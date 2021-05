Video

Voor Taco van der Hoorn gaat de datum van 10 mei 2021 voor altijd de geschiedenis in als de dag van zijn ritzege in de Giro d’Italia. De Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert soleerde in de straten van Canale naar de overwinning, nadat hij 190 kilometer lang in de aanval had gereden. Bekijk hier de beelden van de spannende slotkilometer.

