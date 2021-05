Yates: “Op Twitter gelezen dat INEOS liever wilde controleren”

Hoe de Giro d’Italia ook afloopt, Simon Yates verlaat de ronde in ieder geval niet met lege handen. De Britse kopman van BikeExchange won de etappe naar Alpe di Mera en liep daarmee een halve minuut in op het roze van Egan Bernal.

“Ik ben echt blij. De ploeg heeft geweldig gewerkt vandaag. We hadden het vanaf het begin onder controle en gelukkig kon ik het afmaken”, zei Yates naderhand. De Brit reed met nog 6,5 kilometer te gaan weg uit de groep favorieten en haalde vervolgens solo de overwinning binnen. “Ik zag dat de jongens van INEOS het prima vonden om achter me tempo te blijven rijden.”

“Ik had het idee dat ze me wel wilden laten rijden vandaag. Ik las wat van Bernal op Twitter dat ze liever wilden controleren dan dat ze met me mee wilden gaan. Toen ik demarreerde, merkte ik dat het klopte. Ik probeerde vanaf dat moment gewoon volle bak door te rijden”, vertelde de klimmer verder.

‘Morgen wordt anders’

Wat er verder nog in het vat zit, kon Yates niet zeggen. “Ik probeerde vandaag er het beste van te maken. Het was niet de moeilijkste etappe met wel een lastige laatste klim. Morgen wordt anders. Het wordt een heel zware etappe, weer terug op hoogte. We zullen zien wat ik kan. Ik doe gewoon mijn best en nu ben ik vooral heel blij met deze etappezege.”