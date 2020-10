Giro 2020: Voorbeschouwing zesde etappe naar Matera woensdag 7 oktober 2020 om 19:00

Het pittoreske en fotogenieke Matera vormt donderdag het decor voor de aankomst van de zesde etappe. Benieuwd wie er zeven jaar na John Degenkolb op het hoogste schavotje mag? WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten!

Parcours

Waar de vijfde etappe steeds pittiger werd naarmate de etappe vorderde, lijkt het venijn in deze rit vooral in het begin te zitten als we het profiel bestuderen. De renners worden in Castrovillari losgelaten. De stad wordt beschouwd als ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan het nationale park Pollino, het grootste nationale park van Italië dat genoemd is naar het gelijknamige gebergte. Gewapend met deze informatie is het niet verwonderlijk dat het begin best eens vurig kan worden.

Wie het wedstrijdprofiel heeft bestudeerd weet dat het van bij de start direct bergop loopt. De beklimmingen van Válico di Campotenese en de Monte Gaido tellen weliswaar niet mee voor het bergklassement, maar weet het dat allebei klauterpartijen van zo’n tien kilometer à vijf procent zijn. Na een goede tachtig kilometer vlakt het wat af als de renners in Francavilla in Sinni aankomen. Vanaf hier gaat het zo’n 70 kilometer lang lichtjes in dalende lijn. Het vermelden waard is de passage langs en over het meer van Monte Cotugno, een van de grootste stuwmeren van Europa.

Op iets meer dan dertig kilometer van de streep wordt het koerstechnisch opnieuw wat interessanter. Dan is het namelijk tijd voor de beklimming van Galleria Millotta (4,7 km aan 6,8%). Toch lijkt het vooral aan de te komen op de laatste kilometers van de etappe, die in de straten van Matera worden verreden. Het pittoreske stadje in de Zuid-Italiaanse regio Basilicata is al ruim 11.000 jaar oud en ze geniet vooral bekendheid vanwege de Sassi di Matera, een wijk bestaande uit prehistorische grotwoningen.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw leefden er nog zo’n veertigduizend mensen in deze woningen, maar vanwege te slechte leefomstandigheden werd iedereen gesommeerd uit huis te gaan.De stad veranderde door deze maatregelen in een spookstad, maar de laatste decennia bloeit de plaats dankzij de wonderen van het toerisme weer helemaal op. Zelfs grotwoningen mogen weer bewoond worden, al moet je die wel zelf opknappen.

Aan de hernieuwde bloei van het plaatsje heeft ook de Giro d’Italia met zes bezoekjes zonder meer een bijdrage aan geleverd. Daarnaast is de stad ook voor cineasten interessant. Zo deed onder meer de laatste James Bond film deze plek al aan. Op circa drie kilometer van het einde loopt het al even lichtjes omhoog, maar vanaf dan zal de Via San Vito (700 meter à 7,4%) de pure sprinters definitief de adem proberen af te snijden, het kan ook een mooie springplank zijn voor een late aanval. In de voorlaatste kilometer richting gaat het lichtjes naar beneden, maar na de vod loopt het aan 2,6% omhoog tot de meet.

Start: 11.40 uur in Castrovillari

Finish: tussen 16.12 en 16.41 uur in Matera

Afstand: 188 kilometer

Favorieten

De aanvangsfase is ideaal terrein voor het vormen van een ontsnapping met sterke mannen. Een vlucht die lang kan dragen. Maar enerzijds zijn we nog steeds in de eerste week van deze Giro d’Italia, anderzijds is het vlakke stuk na beklimmingen van Válico di Campotenese en de Monte Gaido lang genoeg om de organisatie in het peloton op gang te brengen. Een job voor de teams die mikken op ritwinst (BORA-hansgrohe, Groupama-FdJ, UAE Team Emirates, …), eventueel met de steun van de ploeg van klassementsleider Almeida.

In de finale is het aan de mannen met een sterke punch in de benen om het in de straten van Matera af te maken. Spontaan keren we dan toch even terug naar de uitslag van de tweede rit, waarin Diego Ulissi in Agrigento Peter Sagan en Mikkel Honoré versloeg. Al waren de slotkilometers in deze eerste rit in lijn op Sicilië nog van een andere orde. Sagan en Matthews speelden hun rol, voor Arnaud Démare was het te zwaar. Maar het is niet ondenkbaar dat de Fransman in Matera wel kan overleven.

Peter Sagan is onze uitgesproken topfavoriet voor donderdag. Hoe hij dinsdag weerstand bood aan Arnaud Démare, was knap. Een sprint rechtdoor ook. De Slovaak zit opnieuw goed in zijn vel, zit perfect op schema om het puntenklassement naar zich toe te trekken en wil dat doel kracht bijzetten met ritwinst. Die eerste seizoenszege zit er nu echt wel aan te komen. Dan is deze zesde etappe een uitgelezen kans.

Grote rivalen zijn ongetwijfeld Michael Matthews en Diego Ulissi. Vooral die laatste naam verkeert in topvorm. In de aanloop naar de Giro won hij al de Ronde van Luxemburg. Die goede conditie trekt hij in Italië gewoon door, zagen we Agrigento. Hij kan in Matera zomaar opnieuw winnen. Matthews, bezig aan zijn laatste maanden voor Team Sunweb, gaf al aan op een mooie manier afscheid te willen nemen van de ploeg. Als er één sprinter is die alle obstakels in de finale vlot overleeft, dan is het Matthews wel. Grootste vraag voor de Australiër: welke nóg snellere mannen overleven de finale?

Schrijven we ook bij op ons lijstje: het Deceuninck-Quick-Stepduo Mikkel Honoré en rozetruidrager Joāo Almeida zelf. In afwezigheid van Remco Evenepoel trekt de ploeg van manager Patrick Lefevere in deze Giro volop de kaart van de jonge Portugees en die ontgoochelt voorlopig niet. Ook deze etappe moet hij in principe vlot overleven. Afhankelijk van de grootte van de groep kan hij een gooi naar ritwinst doen. Idem voor Honoré, die in Agrigento alleen het hoofd moest buigen voor Ulissi en Sagan.

Fabio Felline, Gianluca Brambilla en Andrea Vendrame zijn drie Italianen die we niet mogen uitvlakken. Al kon Felline nog niet echt overtuigen, maar als (semi-)sprinter moet hij in staat zijn deze finale te overleven. Brambilla bewees in Agrigento al dat de conditie goed is. De Italiaan van Trek-Segafredo werd daar zevende. Vendrame werd in de vierde rit nog vierde.

Tot slot vergeten we ook de klassementsrenners met een aardige punch in de benen niet. Denk maar aan Jakob Fuglsang en Simon Yates. Of zorgt Wilco Kelderman voor de verrassing met een late uitval?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Peter Sagan

*** Michael Matthews, Diego Ulissi

** Joāo Almeida, Gianluca Brambilla, Arnaud Demare

* Mikkel Honoré, Fabio Felline, Jakob Fuglsang, Wilco Kelderman

Giro 2020: Deelnemerslijst

Weer en TV

Het weer gaat donderdag weer de goede kant uit in Italië. Op de middag worden 16 tot 18 graden voorspeld bij de start in Castrovillari, weliswaar met af en toe wat wolken die de zon belemmeren. De kans dat het droog blijft, is bijzonder groot. Onderweg mag wel behoorlijk wat wind verwacht worden.

De zesde etappe van de Giro d’Italia is vanaf het begin live te volgen op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. De NOS en Sporza beschikken ook dit jaar niet over de uitzendrechten.