Giro 2020: Vluchter Caicedo wint op de Etna, Almeida in roze na bijltjesdag bij favorieten maandag 5 oktober 2020 om 16:34

Jonathan Caicedo heeft de eerste bergetappe van de Giro d’Italia met finish op de Etna gewonnen. De Ecuadoriaanse kampioen van EF Pro Cycling was de beste op de achttien kilometer lange slotklim, voor Giovanni Visconti en Harm Vanhoucke. De grote verliezers van de dag waren Geraint Thomas en Simon Yates, die minuten verloren. João Almeida is de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Geraint Thomas

Nog voor de etappe goed en wel begonnen was, werd het peloton al opgeschrikt door een val. Topfavoriet Geraint Thomas kuste de grond in de neutralisatie. Met enkele schaafwonden en een gescheurd shirtje kon hij zijn weg vervolgen. De start werd door het incident wel even uitgesteld.

Kort na de officiële start werd een kopgroep van acht gevormd. Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling) was de enige Belg van voren en hij kreeg bijval van Matthew Holmes (Lotto Soudal), Lawson Craddock, Jonathan Caicedo (beiden EF Pro Cycling), Giovanni Visconti (Vini Zabù-Brado-KTM), Francesco Romano (Bardiani-CSF-Faizanè), Josip Rumac (Androni Giocattoli-Sidermec) en Mikkel Bjerg (UAE Emirates).

De acht kregen een voorsprong van ongeveer vijf minuten. In het peloton nam verrassend genoeg Mitchelton-Scott de controle in handen. Het INEOS Grenadiers van Thomas en roze trui Filippo Ganna zei daar dan ook geen nee tegen. Het team van kopman Simon Yates liet het verschil rond de vijf à zes minuten schommelen.

Thomas moet vroeg lossen

Op het laatste hupje voor de afdaling naar de voet van de slotklim nam Trek-Segafredo de kop over in het peloton. De ploeg van Vincenzo Nibali bracht het verschil terug naar 3.30 minuut. Ondertussen waren uit de kopgroep Romano en Rumac gelost. De overige zes begonnen uiteindelijk met een voorsprong van drie minuten aan de 18,8 kilometer lange klim aan 6,6%.

Geraint Thomas kwam nog voor de slotklim überhaupt begon in de problemen. De eerder gevallen Welshman moest het peloton laten gaan, leek in de afdaling richting de voet terug te keren, maar daar stak Trek-Segafredo een stokje voor. Thomas werd, in het bijzijn van roze trui Filippo Ganna, op minuten achterstand gereden. En zo ging de Giro-droom van Thomas in rook op.

Ook Yates op achterstand

Vooraan bleken Caicedo en Visconti, die Bjerg als laatste overboord gooiden, over de beste klimbenen te beschikken, maar zij zagen de favorieten met rasse schreden naderen. Een serieuze versnelling van BORA-hansgrohe, op ruim 13 kilometer van de meet, zorgde voor een flinke schifting in het peloton. Majka-knecht Matteo Fabbro reed vervolgens zo hard dat hij ook Simon Yates, die andere topfavoriet loste uit de favorietengroep.

Jonathan Castroviejo was vervolgens de eerste die aanviel vanuit die elitegroep. De INEOS-helper zag zijn kans schoon en hij kreeg diverse demarrages achter zich aan, onder meer van Harm Vanhoucke. Na het wegvallen van Thomas en Yates was er weinig controle bij de favorieten. De ogen werden gericht op ervaren krachten als Jakob Fuglsang en Vincenzo Nibali, terwijl ook Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk nog bij de pinken waren.

Caicedo pakt de rit voor Visconti en Vanhoucke, aanval Kelderman

Vroege vluchter Caicedo wist vervolgens Visconti te lossen en hij begon met ruim een minuut voorsprong op de favorieten aan de laatste drie kilometer. Kelderman wist zich met een flinke demarrage los te weken uit de favorietengroep en de sprong te maken. Kruijswijk kreeg het vervolgens lastig toen Nibali en Fuglsang op ruim twee kilometer van de meet versnelden. In eerste instantie konden alleen Domenico Pozzovivo en Rafal Majka volgen, maar de Jumbo-Visma-kopman herpakte zich. Een volgende versnelling van Fuglsang leek er toch te veel aan voor Kruijswijk.

Caicedo wist in regenachtige omstandigheden knap stand te houden tegenover de favorieten. Achter de kampioen van Ecuador werd thuisrijder Visconti tweede, vlak voor Vanhoucke (die Castroviejo achter zich had gelaten) en Kelderman. De Nederlander pakte zo flink wat seconden op de concurrentie. Fuglsang, Nibali, Pozzovivo en Majka kwamen met elkaar over de finish. Kruijswijk wist zijn rug nog te rechten en hij finishte in het kielzog van de groep-Nibali.

Simon Yates verloor aan de meet ruim vier minuten op Caicedo. Geraint Thomas moest een verlies van meer dan twaalf minuten slikken.

Almeida en Caicedo in dezelfde tijd: roze voor Almeida

João Almeida had door het lossen van Ganna en Thomas de roze trui voor het oprapen. Hij verdedigde een voorsprong van 1.13 op ritwinnaar Caicedo, die ook nog eens tien seconden bonifacatie had verdiend aan de finish. Almeida kwam op 1.03 minuut van Caicedo over de meet en dus kwamen ze in dezelfde tijd te staan. Omdat Almeida in de tijdrit 28 honderdsten sneller reed, is hij de nieuwe rozetruidrager.

Daarachter is Pello Bilbao de nieuwe nummer drie op 37 seconden van Almeida. Wilco Kelderman is vierde (op 0.42), gevolgd door Harm Vanhoucke (op 0.53), Vincenzo Nibali (op 0.55) en Domenico Pozzovivo (op 0.59) die nog binnen een minuut staan. Jakob Fuglsang en Steven Kruijswijk staan ook nog in de top-10 en volgen binnen 75 seconden van de roze trui.

Laatste kilometer: