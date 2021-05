Giro 2021: Ook Pavel Sivakov en François Bidard verlaten de koers

Naast Mikel Landa neemt de Giro d’Italia van nog twee renners afscheid. Pavel Sivakov heeft bij zijn harde val zijn schouder geblesseerd en stapt morgen niet meer op de fiets. François Bidard brak bij een buiteling zijn sleutelbeen en gaat eveneens niet van start.

Sivakov kwam in de laatste vijftien kilometer hard ten val toen hij op een lange, rechte weg in het gedrang terechtkwam. De 23-jarige renner, die als een van de kopmannen bij INEOS Grenadiers aan de Giro was begonnen, kon met de steun van zijn ploeggenoot Jhonatan Narváez nog wel als allerlaatste de finish bereiken. Na de etappe maakte de ploeg echter bekend dat de jonge Rus de strijd moest staken vanwege een schouderblessure.

AG2R Citroën moet verder zonder François Bidard. Met nog vier kilometer te gaan was de Franse renner betrokken bij de val, waarbij ook Mikel Landa en Joe Dombrowski tegen de grond gingen. Bidard kon de etappe nog wel uitrijden, maar naderhand bleek hij zijn linkersleutelbeen te hebben gebroken. Bij zijn terugkeer in Frankrijk wordt hij nader onderzocht en wordt tevens bepaald hoe de breuk wordt behandeld.

Unfortunately, @PavelSivakov has been forced to withdraw from the Giro d'Italia after injuring his shoulder in a crash on today's stage.

All the best for a speedy recovery Pavel! 👊 pic.twitter.com/1ZpuX5ptu5

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) May 12, 2021