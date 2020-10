Giro 2020: Voorbeschouwing op de allesbeslissende slottijdrit naar Milaan

De renners moeten zondag nog één keer alles uit de kast halen in de 103e editie van de Giro d’Italia. Na drie weken afzien volgt er geen beloning met een ‘feestetappe’ naar de hoofdstad van het land. Nee, het organiserende RCS Sport heeft gekozen voor een individuele slottijdrit naar modestad Milaan. Wie kroont zich tot eindwinnaar? WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten.

Parcours

De Giro d’Italia 2020 eindigt met een individuele tijdrit van 15,7 kilometer tussen Cernusco sul Naviglio en Milaan. Krijgen we net zo’n spannend slotakkoord als in 2017? Drie jaar geleden finishte de Giro voor het laatst in Milaan en ook toen werd er gefinisht na een individuele tijdrit. Het werd vanuit Nederlands oogpunt een dag om nooit te vergeten, aangezien Tom Dumoulin geschiedenis wist te schrijven namens Team Sunweb.

De Limburger stond voor aanvang van de afsluitende tijdrit vierde in het klassement, op 53 seconden van rozetruidrager Nairo Quintana. De Colombiaan was er in de voorlaatste bergrit naar Piancavallo in geslaagd om de leiderstrui over te nemen van Dumoulin, maar die laatste wist de schade te beperken en moest over een afstand van net geen dertig kilometer een minuutje goedmaken op de mindere tijdrijder Quintana.

De verwachtingen waren hooggespannen, maar Dumoulin wist om te gaan met de druk en Quintana uit de roze trui te fietsen. De Colombiaan moest aan de finish anderhalve minuut toegeven, waardoor het verschil na drie weken fietsen een halve minuut was. De ritzege ging overigens niet naar Dumoulin, maar naar een andere Nederlander. Jos van Emden boekte in het tenue van LottoNL-Jumbo de grootste zege uit zijn carrière.

Dit jaar kiest de organisatie voor een kortere tijdrit van slechts 15,7 kilometer. Het startpodium staat in Cernusco sul Naviglio, een plaatsje ten oosten van Milaan. De renners volgen na het buitenrijden van Cernusco sul Naviglio de Strada statale 11 Padana Superiore om door het achterland van Milaan te trekken. Het gaat over rechte, brede en goed geasfalteerde wegen naar het buitengebied en centrum van Milaan.

Het tijdritparcours volgt de Via Palmanova, de A51 (Tangenziale Est), waar de renners door een verkeerstunnel en over een viaduct rijden, om vervolgens over de Via Padova te rijden. Hier worden ook de enige tussentijden opgemeten. Van hieruit is het nog een negental kilometer naar de finish, over onder meer de Piazza Cinque Giornate en de Palazzo Reale naar de finish op het fraaie Piazza del Duomo.

Milaan had al 86 keer de eer om de Giro als finishplaats te verwelkomen. De laatste keer was in 2017 (de eindzege van Dumoulin hebben we inmiddels al uitvoerig beschreven), maar we kregen in 2012 ook een razendspannende ontknoping tussen Ryder Hesjedal en Joaquim Rodríguez. Ook toen was er een tijdrit gepland met aankomst op het Piazza del Duomo en wist de Canadees Rodríguez nog in extremis de roze trui te ontfutselen.

Volgens de organisatie is de tijdrit gemaakt voor renners die over een grote motor beschikken. “De route, voerend over kaarsrechte en biljartvlakke wegen, is gemaakt voor de mannen die een zware versnelling kunnen ronddraaien. Klassementsrenners zullen alles geven om hun positie in het klassement te behouden of nog te verbeteren, terwijl de pure tijdritspecialisten en rouleurs zich zullen richten op de ritzege.”

Start eerste renner: 13.40 uur

Finish laatste renner: rond 16.30 uur

Afstand: 15,7 kilometer

Starttijden: Klik hier

Favorieten

De individuele tijdrit naar Milaan is volgens de Giro-organisatie gemaakt voor renners die over een grote motor beschikken. Voor pure tijdritspecialisten die een zware versnelling kunnen ronddraaien. Het is met andere woorden een tijdrit voor Filippo Ganna, de renner van INEOS Grenadiers die zondag alweer zijn vierde ritzege kan boeken in de Ronde van Italië.

De man die al enkele jaren furore maakt op de baan, is nu ook uitgegroeid tot een absolute wereldtopper op de weg. Sterker, Ganna kent momenteel zijn gelijke niet als het op tijdrijden aankomt. De sterke beer uit het noorden van Italië werd Italiaans kampioen tegen de klok, won met overmacht de individuele tijdrit in Tirreno-Adriatico en zette in Imola de kers op de taart door voor eigen volk zijn eerste wereldtitel in het tijdrijden te veroveren.

Ook in de Giro d’Italia is Ganna (vooralsnog) onklopbaar op de tijdritfiets. Het begon al meteen met een zege in de inleidende tijdrit op het eiland Sicilië en Ganna was ook de beste in de tijdrit naar Valdobbiadene, nu een week geleden. Telkens was het verschil met de nummer twee vrij duidelijk en dus mogen we de rijzige Italiaan, eerder deze Giro ook nog winnaar van een bergrit, opschrijven voor een vierde dagzege.

Ganna zal het zondagmiddag echter niet op een presenteerblaadje krijgen. Zijn grootste concurrent draagt ook het shirtje van INEOS Grenadiers en heet Rohan Dennis. De Australiër, zelf tweevoudig wereldkampioen in het tijdrijden, begon niet al te best aan de Giro d’Italia. In de openingstijdrit moest hij genoegen nemen met een schamele vijftiende plaats, maar Dennis heeft inmiddels de goede vorm weer te pakken. Dennis maakt zelfs indruk als aanvaller en knecht.

Het begon allemaal in de tweede individuele tijdrit naar Valdobbiadene. Dennis wist in deze tijdrit de op één na snelste tijd neer te zetten, achter zijn ploegmaat Ganna. Het verschil tussen beide mannen (26 seconden na ruim 34 kilometer) was echter niet al te groot. Vervolgens maakte Dennis een sterke indruk in de bergetappe naar Piancavallo, maar hij wist de wielerwereld pas echt te verbazen in de koninginnenrit over de Passo dello Stelvio.

Dennis reed in dienst van Tao Geoghegan Hart het hele peloton aan gort. Jakob Fuglsang, Pello Bilbao, Vincenzo Nibali, João Almeida en zelfs Wilco Kelderman: ze moesten allemaal passen onder het beulswerk van Dennis. Die laatste kwam als eerste boven op de Stelvio, met alleen nog Hart en Jai Hindley in zijn wiel. En ook in de laatste bergetappe naar Sestriere speelde hij een cruciale rol voor ploegmaat Hart.

Dennis verkeert met andere woorden in bloedvorm, kan hij het verzilveren met een tijdritzege in Milaan? Het is voor Dennis wel te hopen dat hij nog wat kan putten uit zijn krachtenarsenaal.

De mannen van INEOS Grenadiers zijn de topfavorieten, maar het is ook uitkijken naar twee Belgische kanshebbers. Thomas De Gendt is nog altijd op zoek naar zijn eerste ritzege in deze Giro en de tijd begint te dringen. We kunnen echter niet zeggen dat de renner van Lotto Soudal bezig is aan een slechte ronde. We hebben De Gendt al ontelbare keren in de aanval gezien, met als uitschieter een derde plek in de bergrit naar Madonna di Campiglio.

Nog belangrijker (voor zondag) is dat De Gendt als vierde eindigde in de vorige individuele tijdrit naar Valdobbiadene. Hij kwam toen twee seconden tekort voor de derde plek van Brandon McNulty. Dat belooft voor de tijdrit naar Milaan. De Gendt heeft zo van die dagen waarop hij verschrikkelijk kan uithalen. Misschien is zondag wel zo’n dag. Ook Victor Campenaerts, de werelduurrecordhouder, zal zondag met ambitie aan de start staan van de tijdrit.

De renner van NTT Pro Cycling krijgt op de laatste dag een ideaal parcours voorgeschoteld: biljartvlak en niet al te lang. Campenaerts stelde teleur in de eerste tijdritten naar Palermo en Valdobbiadene en zal dus uit zijn op sportieve revanche. In de verregende negentiende etappe naar Asti (tweede achter Josef Černý) liet hij zien dat het met de vorm nog wel snor zit. Met een goede prestatie zal Campenaerts bovendien de interesse kunnen wekken van andere teams.

We zijn er nog niet, want ook Josef Černý is een gevaarlijke klant voor de slotetappe van deze Giro, zeker na zijn fraaie ritzege in Asti. De hardrijder van CCC werd al zesde in Palermo en vijfde in Valdobbiadene en won eerder dit jaar al de tijdrit in de Tour Poitou-Charentes. Let ook op de nummer drie van Valdobbiadene, Brandon McNulty, al is het de vraag of de beloftevolle Amerikaan nog over zijn beste benen beschikt na meerdere dagen afzien in de bergen.

Tot slot komen we nog bij enkele outsiders voor de ritzege. João Almeida heeft de harten van de Italiaanse wielerfans gestolen door twee weken lang de roze trui te dragen, maar inmiddels staat de Portugees weer met beide voeten op de grond. Heeft de coureur van Deceuninck-Quick-Step nog iets in de tank voor de afsluitende tijdrit? We moeten namelijk niet vergeten dat Almeida als tweede eindigde in de eerste tijdrit en in Valdobbiadene zesde werd.

Mikkel Bjerg is ook zo’n renner die kan verrassen, maar we hebben niet veel meer van de Deen gezien sinds zijn veertiende plek in de tijdrit naar Valdobbiadene. “Ik voelde me de eerste tien dagen heel erg goed, maar ik merk nu de vermoeidheid. Dit is echter mijn eerste grote ronde en het is nog altijd een leerproces”, zo vertelde Bjerg na afloop van de vijftiende etappe naar Piancavallo. Heeft de drievoudige wereldkampioen bij de beloften zich de voorbije dagen een beetje kunnen sparen?

De laatste renners die in aanmerking komen voor een ster zijn Jan Tratnik (Bahrain McLaren) en Chad Haga (Team Sunweb). Tratnik won al op knappe wijze de etappe naar San Daniele del Friuli en werd tiende in Valdobbiadene, Haga heeft deze Giro alleen maar in dienst gereden van Wilco Kelderman en Jai Hindley. Zondag zal de 32-jarige Amerikaan zijn eigen ding kunnen doen, aangezien het ook meteen de laatste etappe is van deze Giro.

Dat resulteerde vorig jaar in een zege in de slottijdrit van de Ronde van Italië, na een zeventien kilometer lange tijdrit van en naar Verona, voor mannen als De Gendt, Campenaerts en Černý. En wat mogen we verwachten van Alex Dowsett en Matthias Brändle (beiden Israel Start-Up Nation), Matteo Sobrero (NTT Pro Cycling), Tanel Kangert (EF Pro Cycling), Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers), Miles Scotson (Groupama-FDJ) en Joey Rosskopf (CCC)?

Algemeen klassement voor de individuele tijdrit 1. Jai Hindley (Team Sunweb) in 85u22m07s

2. Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) in z.t.

3. Wilco Kelderman (Team Sunweb) op 1m32s

4. Pello Bilbao (Bahrain McLaren) op 2m51s

5. Joao Almeida (Deceuninck-Quick-Step) op 3m14s

6. Jakob Fuglsang (Astana) op 6m32s

7. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) op 7m46s

8. Patrick Konrad (BORA-hansgrohe) op 8m05s

9. Fausto Masnada (Deceuninck-Quick-Step) op 9m24s

10. Hermann Pernsteiner (Bahrain McLaren) op 10m08s

We kunnen deze voorbeschouwing niet afronden zonder te kijken naar de strijd om de eindzege in deze Giro d’Italia. Deze gaat na een spectaculaire ontknoping van de voorlaatste etappe tussen Jai Hindley en Tao Geoghegan Hart. De twee renners bleken onderweg naar Sestriere de beste renners in de wedstrijd te zijn.

Jai Hindley moest de zege in Sestriere laten aan Tao Geoghegan Hart, maar ontfutselde wel La Maglia Rosa van Wilco Kelderman. Hart en Hindley beginnen zondag in dezelfde tijd aan de tijdrit naar Milaan. Wie kijkt naar eerdere chronoresultaten van Hindley, moet wellicht concluderen dat de Australiër zondag weinig kans toegedicht mag worden op eindwinst.

Hindley verloor in de vorige tijdrit 1 minuut en 15 seconden op Hart, die geen onverdienstelijke tijdrijder is. Ook in het verleden bleek de Brit soms de betere tijdrijder van de twee te zijn. Alleen in de openingstijdrit wist Hindley, voornamelijk door de gekeerde wind, Hart voor te blijven.

En Kelderman dan? De Nederlander staat nu derde in het klassement en bevindt zich in een niemandsland. Hindley en Hart gaat de voormalige rozetruidrager niet meer bijhalen, Bilbao staat alweer meer dan een minuut achter hem. Voor Kelderman lijkt het vooral zaak te zijn om geen gekke dingen te doen in de tijdrit.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Filippo Ganna

*** Rohan Dennis, Thomas De Gendt

** Josef Černý, João Almeida, Victor Campenaerts

* Mikkel Bjerg, Brandon McNulty, Jan Tratnik, Chad Haga

Giro 2020: Deelnemerslijst

Weer en TV

Voor een individuele tijdrit doen de renners er goed aan om naar de weersverwachting te kijken. De kans op een buitje in Milaan en omstreken is aanwezig, al lijkt de meeste regen na de finish van de tijdrit te vallen. Maar opgelet: tussen 15.00 en 17.00 uur is de neerslagkans toch een slordige 20-30%. De temperatuur loopt op tot 17 graden Celsius en er staat een zachte wind.

De slottijdrit van de Giro d’Italia is vanaf 14.00 uur live te volgen via Eurosport 1 en via de Eurosport Player. De NOS en Sporza hebben dit jaar niet de uitzendrechten, aangezien Eurosport de exclusieve rechtenhouder is.