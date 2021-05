Ganna onder de indruk van Evenepoel: “Hij had geweldige benen”

Filippo Ganna is ook na de derde etappe in de Giro d’Italia de leider in het algemeen klassement, maar de Italiaan van INEOS Grenadiers lijkt de roze trui dinsdag te gaan verliezen in de zware etappe naar Sestola. Ganna kijkt daarbij vooral naar Deceuninck-Quick-Step. “Vooral Remco Evenepoel heeft geweldige benen”, zei hij na afloop.

Ganna hield in de derde etappe, gewonnen door vroege vluchter Taco van der Hoorn, de Belgische klimmer al in de gaten. “Ik keek op een van de laatste klimmetjes even naar hem om, en hij reed daar op een heel groot mes, een 53. Ik kon zien dat hij goede benen heeft. Maar we zullen morgen zien wie mij gaat aanvallen”, aldus Ganna.

De dag van dinsdag

“Het was belangrijk om de roze trui te behouden vandaag, want op die manier hebben we morgen volgwagen nummer één. Voor als iets gebeurt”, gaat de Italiaan verder.

“Voor mij is het lastig morgen. Er zijn veel renners die dat klimwerk beter kunnen en in min of meer dezelfde tijd staan. Ik zal daarom werken voor de ploeg”, erkent de wereldkampioen tijdrijden. “We hebben twee sterke kopmannen (Egan Bernal en Pavel Sivakov, red.) en die moeten we ook ondersteunen. Als we het roze verliezen, moeten we de trui ook niet meer verdedigen.”