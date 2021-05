Giro 2021: Egan Bernal slaat dubbelslag in vermakelijke bergrit naar Campo Felice

De negende etappe in de Giro d’Italia, met aankomst op Campo Felice, is gewonnen door Egan Bernal. De kopman van INEOS Grenadiers was na een vermakelijke bergrit over 158 kilometer als eerste aan de finish op de onverharde stroken op Campo Felice. Met een snedige demarrage wist hij de laatste vroege vluchters in te rekenen en de concurrentie uit het wiel te rijden. Bernal is ook de nieuwe drager van de roze trui.

Een loodzware bergetappe van slechts 158 kilometer, met 3.500 hoogtemeters en een slotklim waarvan de laatste 1,6 kilometer over grindwegen gaan. Dat stond op het menu voor de renners in de Giro d’Italia vandaag. Tomasz Marczynski maakte het niet meer mee. De Pool van Lotto Soudal stapte niet meer op vanwege naweeën van een coronabesmetting.

Vlammend begin

Het openingsuur vloog voorbij. Er werd slag om slinger gedemarreerd op de eerste twee beklimmingen, waarvan alleen op de Passo Godi (15 km aan 3,8%) bergpunten te verdienen waren. Onder meer bergtrui Gino Mäder, Bauke Mollema, Ruben Guerreiro, Quinten Hermans en Koen Bouwman toonden zich in het offensief. Zij reden vlak onder de top van de Godi weg, maar dat lieten de grote ploegen niet gebeuren. Een groep met Daniel Felipe Mártinez, Damiano Caruso, Diego Ulissi en Luis Léon Sánchez maakte de sprong naar de kopgroep van 22 man.

Een akelige val was er in de kopgroep in de afdaling van de Passo Godi: meesterdaler Matej Mohoric gleed weg, ging hard over de kop en moest afgevoerd worden. De rest van de kopgroep ontweek die crash en liep uit naar veertig seconden, maar door achtervolgingswerk van UAE Emirates kwam (bijna) alles terug bijeen. Richting de voet van de volgende klim werd opnieuw volop gedemarreerd, maar ook die pogingen werden weer teruggehaald. Een volgende poging met zestien aanvallers kreeg die ruimte wel op een kleine 85 kilometer van de finish.

Grote kopgroep

Tony Gallopin, Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Luis Léon Sánchez (Astana-Premier Tech), Giovanni Visconti, Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè), Matteo Fabbro (BORA-hansgrohe), Nicolas Edet (Cofidis), Simon Carr, Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo), George Bennett, Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Einer Rubio (Movistar), Tanel Kangert (BikeExchange), Michael Storer (Team DSM), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Diego Ulissi (UAE Emirates) vonden elkaar.

Eduardo Sepúlveda werd door Gianni Savio nog in de achtervolging gestuurd, omdat Androni Giocattoli-Sidermec de slag had gemist. Hij wist de oversteek nog te maken.

Kopgroep krijgt de ruimte

Groupama-FDJ controleerde het peloton daarachter in dienst van roze trui Attila Valter. Zij lieten de koplopers ruim drie minuten wegrijden. Op de top van de Forca Caruso was het Bouchard die de bergpunten pakte voor Mollema. De kopgroep hield de voorsprong vast en wist wat nog te wachten stond: achtereenvolgens de Ovindoli (12,4 km aan 5,1%), Rocca di Cambio en de slotklim naar Campo Felice (6 km aan 6%).

Op de Ovindoli-klim trok George Bennett ten aanval in de kopgroep, maar de kampioen van Nieuw-Zeeland kwam niet weg. Vervolgens waren het Carr en Bouchard die op pad gingen. De Fransman pakte de bergpunten op de klim van tweede categorie en verzekerde zich daardoor virtueel van de bergtrui. Een groep met Mollema, Bouwman en Storer ging vervolgens op een licht dalent tussenstuk richting Rocca di Cambio in de tegenaanval. Zij kwamen op 10 kilometer van de finish tot op tien seconden van het kopduo.

Ondertussen hadden in het peloton INEOS Grenadiers en Bahrain Victorious de kop overgenomen van Groupama-FDJ, maar dat was op 2.30 minuut. De ritwinst leek daardoor te gaan naar een van de vluchters.

Kopgroep vs. favorieten

Op Rocca di Cambio was het Bouchard die Carr uit zijn wiel reed. De aanvalslustige Fransman van AG2R Ctiroën koos voor de solo en hield Mollema, Bouwman en co op twintig seconden. In de laatste vijf oplopende kilometers wist hij zelfs uit te lopen, maar toen Bouwman zijn medevluchters had afgeschud liep de voorsprong van Bouchard steeds verder terug.

Maar ook het peloton der favorieten kwam dichterbij. De groep werd in de laatste vijf kilometer aangevoerd door INEOS Grenadiers. Bij het ingaan van de tunnel was het verschil iets minder dan een minuut. In de tunnel had Bouwman het gat flink weten te dichten. Bij het uitrijden was het verschil nog zo’n vijf seconden tussen Bouchard en Bouwman.

Kort na het oprijden van de onverharde strook van 1,6 kilometer op de top van Campo Felice wist Bouwman aan te sluiten bij Bouchard, terwijl de favorieten onder leiding van Gianni Moscon naderden tot op vijftien seconden. Wat volgde was een venijnige demarrage van Egan Bernal. De Colombiaan slokte op 400 meter van de finish de vluchters in en viel niet meer stil.

Omdat Valter en later ook Evenepoel de rol moesten lossen, sloeg Bernal ook een dubbelslag. Zeven tellen de kopman van INEOS Grenadiers, die ook tien bonificatieseconden pakte, wisten Giulio Ciccone en Aleksandr Vlasov tweede en derde te worden. Remco Evenepoel werd op tien seconden vierde en hield daardoor de schade beperkt.

Algemeen klassement

Egan Bernal is dus de nieuwe drager van de roze leiderstrui in de Giro d’Italia. Zijn voorsprong op Evenepoel is nu vijftien seconden. Vlasov volgt op 21 seconden en Ciccone is vierde op 36 seconden van de nieuwe klassementsleider. Maandag is er geen rustdag, maar een sprintersetappe naar Foligno. Dinsdag is dan de eerste rustdag.