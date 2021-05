Giro 2021: Voorbeschouwing sprintetappe van Modena naar Cattolica

Na een aantal dagen in de heuvels is er in de vijfde rit van de Giro d’Italia weer een kans voor de sprinters. In een 177 kilometer lange etappe zonder heuvels wordt van Modena naar badplaats Cattolica gekoerst, maar het gaat wel regenen. Krijgen we een koninklijke massasprint? WielerFlits wikt en weegt de kansen van de favorieten voor de dagzege!

Parcours

Modena, de stad van luxe auto’s en balsamicoazijn. In 1889 werd hier Enzo Ferrari geboren, een succesvol autocoureur en later oprichter van het gelijknamige automerk. Sindsdien is de stad een walhalla voor autoliefhebbers met tal van musea en showrooms tjokvol snelle sportwagens.

Balsamicoazijn is ook een uitvinding uit Modena. De trebbianodruiven die afkomstig zijn uit deze streek bezorgen dit type azijn een geurig aroma, wat ervoor zorgt dat liefhebbers voor een oude balsamicoazijn soms honderden euro’s neerleggen. En woensdag begint de vijfde etappe van de Giro d’Italia 2021 er.

Niet alleen voor azijn- en de autoliefhebbers is Modena een mooie stad, ook wielerfans kunnen hier regelmatig hun hart ophalen. Al veertien keer startte een etappe van de Giro in deze universiteitsstad. In 2016 vertrok de roze karavaan voor het laatst uit deze stad, toen voor de elfde rit van Modena naar Asolo. Diego Ulissi won die etappe, voor Andrey Amador en Bob Jungels.

Na vertrek uit Modena loopt de etappe in een rechte lijn in zuidoostelijke richting. Na zeventig kilometer ligt in Imola de eerste tussensprint op de renners te wachten. Deze is mogelijk interessant voor de kandidaten om het puntenklassement. Nadat het peloton de plaats waar vorig jaar Julian Alaphilippe en Anna van der Breggen wereldkampioen werden gepasseerd heeft, volgen nog 65 vlakke kilometers tot de volgende tussensprint in Savignano sul Rubicone. Daar liggen bonificatieseconden.

Vanaf hier trekt het peloton, met de Adriatische zee aan de linkerkant, richting Cattolica. Dat is een beroemde badplaats met uitgebreid uitgaansleven. Hier kan de strijd om de juiste positionering beginnen en mogen de sprinters zich op gaan maken voor een snelle finish. Net als de hele rit is de finale vlak, maar wel bochtig.

Wat heet, in de laatste drie kilometer zijn vijf haakse bochten opgenomen: vier naar links en vlak na de vod van de laatste kilometer naar rechts. Daarna is het immer geradeaus richting de finishlijn, die parallel ligt aan de kust. Niets staat een koninklijke massasprint hier in de weg, al zullen positionering en timing van levensbelang zijn voor de rappe mannen.

Start: 13.10 uur in Modena

Finish: tussen 17.05 en 17.27 uur in Cattolica

Afstand: 177 kilometer

Favorieten

Na de eerste sprintersronde op zondag krijgen de rappe mannen in het Giro-peloton opnieuw een biljartvlakke etappe voorgeschoteld en dus staat een tweede massasprint in de sterren geschreven. Sommige sprinters willen een vervolg breien aan een goede start van de Giro, andere snelheidsduivels zijn gebrand op sportieve revanche na een mislukte sprint in Novara.

De topfavoriet voor de etappe van woensdag? Dat is toch echt Tim Merlier, de sprinttroef van Alpecin-Fenix. De razendsnelle Oost-Vlaming maakt zijn debuut in een koers van drie weken, maar was in Novara meteen op de afspraak. Merlier (28) wist op indrukwekkende wijze de eerste massaspurt van deze Giro te winnen. Topsprinters als Giacomo Nizzolo, Dylan Groenewegen en Elia Viviani moesten toch echt hun meerdere erkennen in de Girodebutant.

In rit vijf krijgt Merlier opnieuw een kans om te scoren, zeker als hij opnieuw goed van voren wordt gehouden en op het beslissende moment de vrijheid heeft om aan te gaan. Met de eveneens rappe Gianni Vermeersch en laatste man Alexander Krieger aan zijn zijde hoeft hij in de laatste kilometers niet bang te zijn om alleen te vallen. De Giro van Alpecin-Fenix is hoe dan ook al geslaagd, maar wie eenmaal aan het succes heeft geroken…

Zijn eerste massasprint in acht maanden tijd verliep zeker niet slecht. Dylan Groenewegen kwam in Novara als vierde over de streep. Dat had een derde plek kunnen zijn, maar de sprinter van Jumbo-Visma maakte in de laatste meters een foutje door zijn benen stil te houden. “Achteraf zie je op de beelden dat het misschien hectisch is, maar het was genieten om er tussen te zitten”, was zijn reactie vlak na de eerste sprint in deze Ronde van Italië.

“Een vierde plek na negen maanden afwezigheid, daar moet ik blij mee zijn. Maar ik ben een winnaar en wil altijd meer, al is een vierde plaats niet zo slecht in mijn eerste sprint”, gaf hij aan. “De benen zijn perfect, dus ik kijk uit naar de volgende sprint.” Die volgende sprint volgt, zonder ongelukken, woensdag. Het is aan mannen als Jos van Emden, Edoardo Affini en David Dekker om Groenewegen zo mogelijk te piloteren in de laatste kilometers.

Mocht Groenewegen om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om woensdag mee te sprinten, heeft de ploeg met Dekker nog een tweede sprinter achter de hand.

Groenewegen werd afgelopen zondag in Novara nog net voorbijgesneld door Elia Viviani, die zijn ploeg Cofidis een derde plek wist te bezorgen in de eerste sprinterskans. De ervaren Italiaan maakte naar eigen zeggen een fout door in volle sprint voor het wiel van Juan Sebastián Molano te kiezen. “Toen hij snelheid verloor had ik geen vrije doorgang. Dus toen Tim Merlier aanging, zat ik wat ingesloten”, aldus Viviani, die maandag ook vierde werd in Canale.

Cofidis is volledig afgestemd op de sprints en dus krijgt Viviani ook woensdag weer het vertrouwen van de ploegleiding. De ex-renner van onder meer Deceuninck-Quick-Step moet in de finale vooral het wiel van zijn sprintaantrekker Simone Consonni volgen, die zondag al voortreffelijk werk deed in dienst van Viviani. Consonni zelf is ook een goede sprinter en is in dit soort etappes plan-B, mocht er iets fout gaan met Viviani.

Een andere Italiaan om in de gaten te houden, Giacomo Nizzolo, deed in Novara nog een plaatsje beter dan Viviani. De Europese en Italiaanse kampioen van Qhubeka ASSOS werd enkele dagen geleden tweede in de sprint. Merlier was duidelijk een maatje te groot, maar Nizzolo was wel alle andere topsprinters te snel af. “Ik denk dat we goed begonnen zijn aan deze Giro en hopelijk kunnen we de komende dagen een beter resultaat behalen”, klonk het zondag.

Merlier, Nizzolo, Viviani en Groenewegen waren na afloop van de etappe naar Novara tevreden over hun sprint. Dat was zeker niet het geval voor Caleb Ewan, die het moest doen met een schamele tiende plaats. De renner van Lotto Soudal werd vooraf aangewezen als de topfavoriet voor de ritwinst, maar Ewan was in geen velden of wegen te bekennen. “We zaten al te ver bij het ingaan van de laatste twee kilometer”, vertelde de hoofdrolspeler na afloop.

“Het was lastig om nog te sprinten. Het is teleurstellend om zo te beginnen aan de Giro, maar van deze fouten kunnen we leren”, aldus Ewan, die woensdag met zijn ploeg een herkansing krijgt. Dat geldt ook voor Fernando Gaviria, die in tegenstelling tot Ewan wél uitstekend geplaatst zat met nog goed driehonderd meter te gaan. De renner van UAE Emirates straalde kracht uit en leek klaar om alle frustratie uit zijn lijf te sprinten.

Net op dat moment werd Gaviria onbedoeld door zijn UAE-ploegmaat Juan Sebastián Molano naar de afzetting gedreven en moest vervolgens heel wat capriolen uithalen om überhaupt recht te blijven. De rappe Colombiaan wist op de fiets te blijven, maar zijn sprint was om zeep. “Het ging niet zoals ik wilde, maar zoiets kan gebeuren in een sprint. We gaan met de ploeg uitpluizen wat er gebeurde en dan proberen we het de volgende keer beter te doen”, bleef hij rustig.

Gaviria maakte echter wel een goede indruk in de finales van rit twee en drie en zal nu helemaal uit zijn op sportieve revanche. Wie we verder nog moeten opschrijven voor een sprintersrit? Peter Sagan en Matteo Moschetti zijn twee gevaarlijke klanten. Beide renners beschikken wellicht niet over de pure snelheid om een biljartvlakke rit naar hun hand te zetten, maar maken zeker kans in een chaotische sprint en werden zondag bovendien al vijfde en zesde.

Tot slot zijn er nog wat renners die naar een dichte ereplaats kunnen sprinten, al is een overwinning normaal gesproken te hoog gegrepen. Dan hebben we het over Max Kanter (Team DSM), Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation, al tweede in Canale), Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Lawrence Naesen (AG2R Citroën), Manuel Belletti (EOLO-Kometa) en Riccardo Minali en Andrea Pasqualon namens Intermarché-Wanty-Gobert.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tim Merlier

*** Caleb Ewan, Dylan Groenewegen

** Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Fernando Gaviria

* Peter Sagan, Matteo Moschetti, Davide Cimolai, Max Kanter

Giro 2021: Deelnemerslijst

Weer en TV

De renners hebben al aardig wat regenbuitjes moeten trotseren en ook woensdag belooft het niet de hele tijd droog te blijven. Onderweg is er kans op wat regen. De gemiddelde temperatuur zal schommelen rond de twintig graden Celsius. Waaiers zijn, gezien de windrichting, niet uitgesloten. Eurosport 1 en de Eurosport Player zenden de rit van start tot finish uit.