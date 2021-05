Giro 2021: Voorbeschouwing beslissende bergrit naar Alpe Motta

Op de voorlaatste dag van de Giro d’Italia 2021 staat een zware bergrit van Verbania naar Alpe Motta op het programma. Op het bergachtige parcours van 164 kilometer passeren drie Alpencols de revue. Krijgen we nog een ultieme omwenteling in het klassement? We blikken uitgebreid vooruit!

Parcours

Precies drie weken geleden stond het Girocircus aan de vooravond van de openingstijdrit in Turijn. Ondertussen zijn we ruim 3.000 kilometer en twintig koersdagen verder en krijgen de renners de één-na-laatste beproeving van deze ronde op hun bordje: de bergrit naar Alpe Motta.

Het startschot wordt zaterdag gelost in Verbania, een stad aan het gigantische Lago Maggiore. De stad staat bekend om de botanische tuinen die de veelal Engelse en Schotse reizigers hier in de negentiende eeuw aanlegden. Nog altijd worden de tuinen veel bezocht, jaarlijks komen er zo’n 150.000 bezoekers op af.

Vanuit Verbania rijden de renners een hele poos parallel aan het Lago Maggiore richting de Zwitserse grens. Na de tussensprint in Canobbio is Brissago het eerste Zwitserse dorp dat wordt aangedaan door het peloton. Brissago is met zijn 197 meter boven zeeniveau het laagste punt van Zwitserland.

Het parcours is in de openingsfase van deze rit dan ook vrij vlak en loopt nog altijd parallel aan het gigantische Lago Maggiore. Pas ter hoogte van Locarno draaien de renners de Zwitserse Alpen in. Als de renners 75 kilometer voltooid hebben, gaat er voor het eerst serieus geklommen worden.

De San Bernardinopas is dan de eerste scherprechter in deze rit. Deze 2.065 meter hoge Alpencol is met een lengte van 23,7 kilometer aan 6,2% gemiddeld een loeizware beklimming. De uitschieters naar 11,3% completeren het klimfeestje op de eerste serieuze bergpas van de dag.

De afdaling die volgt na deze berg van de eerste categorie is ongeveer twintig kilometer lang. Daarna is het direct weer omhoog, deze keer slingert de weg over de Splügenpas. De renners passeren hier niet alleen de taalgrens, tevens bereiken ze ook het dak van deze etappe. De 8,9 kilometer lange Passo dello Spluga, voor wie liever in de Italiaanse sferen blijft, loopt omhoog met een gemiddelde van 7,3% en kent uitschieters tot 12%.

In de Giro d’Italia voor beloften, ook wel Girobio of Baby Giro genoemd, werd deze beklimming al eerder in het parcours opgenomen. Dat was in de editie van 2020. Toen was het de Britse alleskunner Tom Pidcock, die nu ook furore maakt op WorldTour-niveau, die als eerste de top bereikte.

Op de top van de Splügenpas is het nog 29,1 kilometer tot de finish en daalt het peloton af in Italiaanse richting. Het Zwitserse uitstapje zit er weer op en de renners beginnen aan de finale. Na de ruim twintig kilometer lange afdaling is het tijd voor de laatste beproeving van deze zaterdagrit.

Passo San Bernardino Passo dello Spluga Alpe Motta

In Campodolcino loopt de weg weer omhoog en begint de slotklim (7,3 km aan 7,6%) naar Alpe Motta. Na de tussensprint in Madesimo volgen de venijnige laatste twee kilometer met een gemiddelde van 9,8%. De laatste bergetappe van deze Giro d’Italia belooft hoe dan ook een wielerspektakel te worden en gaat ongetwijfeld voor veranderingen in het algemeen klassement zorgen.

Start: 12.20 uur in Verbania

Finish: tussen 16.55 en 17.31 uur in Alpe Motta

Afstand: 164 km

Favorieten

Met nog één bergetappe te gaan hopen de wielerfans natuurlijk op een spectaculaire ontknoping in de Zwitserse Alpen. Het verschil tussen de nummers één (Egan Bernal) en twee (Damiano Caruso) in het klassement is na negentien etappes 2:29 in het voordeel van de Colombiaan. Dat lijkt op het eerste gezicht toereikend voor Bernal, al is Simon Yates, die voorlopig derde staat in de stand, misschien wel de grootste concurrent voor die roze trui.

In de eerste twee weken was Bernal de renner die de lakens wist uit te delen bergop, maar in de slotweek is Simon Yates duidelijk de beste klimgeit. De Brit van Team BikeExchange wist de roze man van INEOS Grenadiers te kraken op weg naar Sega di Ala en won met verve op Alpe di Mera. De grote vraag is of Yates echt nog gelooft in een eerste Girozege. Dan zal hij zaterdag wel een alles-of-nietsaanval moeten plegen, gezien zijn achterstand in het klassement.

In het flashinterview na afloop van zijn ritzege op Alpe di Mera hield Yates zich nog wat op de vlakte. We moeten ook niet vergeten dat de Brit nog nooit op het podium heeft gestaan van de Giro d’Italia en een tweede of derde plaats in een grote ronde ook een mooi resultaat is. Yates zal zeker nog kijken naar de tweede plek van Caruso, die nu nog twintig tellen voorstaat maar in de voorbije etappes niet meekon met het geweld van Yates. Koerst die laatste zaterdag defensief of met open vizier?

Tweede in Sega di Ala en op Alpe di Mera: João Almeida was in de slotweek al tweemaal dichtbij de ritzege, maar moest zijn meerdere erkennen in vroege vluchter Dan Martin en Simon Yates. De Portugees is na een moeizame start en het nodige knechtenwerk voor Remco Evenepoel wel helemaal warmgedraaid en heeft nog altijd veel te winnen in de laatste bergetappe van deze Giro. Almeida staat nu achtste, maar het verschil met de nummer vier (Aleksandr Vlasov) is nog altijd speelbaar.

Yates en Almeida zullen met vertrouwen uitkijken naar de voorlaatste etappe, maar ook Egan Bernal klonk opgewekt na de etappe met aankomst op Alpe di Mera. De Colombiaan was zeker niet de beste op de slotklim, maar slaagde er wel in om de schade te beperken en ligt nog altijd in pole position om de Giro te winnen. “Mijn waardes waren heel erg goed op de slotklim en ik voelde me goed. Hopelijk heb ik zaterdag dezelfde benen als vrijdag”, aldus Bernal.

De kopman van INEOS Grenadiers moet nog twee etappes overleven en gaat de voorlaatste rit in met een voorsprong van 2:29 op Caruso. Is het genoeg om straks in Milaan te worden gehuldigd als eindwinnaar? Het grote voordeel voor Bernal is dat hij op de cruciale momenten kan rekenen op een ijzersterke formatie. Met een luitenant als Daniel Martínez, die zelf ook nog zevende staat en uitzicht heeft op meer, kan Bernal rustig op twee oren slapen.

We verwachten dat de klassementsrenners ook zaterdag om de ritzege zullen bikkelen, gezien de zware finale over drie serieuze cols en de belangen van sommige teams. Dan Martin heeft al een etappe op zak, maar zal zeker geen ‘nee’ zeggen tegen een tweede dagoverwinning. De Ier van Israel Start-Up Nation liet op de slotklim naar skistation Alpe di Mera met een zesde plaats zien nog altijd over de goede benen te beschikken en heeft een toptienplaats te verdedigen.

De Giro van Aleksandr Vlasov leek een beetje als een nachtkaars uit te gaan, maar op Alpe di Mera zagen we de Kazach plots weer van voren koersen. Na Yates, Almeida, Bernal en Caruso kwam Vlasov als vijfde over de streep. Dit zal misschien toch weer voor wat hernieuwd elan zorgen. Een podiumplek is inmiddels uit zicht en dus is een etappezege misschien wel het hoogst haalbare voor Vlasov en Astana-Premier Tech. Is Vlasov straks een natuurlijke bondgenoot van Yates?

Hugh Carthy, Romain Bardet en Tobias Foss, de andere renners in de voorlopige top-10, zijn de hele Giro al op achtervolgen aangewezen. We geloven niet in wonderen en gaan er dus niet vanuit dat deze renners zaterdag plots meedoen om ritwinst. Wie we dan wel in de gaten moeten houden in de strijd om de ritzege? Mocht een sterke vluchtgroep een vrijgeleide krijgen van het peloton, zijn er verschillende renners in staat om de etappe te winnen.

We denken spontaan aan Antonio Pedrero, die in de etappes naar Cortina d’Ampezzo en Sega di Ala al een gooi deed naar de ritzege. Het ontbrak de Spaanse klimmer van Movistar echter een beetje aan geluk. Zijn de wielergoden hem zaterdag wel gunstig gezind? Andere renners die, met een beetje mazzel, ver kunnen komen zijn Monte Zoncolan-winnaar Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), Davide Formolo (UAE Emirates) en Jan Hirt van Intermarché-Wanty-Gobert.

De Giro van Vincenzo Nibali gaat niet over rozen, maar Nibali zou Nibali niet zijn als hij met een klapper de ronde verlaat. De tweevoudig Girowinnaar van Trek-Segafredo ging deze Giro verschillende keren tegen de vlakte, maar was ook al een paar keer in de aanval. Zo liet hij in de Dolomietenrit naar Cortina d’Ampezzo een goede indruk achter en we sluiten dan ook niet uit dat de Siciliaan zaterdag vanuit de vroege vlucht een gooi doet naar de ritzege.

Koen Bouwman of George Bennett: we kunnen niet kiezen en daarom geven we beide renners van Jumbo-Visma een ster. Bouwman (27) is in de schaduw van de toppers in het klassement bezig aan een geweldige Giro. De Nederlander weet zich telkens te onderscheiden bergop en staat nu keurig twaalfde in de algemene rangschikking. Op Alpe di Mera kwam hij zelfs als achtste boven, en dat als meesterknecht van klassementskopman Tobias Foss.

Bouwman is kortom in topvorm en is ook geen gevaar meer voor de roze trui van Bernal. De renner van Jumbo-Visma zal dus zeker de ruimte krijgen als hij besluit mee te gaan in een vroege ontsnapping. Dit verhaal gaat ook op voor zijn Nieuw-Zeelandse ploeggenoot Bennett, die de laatste etappes eveneens uitstekend op dreef is. De kans is overigens wel klein dat we beide renners in de kopgroep zien, aangezien de ploeg ook nog mikt op een goed klassement met Foss.

Er zijn tot slot nog wat outsiders voor de dagzege op Alpe Motta. Denk aan de sterke Girodebutant Alessandro Covi van UAE Emirates. Ook Felix Großschartner (BORA-hansgrohe) lijkt er de laatste dagen wat door te komen, wat ook het geval is voor Androni Giocattoli-Sidermecs Eduardo Sepúlveda. En wat mogen we verwachten van Attila Valter en Matteo Badilatti (Groupama-FDJ), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Diego Ulissi namens UAE Emirates?

Algemeen klassement na negentien etappes 1. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) in 81u13m37s

2. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) op 2m29s

3. Simon Yates (Team BikeExchange) op 2m49s

4. Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) op 6m11s

5. Hugh Carthy (EF Education-Nippo) op 7m10s

6. Romain Bardet (Team DSM) op 7m32s

7. Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) op 7m42s

8. João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) op 8m26s

9. Tobias Foss (Jumbo-Visma) op 10m19s

10. Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) op 13m55s

Favorieten volgens WielerFlits

**** Simon Yates

*** João Almeida, Egan Bernal

** Dan Martin, Damiano Caruso, Aleksandr Vlasov

* Antonio Pedrero, Vincenzo Nibali, George Bennett, Koen Bouwman

Giro 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

In startplaats Verbania is het rond het middaguur een graad of twintig en zo goed als droog. Onderweg lijken de weergoden de renners ook gunstig gezind, al kan er hier en daar een spatje regen vallen. Op de toppen van de cols is het wel wat frisser, maar nog altijd vrij aangenaam. Er staat een zwakke tot matige wind.

De tv-uitzending op Eurosport 1 begint om 12.15 uur. Dat betekent dat de etappe in zijn geheel te zien is. Zonder onderbrekingen kijken? Dan moet je bij de Eurosport Player of GCN zijn.