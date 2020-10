Giro 2020: Voorbeschouwing op de zevende etappe naar Brindisi donderdag 8 oktober 2020 om 18:00

De sprinters komen er bekaaid vanaf deze Giro d’Italia, maar vrijdag staat dan eindelijk de eerste biljartvlakke etappe op het programma naar Brindisi. Krijgen we net als in Villafranca Tirrena weer een millimetersprint tussen de snelste mannen? WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten voor de dagzege!

Parcours

De achtste rit belooft een van de meest eenvoudige etappes van de Giro d’Italia te worden. De etappe is slechts 143 kilometer lang en er wordt vooral over rechte, vlakke wegen gekoerst. Kortom: in de finale kan het weleens chaos worden. Om in de finale te komen moet het peloton echter eerst maar eens weg uit Matera, de finishplaats van etappe zes.

De renners hebben zich wellicht nog even tussen de avondlijke verplichtingen kunnen vergapen aan de vele grotwoningen. De Europese culturele hoofdstad van 2019 is in elk geval het bezichtigen meer dan waard. Bergpunten kunnen in deze vlakke rit niet worden verdiend. Bij tijd en wijle loopt het wel even lichtjes omhoog, maar ook de pure sprinters van deze wereld zouden daar geen enkel probleem mee moeten hebben.

Het stramien is eigenlijk de hele dag hetzelfde: vlakke wegen die een landbouwstreek doorkruisen. Zo eens in de zoveel tijd doemt er een stadje op, wat moet helpen tegen de eentonigheid. Zo kunnen de renners zich na een kilometer of zestig vergapen aan de historische havenstad Taranto, waar zo’n 200.000 Italianen wonen en werken. Hier valt voor een waarschijnlijk kansloze vluchtersgroep nog een prijs te rapen in de vorm van wat geld en punten.

Na de passage door Taranto wordt koers gezet richting Brindisi, dat aan de Adriatische Zee ligt. Na 93 kilometer koersen is er in Grottaglie opnieuw een bonus te verdienen voor de dapperen van de dag. Deze stad staat vooral bekend vanwege haar keramiek. In de achttiende eeuw stonden er liefst 42 keramiekfabrieken. Wegdromen over hoe het leven in die tijd zou zijn geweest, moet er voor de renners niet bij zijn.

Het zal niet de eerste keer zijn dat in dit soort vlakke etappes een valpartij het koersverloop ontsiert. Het is voor de mannen van het klassement dan ook zaak om de hele dag bij de les te blijven, zeker als we weten dat het Zuid-Italiaanse wegdek nog wel eens lelijke verrassingen in petto heeft. De sprinters hoeven we deze dag niet scherp te houden, want dit is op het oog een van de gegarandeerde sprintetappes in deze Giro.

Ook in de laatste vijftig kilometer van de koers blijft het beeld hetzelfde. Zo nu en dan is er eens een kleine nederzetting waar de renners doorheen kunnen rijden, maar verder is het vooral de hele dag – al rijdende – de loop van de Via Appia volgen, de beroemde heerweg tussen Rome en Brindisi. De finishplaats is een echte havenstad en dat merk je aan bijna alles. De geur, het eten, de diverse beroepen van veel van de circa 85.000 inwoners en ga zo maar door.

In de ultieme finale is het een paar keer oppassen geblazen. Het begint op vier kilometer van het einde met een rotonde die op hoge snelheid genomen zal worden. Daarnaast is het uitkijken voor liefst vier haakse bochten in de laatste tweeënhalve kilometer. De laatste bocht ligt op 1.200 meter van de finishlijn. De streep ligt voor het plaatselijke paleis van justitie; reglementair sprinten is hier dus het devies.

Start: 13.10 uur in Matera

Finish: tussen 16.16 en 16.34 uur in Brindisi

Afstand: 143 kilometer

Favorieten

De rappe mannen zullen vrijdag écht moeten scoren in de Giro, in de wetenschap dat de sprinters maar weinig kansen zullen krijgen in deze Ronde van Italië. In de zevende etappe zijn geen bergpunten te verdienen en van heel veel hoogtemeters is dus absoluut geen sprake. Bovendien zijn de laatste kilometers biljartvlak, ideaal dus voor een sprint op hoge snelheid.

Afgelopen dinsdag werd er al gesprint in Villafranca Tirrena en toen was Arnaud Démare de grote winnaar. Het verschil tussen winnaar Démare, runner-up Peter Sagan en nummer drie Davide Ballerini was minimaal. Uiteindelijk bleek de Franse kampioen de snelste na een ultieme jump, waardoor zijn Giro al is geslaagd. Tijdens zijn tweede ritwinst na de lastige finale in Matera liet hij zien veruit de snelste te zijn. Hij sprintte de rest op lengtes.

De honger van Démare is nog niet gestild, een sprinter wil immers altijd als eerste over de streep komen. De renner van Groupama-FDJ kon bij zijn eerste zege rekenen op een sterke sprinttrein, wat altijd van pas komt in een hectische finale. De 29-jarige Fransman zal vrijdag maar wat graag zijn hattrick compleet willen maken in deze Giro. En een nieuwe zege voor Démare behoort ook zeker tot de mogelijkheden. Zoek je hem in het peloton? Zoek dan naar de paarse puntentrui, die hij na de rit van donderdag overnam.

Peter Sagan werd dinsdag nog maar eens tweede in een wielerkoers. Tweede in Agrigento, tweede in Villafranca Tirrena: het zit Sagan nog niet mee in deze Giro. Donderdag in Matera stelde hij teleur, in een finale op zijn maat. Hij kwam niet verder dan een achtste plek. Toch heeft de Slowaak eerder deze week laten zien dat hij in uitstekende vorm verkeert, en dat belooft voor de rest van de ronde. De kopman van BORA-hansgrohe zal in zijn eerste Giro ongetwijfeld een ritzege willen meegraaien, en vrijdag krijgt hij weer een kans om het te doen.

De snelste man in deze Giro is, op papier althans, Fernando Gaviria. De Colombiaan van UAE Emirates heeft het echter nog niet kunnen demonstreren. In de vierde etappe naar Villafranca Tirrena, tot nu de enige kans voor Gaviria, moest hij lossen op de enige klim van de dag. Hij probeerde in de finale nog wel terug te keren, maar wist de aansluiting niet meer te maken. Ook in Matera kwam hij er niet aan te pas, Gaviria finishte op twee minuten van ritwinnaar Démare. In de etappe van vrijdag hoeft hij zich geen zorgen te maken over heuvels of beklimmingen.

De rit is op maat gemaakt van Gaviria en dus zal de Colombiaan vrijdag echt moeten scoren voor zijn werkgever. Diego Ulissi wist al een etappe te winnen in deze Giro. Is Gaviria de tweede renner van UAE Emirates die een dergelijk kunstje flikt? De sprinter hoeft zich normaal geen zorgen te maken in de laatste kilometers, aangezien hij kan terugvallen op de eveneens rappe Juan Sebastián Molano en de veelgeprezen sprintaantrekker Maximiliano Richeze.

Verder is het uitkijken naar de mannen van Deceuninck-Quick-Step. João Almeida krijgt de meeste aandacht vanwege het dragen van de roze trui, maar ook Davide Ballerini is bezig aan een uitstekende Giro. De rappe Italiaan werd al derde in Villafranca Tirrena en wist toen bijna Démare en Sagan te vloeren. Álvaro José Hodeg heeft nog niet kunnen sprinten in deze Giro, maar de etappe naar Brindisi moet hem perfect liggen.

Israel Start-Up Nation kan met Rudy Barbier en Davide Cimolai twee rappe mannen uitspelen. Cimolai wist deze Giro al naar een top-10-notering te sprinten, Barbier is momenteel vooral aan het overleven. De Fransman krijgt na een week afzien echter wel een ideale mogelijkheid om eens mee te sprinten. En dan hebben we nog Andrea Vendrame namens AG2R La Mondiale. De Italiaan is geen pure sprinter, maar werd al vierde in Villafranca Tirrena en moet in dit veld toch ver kunnen komen.

De Italianen zullen echter vooral hopen op een uitschieter van Elia Viviani. De sprintkopman van Cofidis heeft tot nu toe een barslecht seizoen achter de rug, maar lijkt weer een beetje op te krabbelen. Zo werd hij vijfde in Villafranca Tirrena. Boekt hij vrijdag eindelijk zijn eerste zege van het seizoen? En wat kan Michael Matthews (tweede in Matera, vierde in Agrigento) in dienst van Team Sunweb? De Australiër heeft liever een geaccidenteerde etappe, maar zal zich zeker weer mengen.

Let ook op mannen als Ben Swift, Giovanni Lonardi, Stefano Oldani (zesde in Villafranca Tirrena) en Filippo Fiorelli. En mocht er onverhoopt toch iets gebeuren met Gaviria en Viviani, dan is het uitkijken naar Molano en Simone Consonni.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Arnaud Démare

*** Fernando Gaviria, Peter Sagan

** Elia Viviani, Davide Ballerini, Michael Matthews

* Andrea Vendrame, Davide Cimolai, Álvaro José Hodeg, Rudy Barbier

Giro 2020: Deelnemerslijst

Weer en TV

In startplaats Matera is het vrijdag een graad of twintig. De gemiddelde temperatuur blijft tijdens de etappe schommelen rond de twintig graden Celsius. Het blijft verder ook de hele dag droog, al waait het wel behoorlijk op weg naar Brindisi. De hele dag waait de wind in de zij of schuin van achteren, en in volle finale komt de wind pal in de zij. En dat op open terrein. Moeten de renners oppassen voor waaiers?

De zevende etappe van de Giro d’Italia is vanaf het begin live te volgen op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. De NOS en Sporza beschikken ook dit jaar niet over de uitzendrechten.