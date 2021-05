Giro 2021: Geen uitgesproken kopman bij Groupama-FDJ

Groupama-FDJ heeft zijn achtkoppige selectie voor de Giro d’Italia bekendgemaakt. Na het afhaken van Thibaut Pinot trekt de Franse formatie zonder uitgesproken kopman naar Turijn. De jonge Nederlander Lars van den Berg is zoals eerder gemeld de vervanger van Pinot.

De 22-jarige Van den Berg gaat in zijn eerste jaar als profwielrenner meteen een grote ronde rijden. “Op de laatste dag van de Tour of the Alps hoorde ik dat ik naar de Giro mag”, liet de allrounder eerder aan ons weten. In eerste instantie stond de Giro niet op de planning voor Van den Berg, maar nu mag hij toch opdraven.

Aanvankelijk was Thibaut Pinot de aangewezen leider van Groupama-FDJ, maar door een slepende rugblessure moet hij verstek laten gaan voor de Ronde van Italië. Zijn directe vervanger Van den Berg hoopt de komende weken op een uitschieter. “Het doel is om een keer in een ontsnapping te gaan en dan is het hopen dat ik kan wegblijven en zo een resultaat kan rijden.”

Zijn werkgever Groupama-FDJ neemt niet direct een sprinter mee naar Italië. De formatie richt zich vooral op de overgangsetappes en bergritten. Matteo Badilatti, Rudy Molard, Sébastien Reichenbach en de beloftevolle Attila Valter zijn de klimmers met dienst.

Selectie Groupama-FDJ voor Giro d’Italia 2021 (8-30 mei)

Matteo Badilatti

Lars van den Berg

Antoine Duchesne

Simon Guglielmi

Rudy Molard

Sébastien Reichenbach

Romain Seigle

Attila Valter