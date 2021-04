‘INEOS Grenadiers heeft Giro-selectie rond Egan Bernal op papier’

Over goed twee weken begint in Turijn de 104e editie van de Giro d’Italia. Als we La Gazzetta dello Sport mogen geloven, heeft INEOS Grenadiers zijn selectie al op papier. Een ding is zeker: kopman Egan Bernal kan rekenen op een zeer sterke ploeg.

Bernal maakt dit jaar zijn debuut in de Italiaanse ronde. De renner stond twee jaar geleden al op de planning voor de Giro, maar kwam in de week voor La Corsa Rosa ten val en moest zich terugtrekken wegens een sleutelbeenbreuk. Bernal besloot zich dan maar te richten op de Tour de France en schreef dat jaar geschiedenis door als eerste Colombiaan de Tour te winnen.

Bernal, die zich in Colombia aan het voorbereiden is op de Giro, zal in de bergetappes kunnen rekenen op een ouderwetse INEOS-trein, aangevoerd door Pavel Sivakov, Ivan Sosa en Daniel Felipe Martínez. Sivakov werd twee jaar geleden negende in de Giro en pakte dat jaar net niet de witte jongerentrui. De Frans-Russische klimmer kan in principe ook worden uitgespeeld als tweede kopman.

Ook wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna, man-in-vorm Gianni Moscon, Jonathan Castroviejo en Salvatore Puccio maken volgens de roze sportkrant deel uit van de definitieve Giro-selectie. Ganna was vorig seizoen met maar liefst vier etappezeges nog een van de revelaties. Moscon maakt deze week dan weer indruk in de Tour of the Alps: de Italiaan won al twee etappes in de klimkoers.

Selectie INEOS Grenadiers voor Giro d’Italia (8-30 mei)

Egan Bernal

Jonathan Castroviejo

Filippo Ganna

Gianni Moscon

Daniel Felipe Martínez

Salvatore Puccio

Pavel Sivakov

Ivan Sosa