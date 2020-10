Giro 2020: Voorbeschouwing op de 12de etappe met start en finish in Cesenatico

We zijn halverwege de Giro d’Italia. Voordat de sprinters vrijdag nog eens hun hart mogen ophalen, is het in de 12de etappe eerst opnieuw de beurt aan de durvers. Wie eert Marco Pantani in de straten van Cesenatico? WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten voor de dagzege!

Parcours

Nadat de elfde etappe al eindigde in het toeristische Rimini, gaat de twaalfde rit verder in de regio Emilia-Romagna. De start- en aankomststreep liggen in Cesenatico, de woonplaats van de vroeg gestorven kale klimmer Marco Pantani.

Bij zijn uitvaart in 2004 brachten ruim tienduizend belangstellenden hier huilend en schreeuwend Il Pirata naar zijn laatste rustplaats. Ze verdrongen zich met vlaggen, bloemen en posters bij de San Giacomo-kerk en langs de route naar de begraafplaats. Sinds 2004 wordt in Cesenatico jaarlijks de Memorial Marco Pantani verreden. Ook kwam er een museum, Spazio Pantani, en werd op het strand een monument opgericht ter nagedachtenis aan zijn korte, intense leven.

De etappe volgt vrijwel hetzelfde parcours als de Gran Fondo Nove Colli, de oudste gran fondo van het land. In de eerste editie, in mei 1971, begon ’s ochtends vroeg een groep van zeventien man aan het avontuur, dat van start ging bij de wijnbar Bar del Corso. Nadien nam de populariteit enorm toe en tegenwoordig geldt een limiet van twaalfduizend deelnemers. In mei was normaal gezien de vijftigste editie gehouden, tot het coronavirus roet in het eten gooide.

Het intekenen gebeurt aan het strand, waarna westwaarts richting Cesena wordt gekoerst. De eerste 25 kilometer zijn vlak, maar vanaf Forlimpopoli gaat de route onophoudelijk op en af. Eerst zoekt de koers de heuvels van Polenta en San Matteo op, waarna in Ciola (6,0 km aan 6,4%, max. 12%) na 76,5 kilometer de eerste bergpunten zijn te verdienen. Vervolgens liet na 90,3 kilometer de Barbotto (4,5 km aan 8,4%, max. 17%) op de route.

De eerste kuitenbijters hebben de renners dus al in de benen als ze aan de klim naar Perticara (8,1 km aan 4,7%, max. 12%) beginnen. Na 121,7 kilometer wordt de top bereikt en volgt een afdaling naar Novafeltria, waar na 130,4 kilometer de tussensprint voor het puntenklassement ligt. De eerste acht krijgen punten, maar bonificaties zijn pas later in de etappe te verdienen.

De volgende beklimming dient zich dan al razendsnel aan, de Madonna di Pugliano 3 (9,1 km aan 5,5%, max. 12%). Na 140,4 kilometer wordt de top van de langste klim van de dag gerond. San Marino ligt op een steenworp afstand, maar de koers laat de heuvelachtige dwergstaat links liggen. Voor de laatste zestig kilometer van de etappe wordt namelijk teruggereden naar de kust, naar Cesenatico.

Dat betekent niet dat het klimwerk achter de rug is. Eerst gaan de coureurs nog de Passo delle Siepi over voordat ze beginnen aan de Gorolo (4,4 km aan 6,3%, max. 14%) naar San Giovanni in Galilea. Als na 173,5 kilometer de top eenmaal is bereikt, zijn alle hoogtemeters voor deze dag gemaakt en vlakt de laatste 25 kilometer af. Na de afdaling ligt in Savignano sul Rubicone, na 189,2 kilometer, de tussensprint waar drie, twee en een seconde te verdienen zijn.

Van vijf tot drie kilometer van de finish zijn de wegen relatief breed en voornamelijk rechtuit met verschillende rotondes. Met nog tweeënhalf kilometer te gaan buigt het parcours af als van een viaduct wordt afgedaald. Vervolgens vernauwt de weg als de route onder het viaduct door loopt. Op 1,4 kilometer van de finish ligt nog een laatste linkerbocht op het parcours voordat de renners op de laatste rechte lijn aankomen en na 204 kilometer finishen.

De laatste keer dat de Giro aankwam in Cesenatico was in 2010. Voor Manuel Belletti kwam een jongensdroom uit toen hij voor het standbeeld van zijn streekgenoot Marco Pantani zegevierde. De Italiaan van Colnago-CSF Inox huilde tranen van geluk en sprak emotionele woorden van ontroering voor zijn overleden held. Andere winnaars in Cesenatico zijn onder meer Ivan Quaranta, Rudi Altig en Pietro Giudici.

Start: 11.10 uur in Cesenatico

Finish: tussen 16.12 en 16.47 uur in Cesenatico

Afstand: 204 kilometer

Favorieten

De kans is bijzonder groot dat het donderdag opnieuw prijs is voor de aanvallers. De finale die misschien wel te vergelijken is met die van Luik-Bastenaken-Luik. En als de weersomstandigheden de voorspellingen volgen, kan deze etappe met start en aankomst in Cesenatico wel eens een afvallingskoers worden waarin de overblijvers van een ruime groep aanvallers het onder elkaar uitmaken.

Dus is het uitkijken naar renners die al wat verder staan in het klassement, geen problemen hebben met het verteren van de heuveltjes en als het nodig is over een pittig sprintje beschikken. We komen dan al snel uit bij mannen in vorm Peter Sagan en Diego Ulissi. Hoe Sagan dinsdag de etappe naar Tortoreto naar zijn hand zette, was onversneden klasse. Het lijkt ons niet dat Sagans honger al zal gestild zijn. Bovendien kan hij met een soortgelijk scenario opnieuw een goede zaak doen in het puntenklassement. Ook Ulissi, de Italiaanse puncheur van UAE Emirates won al een etappe in deze Giro en is in staat een dergelijke finale te overleven.

Volgende kanshebber op ons lijstje: Filippo Ganna. De tijdrit is pas twee dagen later, dus de wereldkampioen tegen de klok kan het zich in Cesenatico echt wel veroorloven nog eens diep in het krachtenarsenaal te testen. We herinneren ons zijn overwinning in Camigliatello Silano, waar hij indruk maakte. Mits de nodige motivatie, is deze gepatenteerde hardrijder van Team Ineos in deze rit altijd een kanshebber.

Giovanni Visconti behoeft geen nadere introductie meer. De 37-jarige rittenkaper koerst inmiddels voor Vini Zabù-KTM, maar is zeker nog niet versleten. We hoeven maar een week terug te gaan, toen de Italiaan knap tweede werd op de Etna. Toen was de Ecuadoraanse klimmer Jonathan Caicedo nog te sterk, heeft de Italiaan donderdag meer geluk? Dan zal hij zich wel eerst in een positie moeten manoeuvreren waarin hij kans maakt om te winnen.

Ook een Portugees in ons lijstje deze keer. Eén die we een paar dagen geleden zagen stunten in Roccaraso: Ruben Guerreiro, die ongetwijfeld op een roze wolk rondfietst. De klasbak van EF Pro Cycling bewees te kunnen klimmen, maar beschikt daarnaast ook over de nodige explosiviteit en is niet traag na een zware wedstrijd.

We zijn ook ons geloof in Mikkel Bjerg niet verloren. De Deense hardrijder blijft zichzelf ontdekken in deze Giro. Niet als tijdrijder, want we weten inmiddels wel hoe hard Bjerg met een tijdritfiets kan rijden. Maar dat de jongeling van UAE Emirates zondag als derde finishte in Roccaraso, mag toch wel als een verrassing worden bestempeld. In Vieste liet hij al zien dat hij ook niet traag is als het op sprinten aankomt.

We noemden al Filippo Ganna als kandidaat-winnaar, maar eigenlijk hebben ze bij Team Ineos Grenadiers nog wel een paar kanshebbers. Door het uitvallen van Geraint Thomas krijgen die jongens een vrijbuitersrol en die vulden ze de voorbije anderhalve week prima in. Ben Swift, Tao Geoghegan Hart, Jhonatan Narvaéz en Jonathan Castroviejo, stuk voor stuk zijn ze bekwaam om een rol van betekenis te spelen in een etappe als deze naar Cesenatico. Wij kozen deze keer voor Swift en Geoghegan Hart.

De laatste renners met een ster zijn Ben O’Connor en Thomas De Gendt. O’Connor is volgens ons nog steeds op zoek naar een nieuw contract, dus zal hij er niet vies van zijn zich in dergelijke etappe in de kijker te rijden. En De Gendt blijft op zoek naar een eerste ritzege. Er zijn overigens nog heel wat outsiders die kunnen scoren op een goede dag. Denk aan Davide Villella, Salvatore Puccio, Jan Tratnik, Nicola Conci, Simon Clarke, Fabio Felline of Valerio Conti.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Peter Sagan

*** Diego Ulissi, Filippo Ganna

** Giovanni Visconti, Mikkel Bjerg, Ben Swift

* Ruben Guerreiro, Ben O’Connor, Thomas De Gendt, Tao Gheogegan Hart

Giro 2020: Deelnemerslijst

Weer en TV

Meteovista voorspelt een druilerige donderdag met 80 procent kans op neerslag in Cesenatico en omgeving. De gemiddelde temperatuur schommelt op het middaguur rond dertien graden Celsius, in de middag wordt het maximaal zestien graden. Ook de wind is niet te onderschatten in dit typische herfstweertje

De twaalfde etappe van de Giro d’Italia is ook nu weer integraal live te volgen op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. Sporza en de NOS beschikken ook dit jaar niet over de uitzendrechten.