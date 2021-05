Giro 2021: Pieter Serry blij met excuses na veelbesproken aanrijding

Pieter Serry heeft geen erge blessures overgehouden nadat hij donderdag tijdens de zesde etappe van de fiets werd gereden door de ploegleiderswagen van Team BikeExchange. “Ik mag al bij al niet klagen. Mijn rug is nu wat stijf, maar ik ben wel een redelijk taaie kerel”, liet Serry ons voor de start van rit zeven weten.

Op de slotklim van San Giacomo moest de renner van Deceuninck-Quick-Step op een gegeven moment lossen uit de favorietengroep. Op het moment dat hij zich liet uitzakken, werd hij pardoes van de fiets gereden door de ploegleiderswagen van Team BikeExchange. De onoplettende bestuurder bleek Gene Bates te zijn.

De jury was onverbiddelijk en besloot de Australiër diezelfde avond nog uit koers te halen. Matt White, de tweede ploegleider van BikeExchange, moest dan weer flinke boete betalen. “De bestuurder (Bates, red.) voelde zich heel erg rot”, aldus Serry. “Ik heb hem aan de lijn gehad en hij heeft zich uitgebreid geëxcuseerd.”

“Hij zal nu waarschijnlijk veel shit over zich heen krijgen, maar hij zal het ook wel niet expres hebben gedaan. Hij zei dat het plots zo snel ging. Waarschijnlijk was hij met iets anders bezig. Ik apprecieer het wel dat hij heeft gebeld. Mijn GSM is ook echt ontploft, gezien de vele berichtjes van mensen. Ik moet ze allemaal bedanken.”

De knop omdraaien

De 32-jarige Serry wil zo snel mogelijk de knop omdraaien, aangezien het in de Giro allemaal draait om de klassementsambities van zijn kopman Remco Evenepoel. “Het is zeker een vervelende valpartij, vooral de manier waarop, maar ik moet nu niet te veel naar het verleden kijken. Ik ben blij dat ik hier nog ben en hopelijk ben ik de komende dagen niet te stijf.”

“Ik hoop mijn rol te kunnen uitvoeren als voorzien. Ik ben wel een taaie kerel en ga ik mijn best doen. Of de kous nu af is? Shit happens, er gebeuren elke dag ongelukken. Ik moet nu niet te veel blijven hangen in negativiteit. Dat kost namelijk ook energie. Ik kan mijn tijd en energie beter spenderen aan andere dingen.”