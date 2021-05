Giro 2021: Voorbeschouwing bergetappe naar Sega di Ala

Etappe nummer zeventien van deze Giro d’Italia is opnieuw een zware bergetappe. Na de welverdiende laatste rustdag krijgen de renners op woensdag 193 kilometer en twee zware bergen voor de wielen geschoven. De finish ligt op de steile klim naar Sega di Ala. Komt Egan Bernal nog in de problemen? WielerFlits blikt uitgebreid vooruit!

Parcours

Woensdag wordt het peloton op gang geschoten in Canazei, een skioord in het hart van de Dolomieten. Canazei is vanwege zijn hoge ligging vaak het strijdtoneel geweest van mythische Giro-bergritten. Zo ook in 1987, toen Johan van der Velde hier als eerste over de streep kwam.

Dat Van der Velde en de Dolomieten een goede match waren, is terug te zien aan zijn palmares. ‘De Speer van Rijsbergen’ won maar liefst drie etappes in de Giro, allemaal in de iconische Noord-Italiaanse bergen. Daar waar ook gedurende deze rit naar Sega di Ala gekoerst wordt.

Daarnaast veroverde Johan van der Velde driemaal de paarse puntentrui in de Giro. Een rassprinter was hij niet, maar vanwege zijn sterke klimcapaciteiten kon hij vaak punten pakken bij de tussensprints. En in tegenstelling tot de zware sprinters kon hij de hoogtemeters eenvoudig overleven.

Na de start in Canazei volgt een grotendeels dalende lijn van ruim 55 kilometer tot de eerste klim van de dag. De korte, steile weg naar Sveseri (een gehucht, bestaande uit welgeteld één pizzeria en twee boerderijen) is een beklimming van de derde categorie.

Het parcours vervolgt haar route in zuidelijke richting en na de afdaling van Sveseri volgen bijna vijftig vlakke kilometers met tussensprints in de plaatsen Trento en Mori. Als de renners 139 kilometer op de teller hebben staan, beginnen ze aan de voorlaatste klim van de dag, de Passo di San Valentino. Deze Dolomietenpas is 14,8 kilometer lang en stijgt met 7,8% gemiddeld.

Na deze klim volgt een afdaling van zeventien kilometer, waarna het nog maar een kort, vlak stuk is tot de slotklim. De 11,2 kilometer lange klim naar Sega di Ala werd nog nooit eerder opgenomen in het Giroparcours. Met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,8% gaat ook deze berg gegarandeerd wielerspektakel opleveren. Er is zelfs een uitschieter van 17% op drie kilometer van de top.

De slotklim naar Sega di Ala werd dus nog nooit aangedaan in de Giro, maar werd al wel een keer gebruikt als scherprechter in de Giro del Trentino. In 2013 trokken de renners in de slotetappe van de Italiaanse voorbereidingskoers naar de top. Vincenzo Nibali was toen goed voor een dubbelslag; de Italiaan versloeg Mauro Santambrogio en nam de leiderstrui over van Maxime Bouet. Het bleek voor Nibali een goede generale repetitie richting de Ronde van Italië, aangezien hij vijf weken later voor het eerst La Corsa Rosa wist te winnen.

Start: 12.00 uur in Canazei

Finish: tussen 16.55 en 17.35 uur in Sega di Ala

Afstand: 193 kilometer

Favorieten

Nog vijf etappes te gaan en dan kennen we de eindwinnaar van de Giro d’Italia. Of is de Giro nu al beslist? Egan Bernal liet afgelopen maandag nog maar eens zien wie de beste klimmer is in deze Giro en heeft na de ingekorte Dolomietenrit naar Cortina d’Ampezzo ruim twee minuten voorsprong op Damiano Caruso, de voorlopige nummer twee in het klassement.

En toch krijgen Bernal en zijn collega’s nog heel wat bergen voorgeschoteld. Zo staan er woensdag twee loodzware beklimmingen op het menu richting Sega di Ala. Het lijkt bij uitstek een etappe voor de klassementsrenners. Er zullen ook zeker verschillen ontstaan op de slotklim, maar we verwachten tegelijkertijd een strijd op twee fronten. Dat de ritzege gaat naar een sterke vluchter.

Bernal zal na zijn tweede ritzege vooral denken aan eindwinst en we verwachten niet dat hij zijn ploeggenoten zal oproken voor een mogelijke derde dagoverwinning. Teams als EF Education-Nippo, Bahrain Victorious, BikeExchange en Astana-Premier Tech zullen ook niet de rode loper willen uitrollen voor Bernal, die heeft aangetoond de beste klimmer te zijn in deze Giro. Bovendien zijn deze teams verwikkeld in een fikse strijd om de overige podiumplekken.

We zien een omvangrijke kopgroep, met renners die ongevaarlijk zijn voor de roze trui, dan ook wegrijden en wegblijven op weg naar de slotklim naar Sega di Ala. Het lijkt een ideale etappe voor Antonio Pedrero om nogmaals een gooi te doen naar een eerste ritzege in een grote ronde. De Spaanse klimmer is geen gevaar meer voor de roze trui, maar is momenteel wel een van de betere klimmers in deze Ronde van Italië. Dat bleek wel in de etappe naar Cortina d’Ampezzo.

Pedrero was maandag mee in de vroege vlucht en bleek op de Passo Giau zelfs sterker dan kleppers als Davide Formolo, João Almeida en Vincenzo Nibali. De renner van Movistar reed weg op de flanken van de besneeuwde Dolomietencol, maar had de pech dat rozetruidrager Bernal zijn zinnen had gezet op de etappezege. Pedrero werd als laatste overlever van de vroege vlucht ingerekend en achtergelaten. Neemt hij woensdag sportieve revanche? Met de vorm zit het wel snor.

Ook Davide Formolo zal deze etappe met rood hebben omcirkeld in zijn agenda. De Italiaan was maandag ook al mee in de vroege vlucht, maar de avonturiers kregen toen te weinig ruimte van de groep der favorieten. Formolo hoopt de komende dagen nog een etappe te winnen, maar de renner van UAE Emirates zal ook met een schuin oog kijken naar het algemeen klassement. Formolo staat nu elfde, op iets minder dan twaalf minuten van Egan Bernal.

Formolo kan met andere woorden nog opschuiven in de stand, zeker als hij deel uitmaakt van een vroege vlucht en zo met voorsprong kan beginnen aan de slotklim. De Italiaan staat net ver genoeg om geen direct gevaar te zijn voor de mannen van INEOS Grenadiers. Een andere Italiaan, Vincenzo Nibali, heeft een goed klassement al uit zijn hoofd gezet. Een ritzege, dat is wat telt voor de tweevoudige winnaar van de Giro d’Italia. Nibali krijgt woensdag weer een uitgelezen kans.

Wat in het voordeel speelt van Nibali, is dat hij als enige renner in het Giro-peloton al eens wist te winnen op de klim naar Sega di Ala. Dat was, zoals eerder gememoreerd, in 2013 tijdens de Giro del Trentino. De renner van Trek-Segafredo weet dus precies hoe zwaar de slotklim is en kan wellicht zijn ervaring uitspelen. Ook zijn ploegmaats Bauke Mollema en Gianluca Brambilla kunnen misschien voor de ritzege gaan.

Nog een renner die woensdag twee vliegen in één klap wil slaan: Daniel Martin. De Ier van Israel Start-Up Nation hoopt op de valreep nog een etappe te winnen, maar heeft ook nog altijd uitzicht op een goed klassement. Martin staat na zestien etappes twaalfde op 15.10 minuut van leider Bernal, op ruim vijf minuten van een potentiële top-10-plek. Martin zal dus moeten meesluipen in een vroege vlucht en dan is hij ook automatisch een kandidaat voor de ritzege.

Jumbo-Visma hoopt met Tobias Foss (de nummer negen op 8.20 minuut van Bernal) bij de eerste tien van deze Giro d’Italia te eindigen, maar de Nederlandse formatie kan met Koen Bouwman en George Bennett ook nog op jacht gaan naar ritzeges. Bouwman klimt deze Giro uitstekend en was in de rit naar Campo Felice al dichtbij ritwinst, Bennett begint na een slechte start steeds beter te koersen. Beide renners deden het ook prima in de rit naar Cortina d’Ampezzo. Dat belooft voor woensdag!

Felix Großschartner is vanwege zijn snor een opvallende verschijning in het peloton, maar we hebben de Oostenrijkse klimmer eigenlijk nog maar weinig aan het werk gezien deze Giro. Nu klassementskopman Emanuel Buchmann is weggevallen en Peter Sagan vooral bezig is om de paarse puntentrui veilig te stellen, zal Großschartner wat meer vrijheid krijgen om op zoek te gaan naar een dagzege. Dat geldt ook voor zijn Italiaanse ploegmaat Matteo Fabbro.

De Giro van Lorenzo Fortunato kan al niet meer stuk na diens ritzege op de Monte Zoncolan, maar dat betekent niet dat de Italiaan van EOLO-Kometa rustig naar Milaan zal fietsen. Fortunato kan misschien wel een tweede bergetappe winnen. In de rit naar Cortina d’Ampezzo liet hij nogmaals zien over zeer goede klimbenen te beschikken. Fortunato eindigde achter de toppers van het klassement knap als 22ste, op nog geen negen minuten van ritwinnaar Bernal.

Onze laatste ster gaat naar Geoffrey Bouchard, nog altijd de trotse drager van de blauwe bergtrui. De Franse rasaanvaller van AG2R Citroën heeft zich de laatste dagen nauwelijks laten zien in de aanval. Was dit een bewuste keuze met het oog op de rit van woensdag? Hoe dan ook, Bouchard kan na de rustdag een gouden zaak doen door mee te sluipen in de vroege vlucht. De Fransman moet zeker nog wat punten sprokkelen, gezien de opmars van Bernal in het bergklassement.

Andere renners om woensdag in de gaten te houden zijn Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Gorka Izagirre en Harold Tejada (Astana-Premier Tech), Rein Taaramäe, Simone Petilli en Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert), Alessandro Covi (UAE Emirates), Einer Rubio (Movistar), Giovanni Carboni (Bardiani-CSF-Faizanè), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) en Eduardo Sepúlveda en Jefferson Cepeda namens Androni Giocattoli-Sidermec.

Renners als Simon Carr, Pello Bilbao en Mikel Nieve zullen normaal in dienst moeten rijden van hun kopmannen Hugh Carthy, Damiano Caruso en Simon Yates. En wat mogen we verwachten van Remco Evenepoel? De moegestreden Belg hoopt de Giro tot een goed einde te brengen maar zal, eergierig als hij is, ook nog wel een etappe willen winnen. Is woensdag al een dag om iets te proberen? Of wacht Evenepoel op de etappes van vrijdag en zaterdag?

Gezien het verloop van de Giro verwachten we een strijd op twee fronten, maar wellicht strijden de klassementsrenners woensdag ook wel om de ritzege. Dan is het uiteraard weer uitkijken naar de torenhoge favoriet Egan Bernal, de verrassend sterke Damiano Caruso, de immer knokkende Hugh Carthy, Aleksandr Vlasov, de steeds beter wordende Romain Bardet en de wisselvallige Simon Yates. Let dan ook op João Almeida.

De Portugees mag weer voor eigen rekening rijden, nu Remco Evenepoel niet meer meedoet om het klassement. De Portugees van Deceuninck-Quick-Step was maandag al mee in de aanval, al verwachten we hem woensdag niet in een vroege vlucht. Almeida staat nu in de top-10 en zal wellicht wat zuiniger koersen, in de hoop zo nog op te schuiven in de stand.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Antonio Pedrero

*** Davide Formolo, Dan Martin

** Koen Bouwman, Felix Großschartner, Vincenzo Nibali

* George Bennett, Lorenzo Fortunato, Bauke Mollema, Geoffrey Bouchard

Giro 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Afgelopen maandag viel de koninginnenrit in het water, maar voor woensdag zijn de vooruitzichten een stuk beter. Het belooft zo goed als droog te blijven tussen de start- en finishplaats, al is het opnieuw fris op de toppen van de Passo di San Valentino en Sega di Ala. Er staat verder een matige tot zwakke wind.

De zeventiende etappe is vanaf 11.55 uur rechtstreeks te zien op Eurosport 1, met aansluitend de nabespreking in Kop over Kop in de Giro. Ook is de koers live te volgen via de Eurosport Player en GCN+.