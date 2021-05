Giro 2021: Toch geen boete en strafpunten voor João Almeida

De wedstrijdjury van de Giro d’Italia heeft besloten om João Almeida toch geen boete op te leggen. De Portugees werd na de derde etappe richting Canale bestraft wegens het weggooien van afval buiten de daarvoor bestemde zones, maar de jury tikte de verkeerde renner op de vingers.

‘Weggooien van afval buiten de daarvoor bestemde zones, waar geen staflid of toeschouwer staat, of het gevaarlijk weggooien van afval. 500 Zwitserse Frank boete en 25 strafpunten in de UCI-ranglijst’, lazen we maandag na de derde etappe in het juryrapport. Het ging over Almeida en de Italiaan Samuele Zoccarato van Bardiani-CSF-Faizanè.

De voor Deceuninck-Quick-Step uitkomende Almeida liet vandaag, vlak voor de start van de vierde rit naar Sestola, aan Rai Sport weten dat hij niks verkeerds heeft gedaan. De jury heeft dit inmiddels erkend en aangegeven de verkeerde renner te hebben bestraft. De beslissing is inmiddels teruggedraaid.

Ook Zoccarato is zich van geen kwaad bewust en probeerde na de finish nog verhaal te halen bij de wedstrijdjury, maar de juryleden hielden voet bij stuk en dus moet de Italiaan wel een boete betalen van 500 Zwitserse Frank. Ook verliest hij 25 punten in de UCI-ranglijst.

Giro 2021: Juryrapport