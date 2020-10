Giro 2020: Voorbeschouwing op de vlakke etappe naar Rimini dinsdag 13 oktober 2020 om 18:00

Na enkele lastige dagen krijgen de sprinters woensdag weer kansen in de etappe naar badplaats Rimini. Tot op heden werd al driemaal gespurt om de overwinning en telkens trok Arnaud Démare aan het langste eind. WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De elfde etappe van de Giro d’Italia is op het lijf geschreven van de snelle mannen. Na een korte verplaatsing gaat de ronde verder in de regio Marche, waar wordt gestart in de kustplaats Porto Sant’Elpidio. Hier kwam het peloton al een paar keer over de vloer; behalve in de Giro ook in Tirreno-Adriatico. Zo won Peter Sagan hier in 2015 onder barre omstandigheden een etappe in de Corsa dei Due Mari door in de sprint Gerald Ciolek en Jens Debusschere te verslaan.

Vanuit Porto Sant’Elpidio gaat de route eerst naar Civitanova Marche, waar de schoenenindustrie en de visserij een belangrijke bron van inkomsten zijn. Vervolgens passeert het parcours havenstad Ancona en gaat het over vlakke, rechte wegen naar haven- en badplaats Pesaro. Daar ligt na 105,9 kilometer de tussensprint voor de puntentrui. De eerste acht krijgen punten, maar bonificaties zijn er niet te verdienen.

Vlak na Pesaro ligt de enige gecategoriseerde klim van de dag, de Monte San Bartolo (3,9 km aan 4,1%, max. 8%) met de top na 111,3 kilometer. Vervolgens gaat de route de grens over met de regio Emilia-Romagna, waar de finale van deze elfde etappe plaatsvindt. Bij het toeristische Gabicce Mare buigt de route van de kust af het binnenland in, waar bij Misano Monte, Coriano en Cerasolo wat hoogteverschillen moeten worden overbrugd.

In Coriano ligt overigens na 144,1 kilometer een tussensprint waar drie, twee en een bonificatieseconde te verdienen zijn. Na het bereiken van Cerasolo is het nog ruim dertig kilometer tot de streep, maar zijn alle moeilijkheden al achter de rug. Vluchters die nog vooruitrijden worden na Santarcangelo di Romagna normaal gesproken ingerekend als het wegdek vals plat naar beneden loopt richting aankomstplaats Rimini.

De finale door de populaire vakantiebestemming is overigens erg verraderlijk. Op weg naar de aankomstlijn staat het peloton namelijk een aaneenschakeling van scherpe bochten en rotondes te wachten. Na een recht stuk van zeker anderhalve kilometer, liggen voorbij de rode vod, op zo’n 600 meter van de streep, nog twee haakse linkerbochten. Daarna is het rechtuit sprinten naar de meet, waar na 182 kilometer de winnaar wordt bepaald.

Zonaanbidders zullen Rimini meteen associëren met het strand, maar de verstokte wielerfanaat denkt eerder aan Marco Pantani. In 2004 werd de legendarische Italiaanse wielrenner namelijk dood aangetroffen op een hotelkamer in de badplaats. Onderzoek wees uit dat hij was gestorven aan hartfalen, een gevolg van een cocktail van cocaïne en antidepressiva. Dat hij vermoord zou zijn was louter gebaseerd op fantasie, meldde het onderzoeksrapport.

Start: 12.05 uur in Porto Sant’Elpidio

Finish: tussen 16.17 en 16.41 uur in Rimini

Afstand: 182 kilometer

Favorieten

Na een paar heuvel- en bergachtige etappes en een rustdag krijgen de sprinters woensdag weer een kans. De snelle mannen moeten die gelegenheid bij de haren grijpen, want een dag later gaat het peloton de heuvels weer in. Op de klimmetjes na Pesaro liggen kansen voor aanvallers, maar normaal komt alles in de laatste dertig kilometer weer samen en is het sprinten geblazen.

De grote favoriet voor de etappezege is Arnaud Démare, die de drie eerdere sprints in Villafranca Tirrena, Matera en Brindisi steeds naar zijn hand zette. Kortom, de snelle Franse renner moet nu barsten van het vertrouwen. Bovendien kon hij in de eerste week steunen op een sterke lead-out, al zijn daar intussen Benjamin Thomas en Ramon Sinkeldam uit weggevallen.

In de eerste van zijn drie gewonnen sprints, in Villafranca Tirrena, was het verschil het kleinst. Na de aankomst moest zelfs de fotofinish er aan te pas komen om aan te tonen dat Démare zijn wiel net iets eerder dan Peter Sagan over de streep drukte. De Slowaak was al meermaals tweede en heeft zijn zinnen gezet op de paarse puntentrui. We mogen hem dus ook zeker verwachten. Na zijn indrukwekkende solo in Tortorento zal bij Sagan het zelfvertrouwen flink gegroeid zijn. Hij liet daar ook zien meer dan alleen een sprinter te zijn, maar dat wisten we al.

Ook Davide Ballerini maakte mee de jump in de eindsprint van Villafranca Tirrena, maar moest na bestudering van de beelden genoegen nemen met de derde plaats. In de vlakke aankomsten zat de Italiaan er steeds dichtbij en dat is normaal gezien ook in Rimini het geval. Al heeft zijn ploeg Deceuninck-Quick Step ook de snelle Álvaro José Hodeg in de gelederen.

Afgaand op zijn palmares is Fernando Gaviria een van de beste sprinters in de Giro d’Italia, maar vooralsnog wil het nog niet echt vlotten. Zijn beste uitslag was in de etappe die Alex Dowsett won en hij in de pelotonssprint om de zevende plaats de intussen afgestapte Michael Matthews moest voorlaten. Dat de snelheid er nog altijd is, bewees de Colombiaan wel in de Giro della Toscana.

Wat geldt voor Gaviria, geldt ook zeker voor Elia Viviani. Het aantal overwinningen van de Italiaan is talloos, maar ondanks hoge ambities scoorde hij nog niet dit seizoen, en dus ook nog niet in de Giro. Zijn beste uitslag reed hij in Villafranca Tirrena, maar er was geen finishfoto voor nodig om vast te stellen dat hij vijfde was geworden. Toch houden we maar rekening met hem op weg naar Rimini.

Mikkel Bjerg kreeg deze Giro de kans om aan een grote ronde te ruiken en zich te ontdekken. De jonge Deen grijpt die kans vooralsnog met beide handen aan. In de openingstijdrit was hij derde, net als in de bergrit naar Roccaraso. In Vieste moest hij in de pelotonssprint om de zevende plek enkel Matthews en ploegmaat Gaviria voorlaten. Mogelijk kan hij in Rimini verrassen.

Dan is er nog een hele ris renners die op een goede dag een korte uitslag kunnen rijden. Denk aan Andrea Vendrame, die al vierde was in Villafranca Tirrena en zesde in Matera. Of aan Fabio Felline en Juan Sebastián Molano, de nummers drie en vier in Matera. Davide Cimolai krijgt Israel Start-Up Nation normaal het vertrouwen nu Rudy Barbier er niet meer bij is.

Andere namen om in de gaten te houden zijn de Britse kampioen Ben Swift, de Italianen van Bardiani-CSF-Faizanè Giovanni Lonardi en Filippo Fiorelli, Stefano Oldani van Lotto Soudal en Enrico Battaglin van Bahrain-McLaren.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Arnaud Démare

*** Davide Ballerini, Peter Sagan

** Fernando Gaviria, Álvaro José Hodeg, Elia Viviani

* Davide Cimolai, Juan Sebastián Molano, Andrea Vendrame, Mikkel Bjerg

Weer en TV

De weersverwachting voor de rit van woensdag is licht bewolkt. Bij de start in Porto Sant’Elpidio is het zo’n 16℃ en er waait een zwakke wind vanuit het zuiden, windkracht 2. Aan de finish loopt de temperatuur op tot 19℃ met een zwak tot matige wind vanuit het zuidoosten, windkracht 2 à 3. Later op de dag neemt de kans op regen toe.

De elfde etappe van de Giro d’Italia is ook nu weer live te volgen op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. Sporza en de NOS beschikken ook dit jaar niet over de uitzendrechten.