Giro 2021: Voorbeschouwing bergetappe van Grotte di Frasassi naar San Giacomo

De eerste verschillen zijn al gemaakt, maar op de zesde dag van de Giro d’Italia staat de eerste aankomst bergop op het programma. Over een afstand van 160 kilometer rijden de renners van de Grotte di Frasassi naar de top van de San Giacomo, even buiten Ascoli Piceno. De coureurs krijgen in totaal drie beklimmingen voor de kiezen, waaronder een dik vijftien kilometer lange slotklim. Wie kraait daar victorie? WielerFlits wikt en weegt de kansen van de favorieten voor de dagzege!

Parcours

De start ligt vandaag bij een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van de regio Marche, namelijk de Grotte di Frasassi. Dit karstgrottencomplex is al miljoenen jaren oud, pas in 1948 werd het ontdekt door een boer uit de streek. Sinds de opening van het karstgrottencomplex zijn er al zo’n tien miljoen bezoekers in de Grotte di Frasassi geweest. De Girokaravaan komt er voor het eerst kijken.

Vanaf de start koerst het peloton in zuidelijke richting naar Fabriano, een stad die in de 13e eeuw het centrum van de Italiaanse drukkunst vormde. Na Fabriano gaat het klimwerk langzaam beginnen. De route loopt in zuidelijke richting en doet eerst een aantal ongecategoriseerde beklimmingen aan, zoals de heuveltjes Camerino en Le Formaci. Als de renners dan ongeveer 65 kilometer aan heuvels in de benen hebben, arriveren ze aan de voet van de Forca di Gualdo.

De ‘Galg van Gualdo’ is een beklimming van de tweede categorie. Deze galgenberg is meer dan tien kilometer lang en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 7,4%. Hiermee vormt de bijna 1500 meter hoge beklimming een redelijk geleidelijke beklimming voor de coureurs.

De renners krijgen weinig rust, want na een afdaling van amper vier kilometer doemt alweer de volgende hindernis op. De Forca di Presta is de tweede gecategoriseerde klim van de dag, een beklimming van derde categorie. De zes kilometer lange helling kent een gemiddelde stijging van 3,7%, maar loopt tegen het einde op tot ruim 8%.

Na dit klimwerk volgt een lange afdaling naar het middeleeuwse stadje Ascoli Piceno. Na 40 (!) kilometer bergaf gereden te hebben zijn de renners toe aan de laatste klim van de dag: de San Giacomo. Deze slotklim is 15,5 kilometer lang en kent een gemiddelde van bijna 6,1%.

Deze berg diende in de Giro van 2002 al een keer als finishklim – hoewel de renners destijds van de andere kant kwamen. De Mexicaan Julio Alberto Pérez Cuapio was dertien tellen sneller boven dan Cadel Evans. De Mexicaan zou dat jaar ook het bergklassement winnen. In 1977 werd de San Giacomo ook eens beklommen , maar dat was in de Tirreno-Adriatico. Toen was het Roger De Vlaeminck die Giuseppe Saronni en Francesco Moser versloeg op de top.

Start: 12.40 uur in Grotte di Frasassi

Finish: tussen 16.58 en 17.30 uur in San Giacomo

Afstand: 160 km

Favorieten

In de zware etappe naar Sestola trokken de vluchters al eens aan het langste eind. Vraag is natuurlijk: lukt dit opnieuw of strijden de klassementsmannen om de zege? De rit lijkt toch het meest op het lijf van een goed klimmende vluchter geschreven. En dat zijn er nogal wat. Maar ook de mannen voor het klassement mogen we niet uitvlakken. Tien renners selecteren voor een favorietenlijst gaat dan ook gepaard met flink wat iene miene mutte-werk.

We noemen allereerst Bauke Mollema. Hij nam in de vierde etappe een snipperdag, waardoor hij op flinke achterstand staat in het klassement. Ideaal dus om een vrijgeleide te krijgen van de favorieten voor het klassement. Als de Nederlander van Trek-Segafredo de vrijheid krijgt om in de aanval te trekken, kan hij op de slotklim weleens moeilijk te verslaan zijn. Hetzelfde geldt voor Felix Großschartner, die eveneens op bijna veertien minuten van rozetruidrager Alessandro De Marchi staat.

De slotklim is een echte loper. Mollema en Großschartner weten dat zij niet de enige renners zijn die een dergelijke inspanning goed aankunnen. Van Jefferson Cepeda verwachten we ook een en ander, zeker nadat hij als vierde eindigde in de Tour of the Alps. In de Vuelta à Asturias kwam Antonio Pedrero dichtbij de eindzege. We weten al dat dit er tijdens de Giro niet inzit, aangezien hij net als Cepeda al op bijna vijftien minuten staat. Benieuwd of de Movistar-renner hier misschien in de buurt kan komen van een dagsucces in zijn vierde Giro.

En zo zijn er meer renners die al op behoorlijk grote achterstand staan. Denk maar aan Harm Vanhoucke, die in Sestola pas als 114e over de streep kwam. Een teleurstellend resultaat, zo vond hij zelf. Maar de Lotto Soudal-renner heeft in zijn prille carrière al genoeg moois laten zien, zeker als het bergop loopt. Een Vanhoucke in goeden doen is op de San Giacomo in staat tot heel mooie dingen. De Giro van Intermarché-Wanty-Gobert is na de ritzege van Taco van der Hoorn al geslaagd, misschien kan iemand als Jan Hirt voor een nieuwe stunt zorgen.

Maar voor hem zijn er ten minste nog tien anderen. We denken bijvoorbeeld nog aan Franse renners als Rudy Molard, Clément Champoussin en Victor Lafay. Matteo Fabbro zou het thuisland kunnen laten juichen, net als Alberto Bettiol (als hij ten minste de ruimte krijgt van Hugh Carthy), Diego Ulissi en Giulio Ciccone. Met Ciccone zijn we uitgekomen bij enkele kansrijke klassementsmannen. Egan Bernal kan hier zeker wat teweeg brengen, net als Aleksandr Vlasov. Maar we zouden ook niet verrast zijn als een van de andere topklimmers er met de overwinning vandoor gaat.

Mikel Landa zouden we ook zeker opschrijven als een van de renners met kansen op deze aankomst bergop. Maar helaas, het mag niet zo zijn voor de Bask. Zijn Giro kwam op vreselijke wijze ten einde. Bahrain Victorious is haar kopman kwijt en dus moet plan B in werking treden. Pakken wat ze pakken kunnen. En laat Pello Bilbao daar nu net behoorlijk goed in zijn. Enige vraag is: krijgt hij de ruimte om zich te mengen in de strijd om de dagzege? Hij staat immers toch nog vrij goed in het klassement. Aan zijn kwaliteiten zal het in ieder geval niet liggen…

Favorieten volgens WielerFlits

**** Felix Großschartner

*** Pello Bilbao, Bauke Mollema

** Jefferson Cepeda, Antonio Pedrero, Diego Ulissi

* Harm Vanhoucke, Jan Hirt, Egan Bernal, Aleksandr Vlasov

Giro 2021: Deelnemerslijst

Weer en TV

In Ascoli Piceno wordt redelijk weer verwacht. De temperatuur schommelt zo tussen de 19 en 20 graden. Op de top van de San Giacomo zal het iets koeler zijn, maar ook daar zal het nog wel uit te houden zijn. Tenzij het daar half de middag begint te regenen, zoals sommige weersvoorspellingen beweren.

Eurosport 1 en de Eurosport Player zenden de rit van start tot finish uit. Het betekent dat de uitzending al om 12.35 uur begint.