Vincenzo Nibali bezeert pols bij val op training

De Giro-voorbereiding van Vincenzo Nibali heeft een serieuze knauw gekregen. Bij een valpartij tijdens een training is de Italiaan namelijk op zijn rechterpols gevallen. Dat meldt Trek-Segafredo via social media.

Nibali was aan het trainen in de buurt van Lugano toen hij onderuit ging. Hieraan hield hij veel pijn over aan zijn rechterpols. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade precies is voor de Haai van de straat van Messina. De Italiaan is naar het ziekenhuis van Lugano gegaan om röntgenfoto’s te laten nemen.

Nibali was net terug van een trainingskamp op Tenerife en in de buurt van Lugano bereidde hij zich voor op zijn eerstvolgende wedstrijd, de Tour of the Alps (19-23 april).