Giro 2021: Mikel Landa geeft op na harde val

Mikel Landa is woensdag in de finale van de Giro-etappe naar Cattolica hard ten val gekomen. De Spaanse kopman van Bahrain Victorious ging op een kleine vijf kilometer van de finish hard tegen de grond na een botsing met een verkeerseiland, waarna hij akelig lang bleef liggen.

Wat de schade is bij de klassementsrenner, die dinsdag een uitstekende vorm toonde in de eerste zware etappe, is nog niet bekend. (12 mei, 17u29)

Update – Landa geeft op na harde val

Inmiddels is bekend dat Mikel Landa na zijn val heeft opgegeven. De Spanjaard moest met een ziekenwagen worden afgevoerd.