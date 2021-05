Remco Evenepoel: “Niet ontgoocheld dat ik het roze niet heb”

In Notaresco, de startplaats van de zevende etappe van de Giro, keek Remco Evenepoel nog even terug op de etappe van gisteren en vooruit naar de komende dagen. De Belg verwacht zondag opnieuw een gevecht tussen de klassementsrenners.

Maar eerst blikte de renner van Deceuninck-Quick-Step terug op de verregende zesde etappe naar San Giacomo. Aan de finish leek Evenepoel de roze trui te veroveren, maar het was Attila Valter die de schade wist te beperken en enigszins verrassend de macht wist te grijpen in de Ronde van Italië. Evenepoel staat nu tweede op slechts elf seconden van de Hongaar.

“Of ik dacht dat ik de roze trui had? Nee, ik wist het helemaal niet. Ik was helemaal bevroren door de kou en ik wist niet wat er gebeurde. Ik kreeg op een bepaald moment te horen dat ik naar het podium moest, aangezien ik de nieuwe drager was van de roze trui. Dat bleek echter toch niet het geval, maar ik heb me er niet druk om gemaakt. Dat wil zeggen dat ik niet ontgoocheld was.”

Roze trui

Evenepoel, die vandaag de gelegenheidsdrager is van de witte jongerentrui, kijkt al met een schuin oog naar de etappes van zaterdag en zondag. “Vandaag is het gewoon zaak om veilig de streep te bereiken. De rit van zaterdag is wellicht iets voor de vluchters, maar ik verwacht in de etappe van zondag een tweede gevecht tussen de klassementsrenners.”

En als Evenepoel de kans krijgt om de roze trui te veroveren, gaat hij er dan voor, werd hem nog gevraagd voor de start. “De Giro is nog lang, we zien wel”, houdt de Belgische rondehoop zich op de vlakte. “Er zal alleszins gevochten worden om de trui en ik denk dat de kans relatief groot is dat we aan het einde van de week een nieuwe drager hebben van de roze trui.”