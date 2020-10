Giro 2020: Voorbeschouwing op de negende etappe naar Aremogna zaterdag 10 oktober 2020 om 18:00

Net als de etappe met aankomst op de top van de Etna, krijgt ook de rit naar het skistation Aremogna vier sterren toebedeeld van organisator RCS. Met andere woorden: een belangrijke dag voor de mannen met klassementsambities, al lijkt de kans reëel dat een vluchtersgroep strijdt voor de dagzege. WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten.

Parcours

Op de negende dag gaat de Giro d’Italia verder in de Abruzzese kustplaats San Salvo, dicht bij de grens met Molise. Het kleine, charmante plaatsje staat bekend om zijn schitterende zandstranden. Een keer eerder, in 2013, streek de Giro hier neer voor een etappestart. Op die dag kwam Adam Hansen na 177 kilometer in een kletsnat Pescara zegevierend over de streep nadat hij uit de lange ontsnapping was weggereden.

In de eerste dertig kilometer volgt de route de Adriatische kust, maar gaat dan verder in het binnenland van de Abruzzen en wordt de weg meer golvend. Na 75,6 kilometer bereikt de koers Guardiagrele, waar de tussensprint voor de puntentrui is gepland. De eerste acht renners krijgen punten, maar bonificaties zijn daar niet te verdienen. Daarna krijgt het peloton in de Apennijnen drie zware beklimmingen voor de wielen geschoven.

Eerst ligt de Passo Lanciano (12,7 km aan 4,5%, max. 11%) op de route, die vanaf de oostkant wordt beklommen. Na 100,4 kilometer wordt de top op 1310 meter hoogte bereikt. Het is het trainingsgebied van onder meer Giulio Ciccone, die hier uit de regio komt. Na de afdaling is er gelegenheid om wat te eten, maar daarna gaat de weg al snel weer omhoog naar de tweede klim van de dag.

Na 154,7 kilometer arriveert de koers op de top van de Passo San Leonardo (13,8 km aan 4,5%, max. 11%), die vanuit het noorden wordt aangevlogen. Volgens het routeboek is deze klim 13,8 kilometer, maar gerekend vanaf de passage van Scafa begint de weg al omhoog te lopen en is de afstand eigenlijk twee keer zo lang. Aansluitend ligt de Bosco di Sant’Antonio (9,9 km aan 5,0%, max. 10%) op de route, met de top na 181,4 kilometer.

De coureurs hebben al veel klimkilometers in de benen als ze aankomen bij de tussensprint in het skiresort Rivisondoli na 194 kilometer, voor drie, twee en een bonificatieseconde. Daaropvolgend begint het sluitstuk van de dag, de slotklim vanuit wintersportgebied Roccaraso naar Aremogna (9,6 km aan 5,7%, max. 12%). De klim is in het eerste deel te overzien en gaat daarna even vals plat naar beneden. De laatste 2,5 kilometer stijgt aan 7,2 procent met een piek tot 12 procent.

Skistation Aremogna was ook in 2016 het decor van de Giro. Na zes dagen had Tom Dumoulin de roze trui om de schouders en ging in Ponte de eerste bergetappe van start. De koers draaide uit op een zegetocht voor Tim Wellens, die op ruim zeventig kilometer van het einde ten aanval trok en op de slotklim zijn medevluchters loste. Ook Dumoulin deed goede zaken; de Nederlander viel zelf eveneens aan en vergrootte zo zijn voorsprong in het klassement.

Start: 10.20 uur in San Salvo

Finish: tussen 16.05 en 16.51 uur in Roccaraso (Aremogna)

Afstand: 208 kilometer

Aantal hoogtemeters: 4.541

Favorieten

Tweede aankomst bergop in deze Giro d’Italia. Dan denk je spontaan aan een nieuw duel tussen de klassementsrenners. Dat zal er ook wel komen, maar wellicht niet met de dagzege als inzet. Als je het profiel bekijkt, dan weet je dat dit gesneden koek is voor aanvallers.

Namen zat van renners die deel kunnen uitmaken van de vroege vlucht en denken dat ze de zware finale kunnen overleven. Anderzijds, veel goede klimmers staan nog dicht in het klassement en zullen amper ruimte krijgen. We denken bijvoorbeeld aan Masnada, Pernsteiner of Zakarin. Ongetwijfeld geen potentiële eindwinnaars van deze Giro, maar omdat ze nog te weinig tijd verloren, aan handen en voeten gebonden.

Wie dan wel? Jongens als Victor de la Parte, of Mark Padun. Maar zij vallen net buiten onze sterren. Thomas De Gendt is voor ons dé man om tussen San Salvo en Aremogna eindelijk nog een keer zwaar uit te halen. De Gendt heeft in deze Giro overduidelijk betere benen dan in de voorbije Tour de France. Hij deed er al iets mee in de etappe naar Camigliatello Silano, weliswaar zonder succes. De Gendt zal deze etappe omcirkeld hebben.

Ook good old Giovanni Visconti rijdt in deze Ronde van Italië met goede benen rond. Dat leverde hem bijna ritwinst op de Etna op, maar de 37-jarige Italiaan botste daar op Jonathan Klever Caicedo. U weet wel, dat kloeke Ecuadoraantje die verrassend met de overwinning aan de haal ging. Maar als Visconti zondag meeglipt, doet hij opnieuw mee voor ritwinst.

Het was ook zo een etappe voor Fausto Masnada. Voor dit soort ondernemingen had Deceuninck-Quick-Step Masnada deze zomer overigens overgenomen van CCC. Maar zoals hierboven al aangegeven: Masnada staat nog té dicht in het klassement. Wellicht krijgt hij eerder de taak om zich om leider Almeida te bekommeren en krijgt ploegmaat James Knox wél de vrijheid om aan te vallen.. De Brit staat al op drie en een halve minuut van zijn Portugese ploegmaat.

Andere jongens die beantwoorden aan het profiel waarmee je in deze etappe een eind kan komen zijn Ciccone, Carretero en Narvaez. Giulio Ciccone reed een prima augustus-maand met toptienplaatsen in Gran Piemonte, Il Lombardia (vijfde!) en de Giro dell’Emilia. Besmetting met corona wierp hem echter terug. In het verleden (2016 en 2019) bewees hij al meermaals dat hij het in de Giro kan afronden. Héctor Carretero toonde zich eerder al in deze Giro. Deze 25-jarige renner van Movistar won het bergklasssement in de Tirreno en moet dus niet te veel schrik hebben van de slotklim. Jhonatan Narvaez dan. Door het uitvallen van kopman Geraint Thomas, krijgen de mannen van INEOS Grenadiers voldoende vrijheid. Zo pakte Filippo Ganna naast winst in de openingstijdrit ook de zege in Camigliatello Silano. Is het zondag de beurt aan Narvaez?

Onze laatste sterren hebben we bewaard voor de klassementsrenners. Stel dat de vluchters op de Bosco di Sant’Antonio toch nog teruggepakt worden, dan is het de beurt aan de toppers en krijgen mannen als Vincenzo Nibali, Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk, Rafael Majka, Jakob Fuglsang of waarom niet rozetruidrager Jaōa Almeida zelf toch nog zicht op ritwinst…

Favorieten volgens WielerFlits

**** Thomas De Gendt

*** Giovanni Visconti, James Knox

** Giullio Ciccone, Hector Carretero, Jhonatan Narváez

* Jaōa Almeida, Vincenzo Nibali, Wilco Kelderman, Jakob Fuglsang

Giro 2020: Deelnemerslijst

Weer en TV

In startplaats San Salvo wordt het zondagmiddag maximum 24 graden. De zon komt piepen vanachter de wolken, maar tezelfdertijd is er een dreiging tot neerslag. Hoe dichter bij de finish in Aremogna, hoe kouder uiteraard. In het skistation zelf halen we maximum 14 graden, waait de wind net iets heviger en is er tachtig procent kans op regen.

De negende etappe van de Giro d’Italia is live te volgen op Eurosport 2 en de Eurosport Player vanaf 12.25 uur. De NOS en Sporza beschikken ook dit jaar niet over de uitzendrechten.