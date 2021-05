Giro 2021: Onenigheid tussen Bennett en Brambilla in finale twaalfde etappe

Tijdens de finale van de twaalfde etappe van de Giro d’Italia, gewonnen door Andrea Vendrame, boterde het niet tussen George Bennett en Gianluca Brambilla. Na de finish liet de Italiaan duidelijk zijn ongenoegen blijken.

Brambilla en Bennett waren vandaag zeer bedrijvig op weg naar Bagno di Romagna, maar in de laatste kilometers waren beide renners niet bereid om een laatste gaatje te dichten op Vendrame en Hamilton. De twee kemphanen lieten zo een mogelijke ritzege lopen en kwamen uiteindelijk als derde en vierde over de streep.

In de sprint voor de derde plek week Brambilla behoorlijk van zijn lijn, zo oordeelde ook de jury na afloop van de etappe. De Italiaan van Trek-Segafredo kwam wel als derde over de meet, maar werd uiteindelijk teruggezet wegens een onreglementaire sprint.

Na afloop was Brambilla not amused over het koersgedrag van Bennett. “Ik heb niks te zeggen. Vraag maar aan George Bennett hoe je moet koersen. Soms is het beter om wielrennen te kijken op televisie, zodat je kan leren hoe je moet koersen.”

#Giro – Brambilla after the finish line: “I have nothing to say. Ask George Bennett how to do the race. That’s it. Sometimes is better even watching some racing on TV, so you can learn how to do it”

— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) May 20, 2021