Giro 2020: Voorbeschouwing sprintetappe naar Asti

Tussen al die zware vijf sterrenritten door, krijgt het peloton tussen Morbegno en Asti even de tijd om tot rust te komen, in afwachting van de laatste bergetappe op zaterdag. In Asti kan Arnaud Démare een gooi doen naar een vijfde ritzege. WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De negentiende etappe, van Morbegno naar Asti, zal voor veel renners aanvoelen als een geschenk uit de wielerhemel. Na twee zware bergetappes richting Madonna di Campiglio en Lago di Cancano, en één dag voor de laatste bergrit met aankomst in Sestriere, staat er een vlakke onderneming op het programma. Het is een laatste kans voor de sprinters die zich de laatste dagen over de bergen in de Dolomieten en Alpen hebben gesleurd.

Startplaats Morbegno, in de regio Lombardije, is van oudsher een handelsstad en speelde door de eeuwen heen een cruciale rol in het verhandelen van goederen met steden en dorpen in de vallei van Bergamo en van de vroegere Republiek van Venetië. Nu is Morbegno ook een toeristische trekpleister, met dank aan de kerk van San’Antonio, een eigen museum en het fraaie Palazzo Malacrida. Het is tevens de geboorteplaats van twee wielrenners.

De een (Roberto Gusmeroli) is al een tijdje gestopt, de ander (Francesco Gavazzi) is nog altijd actief als renner van Androni Giocattoli-Sidermec. De inmiddels 36-jarige Gavazzi is er deze Giro echter niet bij. Morbegno zal overigens voor de derde keer als startplaats van een etappe fungeren, na 2009 (een etappe richting Bergamo, gewonnen door Kanstantsin Siutsou) en 2011 (een etappe die in San Pellegrine Terme werd gewonnen door Eros Capecchi).

De Ronde van Italië kwam ook een keertje aan in Morbegno: het is inmiddels alweer 29 jaar geleden dat de betreurde Franco Ballerini als eerste over de streep kwam. Misschien dat de organisatie bijna dertig jaar later nog een eresaluut brengt aan de kasseienvreter uit Toscane. Hoe dan ook, ze beginnen vrijdag aan de langste etappe van deze Giro. De etappe gaat eerst langs de oevers van het Comomeer en dan door de Povlakte.

Na goed zeventig kilometer trekken de renners door het wonderschone Como, bij de meeste wielerliefhebbers bekend als de aankomstplaats van de Ronde van Lombardije. Je hoeft weinig moeite te doen om hier een uitdagend parcours met de nodige beklimmingen uit te tekenen, maar RCS Sport is erin geslaagd om de vlakke wegen aan te houden richting de finish in Asti. Onderweg trekt het peloton nog over de Ponte del Passo, een in 1938 gebouwde brug.

Wie al eens op vakantie is geweest is in Lombardije en omstreken, weet hoe wonderschoon deze regio is. De Giro trekt echter verder naar de regio Piëmonte, dwars door de Povlakte en door plaatsen als Lainate, Abbiategrasso en Valenza, waar de ronde al eens is geweest. Het is voor de renners zaak om de hele dag geconcentreerd te blijven. Even verslappen is er niet bij, gezien de vele rotondes, wegversmallingen en verkeersdrempels.

Ook in de laatste kilometers naar Asti worden de renners nog ‘getrakteerd’ op meerdere rotondes, gevolgd door een wegversmalling. In de laatste kilometer moeten de sprinttreintjes nog rekening houden met eerst een linker- en dan een rechterbocht, de laatste 550 meter zijn rechttoe-rechtaan. Wie mag zich na meer dan 250 kilometer de opvolger noemen van gewezen topsprinter Alessandro Petacchi, die hier in 2003 voor het laatst zegevierde?

Finishstad Asti is overigens meer dan het bezoeken waard vanwege het indrukwekkende historische centrum. In Asti is men zeer bedreven in het maken van Barbero, de lokale wijn die op de heuvels rondom de stad wordt verbouwd. Een tip: bezoek Asti vooral op de derde dinsdag van september, want dan wordt namelijk de Palio gehouden. Dit is samen met die van de Toscaanse stad Siena die belangrijkste historische paardenrace van Italië.

Start: 10.00 uur in Morbegno

Finish: tussen 16.10 en 16.47 uur in Asti

Afstand: 258 kilometer

Favorieten

In deze Giro d’Italia is er uiteraard één sprinter die er met kop en schouders bovenuit steekt en dat is Arnaud Démare. De voorbije drie weken zijn vier ritten op een echte massasprint geëindigd en telkens trok de Franse kampioen aan het langste eind. Zowel in Villafranca Tirrena, Brindisi als in Rimini klopte hij Peter Sagan. In Matera was Démare Michael Matthews, die intussen al een tijdje thuis herstelt van zijn positieve coronatest, te snel af. Maar het spreekt voor zich dat Démare ook in Asti dé te kloppen man is.

Wie hem dan moet kloppen? Peter Sagan misschien… De Slowaak leefde in deze Giro opnieuw op en boekte al een mooie ritzege in Tortoreto na een fabuleuze prestatie onderweg. Nee, Sagan slaagde er de voorbije weken nog niet in om Démare te kloppen in een rechtstreeks duel, maar hij is wel diegene die het dichtst in de buurt kwam. En in Villafranca Tirrena was het nog spannend ook. U herinnert zich ongetwijfeld de finishfoto (zie onder), waarbij Demare, Sagan en Ballerini op één lijn eindigden.

Bij Deceuninck-Quick-Step hebben ze twee ijzers in het vuur als het op sprinten aankomt: Davide Ballerini en José Alvaro Hodeg. Afwachten hoe dat duo het in Asti gaat aanpakken. Ballerini haalde tot dusver twee keer de top tien in een massasprint: derde in Villafranca Tirrena en zevende in Brindisi. Hodeg van zijn kant werd vijfde in Brindisi en derde in Rimini. Het gaat met andere woorden de goede kant op met de Colombiaan. Als hij in de etappe over de Stelvio de krachten wat heeft kunnen sparen, kan hij in Asti een poging doen om Démare het vuur aan de schenen te leggen.

Een andere spurter waar in deze Giro veel van verwacht werd is Elia Viviani. Maar de Italiaan ontgoochelt, zoals hij eigenlijk al het hele jaar doet. Vijfde in Villafranca Tirrena, dat wel. Maar in de andere drie massaprints kwam hij niet verder een tiende (2x) en twaalfde plaats. Als hij zijn eerste seizoen in dienst van Team Cofidis in stijl wil eindigen, stroopt hij in Asti beter nog een keer extra de mouwen op. Of zetten ze bij Cofidis hun centen in op Simone Consonni? Die hield zich in de eerste drie sprints in de luwte, maar verraste in Rimini dan plots met een vierde plaats.

En dan is er nog Davide Cimolai. De 31-jarige Italiaan van Israël Start-Up Nation werd zevende en vijfde in respectievelijk Villafranca en Matera, maar zowel in Brindisi als in Rimini zakte hij door het ijs. In Asti verwachten we dat hij er zich opnieuw tussen gooit, al zal dat eerder voor een ereplaats dan voor ritwinst zijn. En dat geldt eigenlijk ook voor jongens als Ben Swift, Andrea Vendrame, Stefano Oldani of Rick Zabel. Die renners zijn normaliter geen partij voor Démare en Sagan.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Arnaud Démare

*** Peter Sagan, José Alvaro Hodeg

** Elia Viviani, Davide Cimolai, Davide Ballerini

* Ben Swift, Andrea Vendrame, Stefano Oldani, Simone Consonni

Giro 2020: Deelnemerslijst

Weer en TV

De 19de etappe zal afgewerkt worden in druilerige omstandigheden. Negentig procent kans op regen bij de start in Morbegno. En veel warmer dan dertien, veertien graden wordt het niet in de voormiddag. Gelukkig blijft het wel windstil. En die omstandigheden veranderen in de loop van de dag niet. Ook onderweg en bij de finish in Asti is de kans op regen bijzonder groot.

De negentiende etappe van de Giro d’Italia is ook nu weer live te volgen op Eurosport 1 en online via Eurosport.nl. De uitzendingen (op tv en online) beginnen om 11.25 uur. De tv-uitzending wordt gedeeltelijk gecombineerd met de Vuelta.