Giro 2021: Voorbeschouwing etappe acht van Foggia naar Guardia Sanframondi

De achtste etappe van de Giro d’Italia 2021 voert over heuvelachtig terrein van Foggia naar Guardia Sanframondi. In de rit van 173 kilometer zijn twee gecategoriseerde beklimmingen opgenomen waarvan de laatste de finish huisvest. We wikken en wegen de kansen van de favorieten voor de dagzege!

Parcours

Het startsein wordt zaterdag gegeven in Foggia, het zuidelijkste punt van deze Ronde van Italië. Deze Zuid-Italiaanse stad is een bekende gastheer als het gaat om Giro-ritten. Al 36 keer deed het roze wielercircus Foggia aan, voor het laatst gebeurde dit in 1999.

In tegenstelling tot vrijdag trekt de karavaan landinwaarts, richting de heuvels van het Parco Regionale del Matese. Onderweg wordt al behoorlijk serieus geklommen, maar nog nergens zijn punten voor het bergklassement te verdienen. Dat kan pas na bijna 100 kilometer koers op de eerste gecategoriseerde beklimming van vandaag, de Bocca della Selva.

Deze 1393 meter hoge Bocca is een typische Zuid-Italiaanse loper. Met een lengte van ongeveer twintig kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van net geen 5% behoort deze klim tot de tweede categorie. Desalniettemin kan de beslissing van de etappe op deze col vallen, omdat er na deze helling nog maar weinig echte hindernissen zijn.

Na een bijna veertig kilometer lange afdaling beginnen de eerste renners aan de finale van de etappe. De renners hebben 166 kilometer in de benen als ze beginnen aan de slotklim naar Guardia Sanframondi. Na de tussensprint in Castelvenere slingert de weg omhoog tussen de wijngaarden en gaat het laatste klimwerk van de dag beginnen.

De klim naar Guardia Sanframondi werd nog nooit eerder opgenomen in het Giro-parcours. Met een lengte van goed drie kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5% is het geen bijster lastige opgave voor de renners. Na 173 kilometer kunnen de kaarten echter compleet anders geschud zijn, dus het gaat gegarandeerd vuurwerk opleveren.

Start: 12.40 uur in Foggia

Finish: rond 17.15 uur in Guardia Sanframondi

Afstand: 170 km

Favorieten

Na de derde sprintersronde in Termoli volgt er zaterdag opnieuw een kans voor de aanvallers in het peloton. Rit nummer negen is er eentje voor de klimmers, aangezien de renners over een klim van tweede categorie worden gestuurd en de aankomst is gelegen op een slothelling. Maar toch lijkt het voor de klassementsrenners niet meteen een etappe om oorlog te maken. Die zitten vooral met de rit van zondag in hun hoofd.

Remco Evenepoel liet het voor de start van de zevende etappe nog weten. “De rit van zaterdag is wellicht iets voor de vluchters, maar ik verwacht in de etappe van zondag een tweede gevecht tussen de klassementsrenners.” Het is zeer aannemelijk dat een omvangrijke vluchtgroep, met renners die ongevaarlijk zijn voor het klassement, een vrijgeleide krijgt richting de finish. En dus kijken we naar renners die al wat verder staan in de algemene rangschikking.

We komen al snel uit bij een man, die afgelopen donderdag al in de aanval was op weg naar San Giacomo. Bauke Mollema bleek in rit zes net niet sterk genoeg om Gino Mäder te volgen, die er op de slotklim met de zege vandoor ging. Mollema werd uiteindelijk nog ingerekend door de favorieten voor de eindzege en achtergelaten, maar had zich wel een eerste keer getoond in de vroege vlucht. Zaterdag is er weer een kans om mee te sluipen in de ontsnapping.

De Nederlander van Trek-Segafredo is inmiddels al geen gevaar meer in het klassement en zal dus alle vrijheid krijgen om op jacht te gaan naar zijn eerste ritoverwinning in de Giro. Want een etappezege, dat is het grote doel van Mollema de komende dagen en weken. Het parcours tussen Foggia en Guardia Sanframondi moet hem goed liggen en de slotklim is ook wel iets voor de taaie maar toch ook aardig explosieve Mollema.

In een Giro-etappe is het uiteraard ook uitkijken naar de verrichtingen van… de Italianen. Alessandro De Marchi hebben we deze Giro al flink aan het werk gezien. In Sestola, na afloop van de vierde etappe, beleefde hij misschien wel de mooiste dag van zijn sportieve leven door de roze trui te veroveren. Twee dagen heeft De Marchi in het felbegeerde kleinood mogen rondrijden, maar afgelopen donderdag kwam er abrupt een einde aan zijn roze droom.

De ervaren rasaanvaller verloor op weg naar San Giacomo meer dan twintig minuten, maar dit geeft De Marchi wel weer de ruimte om op jacht te gaan naar die ontbrekende ritzege in de Giro. Met de vorm van de Italiaan zit het wel snor, dat liet hij zien op weg naar Sestola, nu is het nog zaak om een keer als eerste over de streep te komen. Een andere thuisrijder om in de gaten te houden is Gianluca Brambilla, de vinnige renner van Trek-Segafredo en ploegmaat van Bauke Mollema.

Ook Alberto Bettiol (EF Education-Nippo) en Diego Ulissi (UAE Emirates) zijn twee renners om in de gaten te houden. Twee rappe mannen die ook nog eens uitstekend omhoog gaan en waarschijnlijk wel de vrijheid zullen krijgen om iets te ondernemen richting Guardia Sanframondi. Al mogen we niet vergeten dat Bettiol deze Giro ook zal moeten knechten voor zijn Britse kopman Hugh Carthy, die er nog altijd uitstekend voorstaat in het klassement.

Bettiol maakte in de eerste week al indruk op weg naar Sestola, waar hij in staat was om de betere klassementsrenners te volgen. Verder zagen we hem donderdag nog even in de aanval op weg naar San Giacomo. Van Ulissi hebben we nog maar weinig gezien, maar de achtvoudig etappewinnaar in de Giro staat wel nog gewoon keurig 30e in de stand, op iets meer dan zeven minuten van leider Attila Valter. De basisconditie is er dus, maar wat met die extra punch?

Afgelopen donderdag ging de zege naar Gino Mäder, maar de jonge Zwitser had het niet kunnen bolwerken zonder de hulp van Matej Mohorič. De Sloveense allrounder reed kilometerslang op kop om het verschil met het eerste peloton zo groot mogelijk te houden en slaagde daar wonderwel in. Op de slotklim ging vervolgens het licht uit, maar dat was ook de normaalste zaak van de wereld na al dat kopwerk. Krijgt Mohorič zaterdag de vrijheid om voor eigen rekening te rijden? Dan is het een heel gevaarlijke klant.

Andere renners die we kunnen noteren voor de vroege vlucht zijn Einer Rubio (Movistar), Gorka Izagirre (Astana-Premier Tech) en misschien ook wel Matteo Fabbro namens BORA-hansgrohe. Rubio was donderdag in staat om de betere klimmers te volgen vanuit de favorietengroep en staat al meer dan twaalf minuten in het krijt. De jonge Colombiaan kan dus zonder problemen meeschuiven in een vroege vlucht en is met zijn klimbenen dan een gevaarlijke klant.

De achtste etappe lijkt ook spek naar de bek van Izagirre, die in het verleden al eens een Giro-rit wist te winnen. De vraag is wel of hij de ruimte krijgt van de ploegleiding van Astana-Premier Tech, aangezien de ploeg vooral een goed klassement met Aleksandr Vlasov nastreeft. Bij zijn ploeggenoot Luis Léon Sánchez gaat hetzelfde verhaal op. Dit is normaal gesproken echt een ideale etappe voor de Spaanse kampioen om iets te proberen, maar krijgt hij ook de vrijheid?

Ook Fabbro, die al op dertien minuten staat van rozetruidrager Attila Valter, kan wellicht iets proberen in de rit naar Guardia Sanframondi. De Italiaan is behoorlijk snel, beschikt over de nodige explosiviteit en kan uit de voeten in het midden- en zelfs hooggebergte. Voor Peter Sagan is deze rit iets te zwaar en Emanuel Buchmann zal vooral de andere klassementsrenners willen volgen. Dat stelt Fabbro of Felix Großschartner in staat om voor de ritzege te strijden.

Onze laatste ster gaat naar de onberekenbare Thomas De Gendt. De Belgische rittenkaper is nog nauwelijks in beeld geweest, buiten wat kopwerk voor sprinter Caleb Ewan. Toch is het niet verstandig om De Gendt uit te vlakken voor een rit als die van zaterdag. De Oost-Vlaming heeft zo van die dagen dat hij niet te houden is, zowel voor het peloton als voor zijn medevluchters. Is zaterdag zo’n dag? Het parcours leent zich in elk geval voor een ‘Thomas De Gendt-solo’.

Het is altijd lastig om favorieten aan te wijzen voor een semi-bergetappe als die naar Guardia Sanframondi, aangezien je wel vijftig coureurs kunt opnoemen voor de juiste vlucht. We beschouwen Rubio als een van de favorieten voor de dagzege, maar wat doen we dan met zijn ploegmaats Dario Cataldo, Nelson Oliveira, Davide Villella en Antonio Pedrero? Ook deze renners kunnen met een beetje geluk de rit winnen.

En wat mogen we verwachten van iemand als Jan Hirt van Intermarché-Wanty-Gobert? Verder is het uitkijken naar Rudy Molard en Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Nicolas Roche (Team DSM), Tony Gallopin en Clément Champoussin (AG2R Citroën), Jefferson Cepeda (Androni-Giocattoli-Sidermec), Quinten Hermans en Simone Petilli (Intermarché-Wanty-Gobert) en Simon Carr van EF Education-Nippo. En zien we Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) eens in de aanval?

Mäder, de ritwinnaar van donderdag, zouden we normaal gesproken ook opschrijven voor de rit van zaterdag. Alleen: de Zwitser staat nu erg dicht in het klassement en zal waarschijnlijk geen ruimte meer krijgen van de mannen van Groupama-FDJ (voor rozetruidrager Valter) en de klassementsploegen.

Mocht het onverhoopt toch uitdraaien op een duel tussen de klassementsrenners, dan maken de usual suspects kans op de ritzege. Denk aan Egan Bernal en Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers), Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step), Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Simon Yates (Team BikeExchange), Marc Soler (Movistar), Damiano Caruso (Bahrain Victorious) en Astana-Premier Techs Aleksandr Vlasov.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Bauke Mollema

*** Alessandro De Marchi, Matej Mohorič

** Alberto Bettiol, Diego Ulissi, Gianluca Brambilla

* Einer Rubio, Gorka Izagirre, Matteo Fabbro, Thomas De Gendt

Giro 2021: Deelnemerslijst

Weer en TV

Gelukkig voor de renners belooft het zaterdag droog te blijven tussen startplaats Foggia en de finish in Guardia Sanframondi. Met een gemiddelde temperatuur van rond de twintig graden en een matige tot zwakke wind lijkt het een aangename koersdag te worden.

De tv-uitzending van Eurosport 1 begint om 12.40 uur, waarna de hele etappe in beeld wordt gebracht. Ook is de rit naar Guardia Sanframondi online live te volgen via de Eurosport Player en GCN+.