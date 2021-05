Giro 2021: INEOS Grenadiers schuift Bernal en Sivakov naar voren als kopmannen

INEOS Grenadiers heeft haar selectie voor de Giro d’Italia geopenbaard. De formatie heeft Egan Bernal en Pavel Sivakov aangewezen als voornaamste troeven voor de drieweekse etappekoers die aankomende zaterdag start met een individuele tijdrit in Turijn.

Veel verrassingen in de Giro-ploeg van INEOS Grenadiers zien we niet. Onlangs lekte de selectie immers al uit. De enige wijziging is Ivan Sosa, die wordt vervangen door Jhonatan Narvaez. Egan Bernal vertrekt als leider van de formatie, maar hij moet het kopmanschap delen met Pavel Sivakov. In de twee tijdritten wordt gerekend op regerend wereldkampioen Filippo Ganna.

Bernal maakt dit jaar zijn debuut in de Italiaanse ronde. De renner stond twee jaar geleden al op de planning voor de Giro, maar kwam in de week voor La Corsa Rosa ten val en moest zich terugtrekken wegens een sleutelbeenbreuk. Bernal besloot zich dan maar te richten op de Tour de France en schreef dat jaar geschiedenis door als eerste Colombiaan de Tour te winnen.

Selectie INEOS Grenadiers voor Giro d’Italia 2021 (8-30 mei)

Egan Bernal

Jonathan Castroviejo

Filippo Ganna

Daniel Felipe Martínez

Gianni Moscon

Jhonatan Narvaez

Salvatore Puccio

Pavel Sivakov