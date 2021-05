Giro 2021: Ploegleider Team BikeExchange uit koers gezet

Gene Bates moet per direct de Giro d’Italia verlaten. De ploegleider van Team BikeExchange is door de wedstrijdjury uit koers gezet nadat hij in de finale van de zesde etappe Pieter Serry van zijn fiets reed. Matt White, de tweede ploegleider van BikeExchange, moet een flinke boete betalen.

Op de slotklim van San Giacomo moest Serry op een gegeven moment lossen uit de favorietengroep. Op het moment dat hij zich liet uitzakken, werd hij pardoes van de fiets gereden door de ploegleiderswagen van Team BikeExchange. De onoplettende bestuurder blijkt nu Gene Bates te zijn. De jury is onverbiddelijk en heeft besloten om de Australiër uit koers te halen.

Zijn werkgever heeft inmiddels gereageerd via social media. Team BikeExchange laat weten dat Bates inmiddels heeft gesproken met Serry en zijn ploeg Deceunick-Quick-Step en zijn excuses heeft aangeboden. Serry was overigens wel in staat om verder te rijden en kwam uiteindelijk als 61ste over de finish, op ruim veertien minuten van ritwinnaar Gino Mäder.

White, die naast Bates in de ploegleiderswagen zat, moet een boete van tweeduizend Zwitserse Frank betalen en wordt morgen teruggezet naar de laatste plaats in het konvooi van ploegleiderswagens.

#Giro 🇮🇹

UPDATE 📰 Our sport director Gene Bates has spoken directly to @Pieter_Serry and to @deceuninck_qst to apologise personally following the incident on today’s stage 6.

We’re all happy to see that Pieter was able to finish the stage.

— Team BikeExchange (@GreenEDGEteam) May 13, 2021