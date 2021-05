Giro 2021: Ritwinnaar Joe Dombrowski moet opgeven

De valpartijen in de finale van de vijfde etappe van de Giro d’Italia hebben nog een slachtoffer geëist. Etappewinnaar Joe Dombrowski (UAE Emirates) kan donderdag niet van start gaan vanwege een hersenschudding. Diverse onderzoeken wezen uit dat Dombrowski problemen had om zijn evenwicht te behouden.

Dombrowski kwam woensdag met nog vier kilometer te gaan hard ten val bij een vluchtheuvel. Ook Mikel Landa was betrokken bij die crash. De Amerikaan kon weer op de fiets stappen en de finish bereiken, al kwam hij als op twee na laatste over de streep en duikelde hij van de tweede naar de 48 plaats in het klassement.

Scans in het ziekenhuis brachten geen breuken aan het licht bij Dombrowski. Wel heeft hij een hersenschudding opgelopen, waardoor hij in etappe zes niet meer opstapt. De slotfase van de vijfde rit naar Cattolica heeft inmiddels voor vier opgaves gezorgd. Naast Dombrowski en Landa kunnen ook Pavel Sivakov en François Bidard niet verder.

Dombrowski was ook de drager van de blauwe bergtrui. De leiding in dat klassement is nu in handen van Vincenzo Albanese van EOLO-Kometa.