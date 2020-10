Giro 2020: Voorbeschouwing zestiende etappe naar San Daniele del Friuli

Het is tijd voor het derde en laatste blok van deze Giro d’Italia. Het peloton gaat dinsdag na een welverdiende rustdag verder met een lange en verraderlijke heuvelrit. WielerFlits blikt ook nu weer vooruit op het parcours en de favorieten voor de dagzege!

Parcours

In de zestiende etappe van de Giro d’Italia, van Udine naar San Daniele del Friuli, trekken de renners niet één keer over een berg van eerste categorie. De finish ligt ook niet op een col en boven de duizend meter hoogte komt men al helemaal niet. Toch is het volgens organisator RCS Sport een echte viersterrenetappe. Waarom? Eenmaal aan de finish hebben de renners 229 kilometer afgelegd, meteen ook de op een na langste etappe van deze Giro.

Voor de langste rit moeten we overigens nog een paar dagen wachten, als de renners in de negentiende etappe 253 kilometer afwerken richting Asti. Nog belangrijker is echter dat het peloton op weg naar San Daniele del Friuli heel wat vervelende kuitenbijters moet overwinnen. De eerste volgt al vrij snel na de start in Udine, een normaal zo bruisend stadje in de autonome regio Friuli-Venezia Giulia.

In Udine, omgeven door bergen en niet al te ver van de Adriatische Zee, is het goed toeven. Al heeft de coronacrisis ook hier het dagelijkse leven wel een beetje platgelegd. Normaal kunnen toeristen zich vergapen aan het werk van de hier groot geworden kunstschilder Giambattista Tiepolo, studenten zich bezatten in de vele barretjes en voetballiefhebbers in het Stadio Friuli thuiswedstrijden bezoeken van Serie A-club Udinese.

Udine is ook de plek waar Matteo Fabbro, in deze Giro een belangrijke knecht voor schaduwfavoriet Rafał Majka, werd geboren. De Giro bevindt zich niet ver van de Sloveense grens, maar blijft in Italië en koerst wat meer naar het noordwesten. Na goed twintig kilometer koers is het tijd voor de eerste klim van de dag. De Madonnina del Domm (10,8 km aan 7,1%) is meteen ook de langste beklimming van de dag.

Voor sterke vluchters lijkt de Madonnina del Domm een ideaal moment om weg te rijden. De renners dalen vervolgens af naar het zeer fraaie Cividale del Friuli, waar ze na goed tachtig kilometer in het zadel nog eens passeren. Daartussen gaat het nog omhoog naar het dak van de Monte Spig, met zijn top op 612 meter hoogte. Eenmaal boven moeten de coureurs nog meer dan 150 kilometer afleggen naar de finish in San Daniele del Friuli.

De derde klim van de dag, de Monteaperta, volgt na een tweede passage door Cividale del Friuli en een blitzbezoek door enkele typische Italiaanse dorpjes. Nu gaat het snel, want na een relatief vlakke aanloop beginnen we in het gehucht Muris aan de belangrijkste scherprechter van de dag: de Monte di Ragogna. Dit is een beklimming van 2,8 kilometer aan 10,4% die we nog twee keer zullen tegenkomen op weg naar de finish.

Dat laatste is ook niet zo gek, aangezien de zestiende etappe finisht na twee lokale ronden van goed 27 kilometer, met halverwege telkens die pittige Monte di Ragogna. Op deze beklimming zal het kaf van het koren worden gescheiden, zeker als het wegdek piekt aan 16%. Na de laatste passage van de Monte di Ragogna is het nog dertien kilometer tot de finish, maar in de Giro zit het venijn bijna altijd in de staart.

Met nog drie kilometer te gaan bereiken de renners het centrum van het overigens zeer bescheiden San Daniele del Friuli en vanaf dat moment begint de weg nog maar eens vervelend omhoog te lopen. Eerst een paar honderd meter aan maximaal 8% en net voor het ingaan van de laatste kilometer draaien de renners de Via Sottomonte op. Dit is een muurtje van zo’n 400 meter met een piek van maar liefst 20%.

Na een ultieme krachtsinspanning om zo goed mogelijk boven te komen, volgt er een korte duik naar beneden om vervolgens te eindigen met een laatste machtssprint naar de finish. De laatste tweehonderd meter gaan namelijk weer omhoog aan maximaal 10%. Spektakel gegarandeerd!

Start: 10.10 uur in Udine

Finish: tussen 16.06 en 16.50 uur in San Daniele del Friuli

Afstand: 229 kilometer

Favorieten

De eerste etappe na een rustdag is altijd verraderlijk. En wie dinsdag wil zegevieren in San Daniele del Friuli zal ook nog eens de goedkeuring van de klassementsmannen moeten hebben. In deze fase van de wedstrijd bepalen zij hoe de koers gaat lopen. Onze verwachting is dat de aanvallers een vrijgeleide krijgen.

Wie aanvallen en steile stroken in de finale zegt, zegt Diego Ulissi. Met twee ritzeges al op zak is hij een van de grote winnaars tot nu toe. En de finale lijkt echt voor hem gemaakt. De steile Via Sottomonte (400 meter aan 20%) zal te lastig zijn voor Peter Sagan, waarmee een grote concurrent al buitenspel staat. Ulissi kan zowel meespringen met de vroege vlucht als gokken op een strijd der klassementsrenners en in beide scenario’s zal je van goeden huize moeten komen om de Italiaan te kloppen.

Twee renners die ook hun kans zullen ruiken zijn Giovanni Visconti en Enrico Battaglin. Beide renners zijn graag geziene gasten in de vroege vlucht, hebben geen schrik voor het harde werk dat rijden in de spits vergt en kunnen goed tegen een muur omhoog fietsen. Battaglin weet wat nodig is om een ritzege te behalen en was al in drie edities (in 2013, ’14 en ’18) succesvol.

Visconti is tot nu toe een van de meest aanvalslustige renners in deze wedstrijd. Hij is momenteel ook de leider in het bergklassement. Dinsdag staan er liefst zes gecategoriseerde klimmetjes op het programma, waarvan één van de tweede en de rest van derde categorie. De inmiddels 37-jarige Italiaan krijgt dus ook een kans zijn leidende positie in het bergklassement te versterken.

Bij EF Pro Cycling is het uitkijken naar Jonathan Caicedo, Simon Clarke en Ruben Guerreiro. Zowel Caicedo als Guerreiro hebben deze Giro al een ritzege op hun naam gezet en kunnen zich dus wat vrijheid permitteren. Voor deze voorbeschouwing kijken we specifiek naar Guerreiro en Clarke. De Portugees en de Australiër zijn al een aantal keer meegesprongen met de vroege vlucht. Caicedo is net wat vinniger op de steile, korte klimmetjes, maar vlak Clarke niet helemaal uit. Hij komt vanzelf bovendrijven na een afmattende koers. Denk maar aan de Amstel Gold Race van vorig jaar, waarin hij tweede werd.

Thomas De Gendt zal er vroeg aan moeten beginnen en wil hij het een kans van slagen geven, zal hij het ook alleen moeten doen. De Belg is een rasaanvaller en een prachtige solist, maar geen sprinkhaan voor het korte, steile werk. Ook voor de 33-jarige Lotto Soudal-renner slinkt het aantal kansen op etappewinst met de dag. Dat hij in betere doen is, bewees hij al met zijn vierde plek in de tijdrit van zaterdag. Nu nog de juiste ontspanning…

Toch moeten we ook rekening houden met het scenario dat de klassementsmannen om de ritzege gaan koersen. En nog belangrijker, om de bonifcaties. Het ziet ernaar uit dat de strijd om het roze een secondespel gaat worden. Leider João Almeida kraakte zondag op weg naar Valdobbiadene, maar is nog niet gebroken. Zijn voorsprong in het klassement op nummer twee Wilco Kelderman bedraagt nog slechts 15 secondes. Met nog zes ritten te gaan is het nu pakken wat je pakken kan.

Het is alleen de vraag of Almeida zijn ploeggenoten van de Deceuninck-Quick-Step wil oproken voor een paar luttele bonificatieseconden. De finale is lastig door de opeenvolging van vinnige kuitenbuiters, maar je concurrenten op dit terrein definitief lossen is een ander verhaal. Men mag ook niet vergeten dat Kelderman aardig uit de voeten kan op dit soort parcoursen. Mentaal is hij in het voordeel, want waar Almeida plooide, was hij zondag juist degene die excelleerde.

Wanneer de klassementsrenners de rit dicteren is het ook opnieuw opletten op Tao Geoghegan Hart. De winnaar op Valdobbiadene speelde het spel van eerst het bord van een ander leegeten perfect. De Brit kon Kelderman en zijn ploegmaat Jai Hindley (derde in het klassement) goed volgen en versnelde vlak voor de finish, waarmee hij INEOS Grenadiers de vijfde ritzege bezorgde. Hart is momenteel slechts één seconde verwijderd van een podiumplek, dus ook hij heeft alle belang bij het sprokkelen van bonificaties.

Tot slot nog een vermelding voor Pello Bilbao. De Spanjaard van Bahrain-McLaren is iets van zijn pluimen verloren door een matige prestatie afgelopen zondag. Zijn derde plek heeft hij moeten inwisselen voor een voorlopig vijfde positie. Hij moet weer gaan aanvallen om tijd terug te pakken, wat hem misschien wel het beste ligt. Vorig jaar veroverde hij in die rol liefst twee ritzeges. In San Daniele del Friuli treft hij een aankomst waarop hij zeker niet kansloos is.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Diego Ulissi

*** Giovanni Visconti, Enrico Battaglin

** Ruben Guerreiro, Thomas De Gendt, Simon Clarke

* João Almeida, Wilco Kelderman, Tao Geoghegan Hart, Pello Bilbao

Giro 2020: Deelnemerslijst

Weer en TV

In startplaats Undi blijft het dinsdag droog. De gemiddelde temperatuur schommelt rond de 17 graden Celsius. Ook tijdens de rit kunnen de regenjasjes in de volgwagen blijven. Onderweg blijft het volgens de weersverwachtingen droog. De wind zal door de voorspelde windkracht 2 geen rol van betekenis spelen.

De zestiende etappe van de Giro d’Italia is live te volgen op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. Sporza en de NOS beschikken ook dit jaar niet over de uitzendrechten.