenoot Costante Girardengo, waarin Belloni vaak het onderspit moest delven. Al snel kreeg hij hierdoor de bijnaam eeuwige tweede, maar in 1920 was het eindelijk raak voor de man uit Pizzighettone: hij won het eindklassement van de achtste Giro d’Italia.

Na het vertrek uit Piacenza volgen 70 vlakke kilometers richting Parma. Daarna buigt de karavaan af naar de heuvels ten zuiden van deze stad en na 86 kilometer koers volgt de eerste tussensprint van de dag. Hierna volgen wat ongecategoriseerde heuveltjes, gevolgd door de klim naar het vroegmiddeleeuwse Castello di Carpineti. Deze helling is er een van de derde categorie.

Hierna volgt een lange afdaling richting Montemolino (8,6 km aan 5,7%). Weliswaar een klim uit derde categorie, maar met pieken tot 18% vlak onder de top. Na deze 933 meter hoge berg is het nog een kleine 44 heuvelachtige kilometers tot de meet. Er volgt dan nog een tussensprint in Fanano, waar bonificatieseconden (respectievelijk 3, 2 en 1 seconde) te verdienen zijn. Dat is mogelijk interessant voor de klassementsrenners. Na die tussensprint is het nog zeven kilometer naar de finish op de Colle Passerino.

Deze Colle heeft een lengte van 4,3 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van bijna 10%. De top van deze klim van tweede categorie ligt op 2,5 kilometer van de finish. De streep ligt, na een korte afdaling en wat golvende meters, namelijk in de gemeente Sestola, een plaats waar de Giro d’Italia voor het laatst finishte in 2016. Toen was het een piepjonge Giulio Ciccone die als vroege vluchter de etappe won.

In totaal staat de renners in het Giropeloton 187 kilometer en ongeveer 1.800 hoogtemeters te wachten.

Start: 12.05 uur in Piacenza

Finish: tussen 16.59 en 17.34 uur uur in Sestola

Afstand: 187 kilometer

Favorieten

Na de individuele tijdrit door Turijn, de sprintetappe naar Novara en de geaccidenteerde rit naar Canale is de vierde etappe naar Sestola opnieuw een grote kans voor aanvallers. Tot aan Parma is het parcours rechttoe rechtaan, maar vervolgens wordt het steeds heuveliger en technischer, en wisselen de lopers en steile hellingen elkaar af op weg naar de Colle Passerno. Maar mogelijk is het ook iets voor de favorieten. Vaststaat dat we een geanimeerde rit kunnen verwachten.

In 2016 wist Giulio Ciccone al eens te winnen in Sestola. Op pas 21-jarige leeftijd reed hij destijds solo naar de zege. Ook nu is de begenadigde klimmer een kanshebber voor de winst. De Italiaan sprong maandag al mee met een uitval van Tony Gallopin. Het toont zijn strijdlust. Maar met Bauke Mollema heeft Trek-Segafredo nog een man om rekening mee te houden in huis. De korte afdaling voor de laatste klim is misschien de springplank die de Nederlander nodig heeft om naar de zege te rijden, zoals hij dat ook in de Trofeo Laigueglia al zo fraai deed dit seizoen.

BORA-hansgrohe heeft meerdere paarden om op te wedden. Matteo Fabbro is aan een prima jaar bezig. De Italiaan was aan het begin van het seizoen al goed en werd daarna vijfde in een zware uitgave van Tirreno-Adriatico. Zo was hij tiende in die memorabele etappe waar Mathieu van der Poel Tadej Pogačar maar net wist af te houden. Via de twaalfde plek in de Tour of the Alps kwam hij naar de Giro. We houden ook rekening met Felix Großschartner, die in de Tour of the Alps drie dagen na elkaar in de aanval was en in Riva del Garda werd beloond voor zijn strijdlust.

Bij Androni Giocattoli-Sidermec is Jefferson Cepeda de klimmer, die in deze etappe hoge ogen kan gooien. De Ecuadoraan is bezig aan zijn tweede Giro d’Italia, nadat hij er vorig seizoen zijn groterondedebuut maakte. Hij is in goede vorm aan de start verschenen na een goede Tour of the Alps. Daarin was de jonge renner vijfde in de bergetappes naar Freichten im Kaunertal en Pieve di Bono, waarna hij vierde eindigde in het algemeen klassement. In de eerste ritten van de Giro liep hij al de nodige achterstand op, zodat hij wel op wat ruimte van het peloton kan rekenen.

Een gevaarlijke klant voor de etappezege op deze aankomst, als de favorieten met elkaar naar de streep rijden, is Pello Bilbao. De Spanjaard begon het seizoen degelijk in Italië met de veertiende plaats in de Trofeo Laigueglia en de tiende plek in Strade Bianche. Dan was hij vierde in de zware GP Indurain, zesde in de Ronde van het Baskenland en tweede in de Tour of the Alps, waar hij de bergetappe naar Pieve di Bono achter zijn naam zette. Met Matej Mohorič heeft Bahrain Victorious nog een interessante pion op het bord. De Sloveen was onlangs tiende in Luik-Bastenaken-Luik.

Vorig jaar zagen we dat Filippo Ganna vanuit de vlucht van de dag, in een etappe als deze, de zege naar zich toe kan trekken. Maar nu de Italiaan in het roze rijdt, blijft hij bij zijn kopmannen. Mochten de klassementsrenners om de overwinning gaan strijden, dan is Egan Bernal bij INEOS Grenadiers de renner om in de gaten te houden. De Colombiaan wist dit seizoen nog niet te winnen, maar sprokkelde al wel een hele rits ereplaatsen bij elkaar. Zo was hij tweede in de Tour de La Provence en de Trofeo Laigueglia, en derde in Strade Bianche.

Ganna gaat er zelf al van uit dat hij dinsdag de roze trui kwijtspeelt, dus dat biedt kansen aan de concurrentie die kort staat in het klassement. Zelf wijst de tijdritspecialist naar de kopmannen van Deceuninck-Quick-Step.

Met Remco Evenepoel en João Almeida heeft de Belgische ploeg spraakmakende renners in de Giro d’Italia. Evenepoel maakte na bijna negen maanden zijn rentree in koers, maar al meteen drukte de jonge Belg zijn stempel op de wedstrijd door zevende te worden op de openingsdag. Door bonificaties is hij inmiddels opgeschoven naar de derde plaats. In zijn eerste twee profjaren heeft hij al wel laten zien dat hij ritten als deze naar zijn hand kan zetten. Almeida droeg vorig jaar vijftien dagen het roze en was daarmee de ontdekking van de ronde. Dit jaar bevestigde hij, onder meer met zijn top 10-plaatsen in de UAE Tour, de Tirreno en Catalonië. De Portugees staat vierde, in dezelfde tijd als Evenepoel.

Als de klassementsrenners in Sestola om de winst gaan rijden, is Aleksandr Vlasov bij Astana-Premier Tech het speerpunt. Al vroeg in het seizoen was de kopman van de Kazachse ploeg goed op de Mont Ventoux tijdens de derde etappe van de Tour de La Provence, en in de lastige eendaagse Faun-Ardèche Classic. Daarna was hij tweede in Parijs-Nice achter Maximilian Schachmann. Via een sterke Tour of the Alps, waar hij derde werd in het eindklassement, is hij naar de Giro d’Italia getrokken.

Simon Yates had niet met betere papieren naar de Giro d’Italia kunnen trekken. In de Tour of the Alps trok hij immers de eindoverwinning naar zich toe, nadat hij op de tweede dag in Feichten im Kaunertal, het hele peloton zijn wil had opgelegd na een lange solo. In de dagen daarna had hij de boel onder controle en zo volgde hij uiteindelijk Pavel Sivakov op als winnaar. Yates won al drie maal eerder een etappe in de Giro en kent dus de weg naar de zege als het wedstrijdverloop zo uitkomt.

Tony Gallopin toonde maandag al zijn goede benen in de finale. Voor Bardiani-CSF-Faizanè is de Giro het jaarlijkse hoogtepunt. Met Giovanni Visconti en Enrico Battaglin heeft de ploeg wellicht twee opties om in deze rit mee te strijden om de overwinning. Bij Groupama-FDJ kan Rudy Molard de vooruitgeschoven pion zijn. Mogelijk is dit ook een mooie etappe voor Quinten Hermans om zich ten mengen in het aanvalsgedruis. Bij Intermarché-Wanty-Gobert leeft men na de zege van Van der Hoorn op een roze wolk. Houd ook rekening met zijn landgenoot Harm Vanhoucke van Lotto Soudal en Davide Formolo en Valerio Conti van UAE Emirates.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Bauke Mollema

*** Giulio Ciccone, Felix Großschartner

** Pello Bilbao, Jefferson Cepeda, Matteo Fabbro

* Egan Bernal, Remco Evenepoel, Aleksandr Vlasov, Simon Yates

Giro 2021: Deelnemerslijst

Weer en TV

Bij de start in Piacenza wordt regenachtig weer verwacht, aan een temperatuur van 15℃. Ook daarna blijft het nat en loopt de temperatuur niet verder op dan 16℃. De wind waait zwak tot matig, aan windkracht 2 à 3.

Eurosport 1 en de Eurosport Player zenden de rit van start tot finish uit. Het betekent dat de uitzending al om 12.00 uur begint.