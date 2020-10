Giro 2020: Voorbeschouwing vierde etappe naar Villafranca Tirrena maandag 5 oktober 2020 om 20:00

De klassementsrenners moesten met de billen bloot op de flanken van de Etna, maar zullen zich dinsdag sparen met het oog op de volgende bergritten. De laatste etappe op Siciliaans grondgebied, met aankomst in Villafranca Tirrena, lijkt er eentje voor de sprinters. WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten!

Parcours

De Giro d’Italia van 2020 vertoeft liefst vier dagen op Sicilië. Na aankomsten in Palermo, Agrigento en op de Etna vormt een 140 kilometer lange etappe van Catania naar Villafranca Tirrena het Siciliaanse toetje. En voor het eerst deze Giro lijken de rappe mannen aan zet.

Catania is met meer dan 300.000 inwoners de op één na grootste stad van Sicilië. De stad aan de voet van de Etna staat bekend om haar barokke historie en gebouwen die van lavasteen zijn gemaakt. Catania is zoals eerder gezegd de op een na grootste stad van Sicilië en ze keert dan ook vaak terug in de Giro. Zo won Tim Wellens in 2018 nog de rit die ook vanuit Catania vertrok.

De Italiaanse stad fungeerde eerder ook al als finishplaats, zo mochten sprintcampionissimi Mario Cippolini en Alessandro Petacchi hier in het verleden al juichen. Patrick Sercu en Jean-Paul van Poppel zorgden er namens de Lage Landen voor dagsuccessen. In 1994 werden Chris Boardman en Karen Kurreck in deze plaats de eerste wereldkampioenen tijdrijden.

De etappe die de renners krijgen voorgeschoteld is, net als de andere ritten op het eiland, niet heel lang. Het wedstrijdprofiel kunnen we bijna verticaal spiegelen. Vanuit Catania is het eerst vijftig kilometer voornamelijk in de buurt van de zee koersen over relatief vlak terrein, om uit te komen bij de enige klim van de dag. Dit is er een van een kilometer of 25, maar de soep wordt zeker niet zo heet gegeten als deze met enkel dit gegeven wordt opgediend.

De Portella Mandrazzi kent een gemiddeld stijgingspercentage van zo’n vier procent. Daarmee volgt ze ook voor de sprinters een goed te nemen obstakel richting de noordkust van Sicilië. En anders zijn er nog 65 voornamelijk dalende of vlakke kilometers tot aan de finish.

Onderaan de (bij vlagen) bochtige afzink is het nog 34 kilometer richting Villafranca Tirrena, dat voor het eerst dienstdoet als finishplaats in de roze ronde. De plaats ligt slechts een goede tien kilometer ten noordwesten van Messina, wat inhoudt dat Vincenzo Nibali praktisch een thuiswedstrijd rijdt. Maar hem zullen we in deze finale niet tussen de favorieten scharen.

Op twee kilometer van de meet wordt de strada statale verlaten, om via een eerste bocht naar links uit te komen op de Via Madonna del Tindari. Het is daar al zaak om vooraan te zitten. Na een flinke slinger en nog een bocht komen de renners in de laatste rechte lijn. Op de Lungomare, vernoemd naar ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus, is het nog circa 850 meter tot iemand zijn handen in de lucht mag gooien.

Start: 12.30 uur in Catania

Finish: tussen 15.49 en 16.12 uur in Villafranca Tirrena

Afstand: 140 kilometer

Favorieten

Na een razendsnelle openingstijdrit in Palermo, een machtssprint in Agrigento en een finish op de onheilspellende vulkaan Etna, krijgen we dinsdag wellicht de eerste confrontatie tussen de snelste sprinters in dit Giro-peloton. Renners als Fernando Gaviria, Arnaud Démare en Elia Viviani zullen deze etappe met rood hebben omcirkeld.

Wie er gaat winnen in Villafranca Tirrena? We beschikken helaas niet over een glazen bol, maar Fernando Gaviria is zeker een kanshebber op de zege. De Colombiaan van UAE Emirates is naar deze Giro gekomen om enkele sprintzeges te boeken en dinsdag krijgt Gaviria voor het eerst een ideale etappe voorgeschoteld. De finale is biljartvlak en dat moet de pijlsnelle renner wel liggen.

Gaviria kan in een hectische laatste kilometer rekenen op twee geweldige sprintaantrekkers met zijn landgenoot Juan Sebastián Molano en natuurlijk Maximiliano Richeze. Gaviria won in aanloop naar de Giro etappes in de rondes van Burgos en Limousin en de Giro della Toscana. Drie jaar geleden was hij de grote slokop in de Ronde van Italië, met vier ritzeges en de puntentrui. Is hij dit jaar opnieuw zo succesvol?

Gaviria zal wel moeten afrekenen met Arnaud Démare en Elia Viviani, twee renners die in het verleden ook al succesvol waren in de Ronde van Italië. Démare won vorig jaar de etappe naar Modena, Viviani was al vaker aan het feest in de ronde van zijn thuisland. De Franse kampioen rijgt sinds de coronabreak de successen aaneen, Viviani is daarentegen nog altijd op zoek naar zijn eerste zege in 2020. Is het dinsdag eindelijk raak voor de renner van Cofidis?

Dan komen we uit bij twee mannen die normaal niet over de pure snelheid beschikken om in een vlakke massasprint aan het langste eind te trekken: Peter Sagan en Michael Matthews. De Slowaak wist in het verleden weleens de pure sprinters te vloeren, maar beschikt anno 2020 niet meer over de pure snelheid. Toch mogen we Sagan – al tweede in Agrigento – nooit afschrijven, aangezien de Slowaak zich als geen ander kan handhaven in een peloton en in gaatjes kan duiken die ogenschijnlijk niet bestaan.

Matthews zal zich ook willen mengen in de sprint, zeker als hij ambities heeft om de paarse puntentrui mee naar Milaan te nemen. De Australiër van Team Sunweb is zeker niet de grote favoriet voor de ritzege. Mannen als Gaviria en Démare zijn op papier toch een tandje sneller – maar Matthews kan misschien wel op de verrassing spelen. Een andere sprinter die we in de gaten moeten houden is Rudy Barbier, de rappe Fransman namens Israel Start-Up Nation.

Deceuninck-Quick-Step was in de Tour de France erg succesvol met Sam Bennett. De Ier won twee etappes en wist Peter Sagan van een zoveelste groene trui te houden. In de Giro d’Italia rekent de Belgische sterrenformatie met Álvaro José Hodeg op een andere rappe man. De 24-jarige Colombiaan beseft dat hij grote schoenen te vullen heeft.

Daar komt nog eens bij dat Hodeg niet aan het beste seizoen uit zijn carrière bezig is. De zegeteller staat nog altijd op nul, komt daar tijdens deze Giro verandering in? Deceuninck-Quick-Step, dat de koers zal controleren voor de nieuwe roze trui João Almeida, kan ook Davide Ballerini uitspelen.

Let ook op rappe mannen als Davide Cimolai, Stefano Oldani, Giovanni Lonardi, Ben Swift en Simone Consonni. Die laatste zal Elia Viviani zo goed mogelijk piloteren, maar is ook in staat om voor eigen rekening te sprinten.

We verwachten dat er in Villafranca Tirrena gesprint zal worden tussen de snelste mannen in deze Giro, maar wellicht dat de beklimming van derde categorie roet in het eten gooit. Misschien zijn enkele rasaanvallers in staat om dinsdag te sprinters te verrassen, met een lange solo of een aanval in de laatste kilometers.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Fernando Gaviria

*** Arnaud Démare, Elia Viviani

** Peter Sagan, Michael Matthews, Davide Ballerini

* Rudy Barbier, Álvaro José Hodeg, Ben Swift, Simone Consonni

Giro 2020: Deelnemerslijst

Weer en TV

In startplaats Catania schommelt de temperatuur dinsdagmiddag rond de 22 graden Celsius. Richting Villafranca Tirrena zal het voornamelijk bewolkt blijven, waardoor de zon geen kans heeft om door te breken. De kans op een buitje is aanwezig, maar het zal naar alle waarschijnlijkheid droog blijven tijdens de laatste etappe op Sicilië.

De vierde rit van de Giro d’Italia is vanaf het begin live te volgen op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. De NOS en Sporza beschikken ook dit jaar niet over de uitzendrechten.