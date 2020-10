Giro 2020: Voorbeschouwing vijfde etappe naar Camigliatello Silano dinsdag 6 oktober 2020 om 20:00

Woensdag gaat de Giro d’Italia verder op het vasteland. Maar gemakkelijk wordt het niet als het peloton het heuvelachtige binnenland van de regio Calabrië doorkruist. WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten!

Parcours

Na vier dagen koersen op Sicilië en een verplaatsing per boot is het Giro-peloton dan eindelijk aangekomen op het vasteland. De vijfde etappe van het drieweekse roze wielerfestijn is de eerste echt lange etappe, een stevige exercitie over 225 kilometer tussen Mileto en Camigliatello Silano. Met liefst 4.700 hoogtemeters. Kortom, de goed klimmende vluchters en klassementsmannen kunnen de borst nat maken.

Maar dit parcourspraatje begint in Mileto, de startplaats. Het is een klein stadje met nog geen 7.000 inwoners. Intekenen gebeurt op het centrale pleintje, maar of de renners veel aandacht zullen schenken aan de plaatselijke kathedraal is nog maar de vraag. Het gaat kort na de start gelijk al vervelend omhoog. En het blijft eigenlijk de hele dag op en neer gaan, steeds lastiger en lastiger.

In het begin van de rit passeert de meute de Tyrreense Zee, om vervolgens koers te zetten richting de Ionische Zee. Als de renners door Catanzaro Lido, de stad van de eerste tussensprint rijden, weten de renners dat het weer een stukje pittiger wordt. De renners laten de Ionisch kust immers al snel achter zich om naar Catanzaro te rijden. Na een klim van 3,5 kilometer à 5,4% gemiddeld is deze eerste klim van derde categorie gerond. Direct na een afdaling staat een nieuwe klim van derde categorie op het programma.

Niet het stijgingspercentage van de Tiriolo (5,3%), maar wel de lengte zal voor een schifting kunnen zorgen. En ook nadat in het dorpje weer wat bergpunten zijn verdeeld loopt het nog een kilometer of vijf op richting ravitaillering. Stevig op het gemakje lunchen zit er hier waarschijnlijk niet in. In de dertig kilometer na de bevoorrading heeft het profiel immers wel wat weg van een afgebroken lemmet van een kartelmes; geen stuk om lekker in je ritme te komen.

Via een vrij technische, veertien kilometer lange afzink, de ongecategoriseerde Rogliano (4,8 kilometer à 6,2% gemiddeld) en een nieuwe afdaling komt een waarschijnlijk uitgedund peloton aan in Cosenza. Maar daar, na 181 kilometer koers, moet het spektakel eigenlijk nog pas beginnen. De Válico di Montescuro zat pas twee keer eerder in het parcours van de Giro en keert nu na 35 jaar weer terug.

Renners die hier als eerste boven kwamen? Eddy Merckx (1972) en Acacio da Silva (1985). Volgens het rondeboek is de klim 24,2 kilometer lang, terwijl het stijgingspercentage 5,4% gemiddeld bedraagt. De klim kunnen we grotendeels wel omschrijven als een stevige loper, op een goede kilometer halverwege na dan. Daar moeten de renners immers een kilometer aan 11,6% klimmen en dat is toch andere koek. Of het echter genoeg is om de klassementskanonnen tot een aanval te verleiden?

Vanaf de top is het nog 11,6 kilometer tot de streep in Camigliatello Silano. Deze zullen in sneltreinvaart worden afgelegd, want in de laatste elf kilometer loopt het bergaf. De streep ligt na een kort ommetje in Camigliatello Silano.

Start: 10.25 uur in Mileto

Finish: tussen 16.06 en 16.47 uur in Camigliatello Silano

Afstand: 225 kilometer

Favorieten

Woensdag rijden de renners door het heuvelachtige binnenland van de regio Calabrië, wat zeker tot aanvallen uitnodigt. In deze vijfde rit liggen kansen voor vluchters met goede klimmersbenen. De enige keer dat de Giro aankwam in Camigliatello Silano, in 1982, eindigde de etappe in een sprint met drie renners, die na 70 kilometer met een klein groepje mee waren gesprongen. Bij de finish verraste de Fransman Bernard Becaas zijn Italiaanse medevluchters Giovanni Renosto en Davide Cassani.

Ook nu mogen we de Italianen verwachten en dan in het bijzonder van de aanvallende Italiaanse ProConti-teams. In de etappe naar de Etna drukte Giovanni Visconti al zijn stempel op deze Giro. De ervaren renner van Vini Zabù-Brado-KTM sprong mee in de vroege vlucht en moest uiteindelijk enkel Jonathan Caicedo laten gaan op de flanken van de vulkaan. We houden er rekening mee dat we Visconti ook in de rit naar Camigliatello Silano van voren gaan zien.

Van de Bardiani-ploeg van de broers Reverberi zagen we in de eerste dagen Alessandro Tonelli en Francesco Romano in de aanval. Voor de vijfde etappe denken we dat Giovanni Carboni een eind moet kunnen komen. De Italiaan, die pas eind augustus 25 jaar werd, was vorig jaar in zijn eerste Giro al een paar keer in de buurt van het dagsucces. Daarnaast reed hij dit seizoen al degelijke uitslagen in La Route d’Occitanie en de Mont Ventoux Dénivelé Challenge.

Waar Bardiani-CSF-Faizanè en Vini Zabù-Brado-KTM helemaal of vrijwel volledig uit Italiaanse renners bestaan, telt de Androni-ploeg van Gianni Savio wat meer nationaliteiten. Zo maakten we op weg naar de Etna kennis met de Kroatische kampioen Josip Rumac. Voor de etappe naar Camigliatello Silano houden we de jonge Ecuadoraan Jefferson Cepeda, dit jaar tiende in Le Tour de Savoie Mont Blanc, in het oog.

Buiten de ProConti-rennes denken we bijvoorbeeld aan de Italiaan Dario Cataldo van Movistar, dat met een vrijbuitersploeg naar Italië is afgereisd. De ervaren klimmer pakte vorig jaar in Como de zege na een aanval van meer dan tweehonderd kilometer. Dit jaar was hij al zestiende in de Ronde van Lombardije. Ook heeft hij de Tour in zijn benen. Daarnaast letten we op zijn ploeggenoten Einer Rubio, Sergio Samitier en Antonio Pedrero.

Of laten de Italianen en de Italiaanse ploegen zich de kaas van het brood eten, zoals in 1982? Op de Etna was Jonathan Castroviejo de eerste die aanviel vanuit de elitegroep, nadat zijn kopman Geraint Thomas veel tijd inleverde als gevolg van een val. De Spanjaard maakte een degelijke indruk bergop, hoeft geen rekening meer te houden met Thomas en staat op een ongevaarlijke plek in het klassement. Datzelfde geldt voor zijn ploeggenoot Tao Geoghegan Hart.

In etappes met kansen voor vluchters kunnen we onmogelijk om de naam van Thomas De Gendt heen. De Lotto Soudal-renner heeft door de jaren heen al wat kunststukjes achter zijn naam gezet in alle drie de grote ronden. In deze Giro d’Italia hebben we hem al in de aanval gezien, De Gendt was zelfs de aanstichter van de allereerste aanvalspoging van de ronde! In die rit naar Agrigento werd hij echter met zijn medevluchters in de slotfase ingerekend.

In de etappe naar de Etna had Lawson Craddock een belangrijk aandeel in de etappezege van zijn EF-ploeggenoot Jonathan Caicedo, want in de vroege vlucht kon hij een deel van het werk van de Ecuadoriaan op zijn schouders nemen. Met die rit én zijn achtste plaats in de individuele tijdrit in gedachten houden we wederom rekening met de Amerikaan, die in zijn zeven jaar bij de profs evenwel nog niet wist te winnen.

UAE Emirates leeft sinds vorige maand op een gele wolk na de sensationele eindzege van Tadej Pogačar in de Tour de France. Wellicht kan de ploeg op dat elan voortvaren in de Giro. Met de beloftevolle Brandon McNulty is alvast een plekje in de top-10 van het klassement ingenomen, maar vlak het team ook niet uit in een lange ontsnapping. Denk voor de etappe naar Camigliatello Silano aan klimmer Joe Dombrowski, die in de eerste dagen al wat tijd heeft ingeleverd.

De lijst renners die we kunnen verwachten voor deze vijfde etappe is lang, maar als we kijken wie in het verleden al eens een rit heeft gewonnen in een grote ronde, dan blijft nog slechts een select gezelschap over. En dan komen we ook uit bij de naam van de ervaren Daniel Navarro. Zijn zege in de Vuelta a España dateert evenwel van 2014. Toch heeft de renner van Israel Start-Up Nation een schat aan ervaring om aan te spreken in een rit als die van woensdag.

Tot dat kransje renners behoort ook Óscar Rodríguez, die in het truitje van Euskadi-Murias in 2018 etappewinst pakte in de Vuelta. De vraag is hoeveel ruimte hij krijgt van Astana, nu die ploeg met Miguel Ángel López en Aleksandr Vlasov al twee man zag uitvallen. De ‘ruimte’-vraag speelt ook bij Brent Bookwalter en Jack Haig, die zijn meegenomen om Simon Yates te ondersteunen. Chris Hamilton moet normaal gesproken zijn Sunweb-kopmannen van dienst zijn.

Dat geldt eveneens voor Fausto Masnada, normaal gesproken een van de grote favorieten in een etappe als deze. Maar we verwachten dat de Italiaan niet het roze van zijn ploeg gaat aanvallen. Tot slot willen we nog enkele laatste namen opgooien. Denk aan Víctor De la Parte (CCC), Stéphane Rossetto (Cofidis), Geoffrey Bouchard (AG2R La Mondiale), Mark Padun (Bahrain McLaren) en Ben O’Connor (NTT Pro Cycling).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Giovanni Visconti

*** Jonathan Castroviejo, Thomas De Gendt

** Dario Cataldo, Jefferson Cepeda, Lawson Craddock

* Giovanni Carboni, Joe Dombrowski, Tao Geoghegan Hart, Daniel Navarro

Weer en TV

De renners moeten rekening houden met verslechterende weersomstandigheden onderweg. In het tweede deel van de dag neemt de kans op buien namelijk toe. De temperatuur loopt op tot hooguit 13℃. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak tot matig.

De vijfde etappe van de Giro d’Italia is vanaf het begin live te volgen op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. De NOS en Sporza beschikken ook dit jaar niet over de uitzendrechten.