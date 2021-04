Groupama-FDJ bevestigt: Thibaut Pinot niet naar de Giro d’Italia

Groupama-FDJ neemt Thibaut Pinot niet mee naar de Giro d’Italia. Wat deze week al in de media doorklonk, werd vandaag door de ploeg officieel bevestigd.

Groupama-FDJ heeft in overleg met Pinot besloten dat de Franse klimmer niet deelneemt aan de Giro d’Italia. De 30-jarige renner reed deze week de Tour of the Alps als test in aanloop naar de Italiaanse ronde, maar door zijn aanhoudende rugproblemen kon hij zijn potentieel niet volledig laten zien. Daarop werd besloten dat hij niet aan de Giro meedoet. Pinot gaat verder met het behandelingstraject dat hij in de afgelopen acht maanden al onderging om zo zijn volledige fysieke kracht weer terug te krijgen.

‘Mentaal zwaar’

Er is vooralsnog geen datum voor een terugkeer in koers vastgeprikt. Ook zijn er voorlopig geen sportieve doelen gesteld voor de Franse renner. “Ik kan het niet langer ontkennen: ik ben niet in de medische staat om te schitteren in de Giro”, laat Pinot via Groupama-FDJ weten. “Ik zou zeker afzien en de ploeg niet kunnen helpen. Mijn vorm komt niet eens aan de orde, de pijn in mijn rug voorkomt dat ik goed kan presteren. Het is moeilijk uit te leggen.”

“Eerst gaat het nog wel. Op de laatste dag van de Tour of the Alps was ik zelfs mee in de vlucht van de dag. Jammer genoeg neemt de pijn gaandeweg toe en uiteindelijk heb ik te veel pijn om diep te gaan. Dinsdag was een slechte dag. Het was mentaal zwaar om zo ver in het klassement te staan. Opgeven speelde door mijn hoofd”, gaat de Fransman verder.

“Maar ik ben een vechter, ik wil doorgaan tot het eind. Elke dag gaf ik alles. Het doet zeer om de Giro d’Italia niet te rijden. We hebben er alles aan gedaan om er te staan. Ik ben teleurgesteld, maar tegelijk gefocust op de volgende stap. Ik denk er alleen maar aan om beter te worden, deze problemen achter me te laten en weer op mijn normale niveau te koersen”, aldus Pinot.

‘Conclusie is helder’

Ploegdokter Jacky Maillot zag de afgelopen weken geleidelijk aan verbetering in de prestaties van Pinot. “We wisten dat de Tour of the Alps ons wat antwoorden zou geven. Helaas is de conclusie helder: zijn lage rugpijn als gevolg van zijn val in de Tour weerhoudt hem van koersen op een erg hoge intensiteit, ondanks alle behandelingen die hij al onderging. Nader onderzoek met nieuwe specialisten op dit gebied staan voor volgende week gepland.

Volgens ploegmanager Marc Madiot is er alles aan gedaan om Pinot naar zijn normale niveau te helpen. “We zijn teleurgesteld, maar we kunnen nergens spijt van hebben – hij niet en wij ook niet. In de Tour of the Alps heeft hij tot aan het einde toe gestreden, maar door zijn lichaam kan hij over drie weken niet met de besten meedoen. Thibaut moet hier doorheen. Vanzelfsprekend geven we hem alle tijd om terug te komen. Hij heeft de steun van de hele ploeg.”