Giro 2020: Voorbeschouwing favorieten jongerenklassement

Sinds de Vuelta a España van vorig jaar zijn er nu in alle grote rondes twee klassementen op tijd. Naast de strijd om de roze leiderstrui in de Giro d’Italia is er ook al jarenlang een hevig gevecht om het jongerenklassement. Wie er dit jaar voor in aanmerking komen, zet WielerFlits voor je op een rij.

Historie

De Ronde van Italië is al meer dan honderd edities oud. Maar net als in alle andere grote rondes duurde het eventjes voordat ook het jongerenklassement werd geïntroduceerd. Dat was namelijk pas in 1976. Alfio Vandi had de eer om als allereerste ooit zijn naam bij te schrijven op het palmares. Hij werd dat jaar overigens zevende in de algemene rangschikking, iets wat vaak het geval is. Winnaars van dit klassement rijden steevast in de top-10 van het eindklassement om de roze trui. Niet vaak is het jongerenklassement dan ook een doel voor renners, maar wel een mooie bijvangst na drie weken hard zwoegen.

Wel zit er een gat in de geschiedenis van de witte trui. In 1994 verliet ze namelijk het toneel. Gewiss-renner Jevgeni Berzin zou als voorlopig laatste winnaar van het wit de boeken in gaan. De Rus streek in hetzelfde jaar ook de eindzege op. Het duurde daarna tot 2007 vooraleer de witte trui terugkeerde in de Giro. De inmiddels gestopte Andy Schleck ging er toen mee aan de haal. De laatste vier edities wonnen twee renners jaar na jaar. Bob Jungels deed dat in 2016 en 2017, terwijl Miguel Ángel López de laatste twee seizoenen het wit veroverde.

Overigens nog een opvallende statistiek. Dit klassement winnen betekent voor veel renners vaak een opmaat naar een podiumplaats in het algemeen klassement op een later tijdstip in hun carrière. Achttien van de 28 verschillende winnaars (ook Vladimir Pulnikov en Pavel Tonkov wonnen het wit twee keer, red.) eindigden namelijk ooit nog als eerste, tweede of derde in de Giro, Tour de France of Vuelta a España.

Richie Porte schaarde zich vorige week na zijn derde plek in de Ronde van Frankrijk nog maar eens in dat rijtje. In theorie kunnen de nog actieve Roman Kreuziger, Carlos Betancur en Bob Jungels dat ook nog bewerkstelligen.

Laatste tien winnaars

2019: Miguel Ángel López

2018: Miguel Ángel López

2017: Bob Jungels

2016: Bob Jungels

2015: Fabio Aru

2014: Nairo Quintana

2013: Carlos Betancur

2012: Rigoberto Urán

2011: Roman Kreuziger

2010: Richie Porte

Vorig jaar

In de editie van vorig jaar kon er maar een renner dit klassement winnen. Miguel Ángel López kreeg vier sterren in onze voorbeschouwing en zou – gezien de concurrentie – weinig tegenspraak krijgen. In de klimtijdrit naar Bologna nam hij al op de openingsdag de leiding. Na vijf etappes moest hij het wit afstaan aan Giovanni Carboni.

Naast Carboni droegen ook Nans Peters, Hugh Carthy en Pavel Sivakov nog een of meerdere dagen Maglia Bianca. Na de zestiende rit naar Ponte di Legno nam Supérman López de trui weer terug en hij stond hem vervolgens niet meer af. Zijn uiteindelijke voorsprong op Sivakov bedroeg ‘slechts’ negentig seconden.

Jongerenklassement Giro 2019

1. Miguel Ángel López (Astana) in 90u09m13s

2. Pavel Sivakov (Team Ineos) op 1m30s

3. Hugh Carthy (EF Education First) op 9m10s

4. Valentin Madouas (Groupama-FDJ) op 14m33s

5. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) op 19m53s

Volledige uitslag

Regels

Alle renners die geboren zijn op of na 1 januari 1995, komen in aanmerking voor een klassering in de strijd om de witte trui. Het betekent dus dat renners met de leeftijd van maximaal 25 jaar kans maken op een mooie bonus. Een coureur als Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) is echter met zijn 25 jaar wel ‘te oud’. De Italiaan is immers geboren op 20 december 1994.

Soms kan dat dus een beetje verwarring opleveren, al spreken de regels uiteraard boekdelen. Wel belooft het uit te draaien op een prachtig gevecht voor het wit. Titelverdediger Miguel Ángel López doet ook dit jaar mee, maar is intussen te oud.

Favorieten

De strijd om het wit belooft dus uit te draaien op een mooie gevecht, door het simpele feit dat best veel renners aan elkaar gewaagd zouden kunnen zijn. Geen Remco Evenepoel, die voor zijn val in de Ronde van Lombardije wel voorzien was én vier sterren in deze voorbeschouwing had gehad, en ook Tour de France-winnaars Tadej Pogačar (2020) en Egan Arley Bernal (2019) slaan de Giro d’Italia dit jaar over. Maar wie er niet is, kun je ook niet verslaan. Er blijft een mooi deelnemersveld over van renners die hun gang mogen gaan, of hun kopman lang kunnen bijstaan in de bergen.

Dat laatste is zeker het geval voor de topfavoriet in dit klassement. We kunnen namelijk niet om Aleksandr Vlasov heen. De 24-jarig Rus uit Vyborg (tegen de Finse grens) breekt dit jaar helemaal door. Hij won na de coronabreak onder meer de Mont Ventoux Challenge en de Giro dell’Emilia, om als derde in de Ronde van Lombardije te eindigen en als vijfde in Tirreno-Adriatico. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat Vlasov zijn kopman Jakub Fuglsang overvleugelt in de bergen. Op een goede dag heeft de Rus een sterke tijdrit in benen. “Ik durf op de witte trui te mikken”, zei hij onlangs nog in ons portret.

Vlasov wil die ambitie echter wel aan de kant schuiven als Fuglsang het goed blijkt te doen. Iemand die waarschijnlijk wel de vrijheid geniet om er vol voor te gaan, is Attila Valter. Hij start waarschijnlijk voor CCC. De eerstejaarsprof reed vorig jaar al sterk in een vooral Oost-Europees circuit. Dit jaar laat hij zich ook in andere koersen zien. De 22-jarige Hongaar geldt als een van de grootste klimtalenten. Begin september won hij het eindklassement in de ronde van zijn thuisland. Valter hoeft overigens niet voor een contract te rijden. CCC lijkt gered, maar de Hongaar staat op het punt om een contract te tekenen bij Groupama-FDJ.

‘De één z’n dood is de ander z’n brood’ gaat deze ronde op voor een renner bij Deceuninck-Quick-Step. Spijtig genoeg reist de geblesseerde Remco Evenepoel niet af naar Italië, maar anderzijds biedt dat perspectieven voor James Knox. De 24-jarige Brit is niet meteen de meest aansprekende naam bij het team van Patrick Lefevere, maar schijn bedriegt. De laatste twee seizoenen rijdt hij sterke resultaten in rittenkoersen én werd hij bij zijn debuut in een grote ronde, vorig jaar meteen elfde in de Vuelta a España. In Tirreno-Adriatico was hij op punt en ook zijn tijdrit laat hem niet of nauwelijks in de steek.

Meedoen voor de witte trui in de Tour de France was jarenlang een droom voor Sam Oomen. Om meervoudige redenen heeft hij daar echter nooit de kans voor gehad. Als 25-jarige is dit jaar bovendien zijn laatste kans om ooit ergens een jongerenklassement te winnen. De Team Sunweb-klimmer heeft weliswaar Wilco Kelderman voor zich in de pikorde, maar twee jaar geleden werd Oomen in eenzelfde rol voor Tom Dumoulin al negende in de Giro. Na een operatie aan een vernauwde bekkenslagader is de Tilburger op de weg terug. Zijn resultaten zijn steeds beter; vorige maand werd hij nog elfde in Tirreno-Adriatico.

Nog iemand die geen rekening hoeft te houden met een kopman, is Brandon McNulty. De 22-jarige Amerikaan staat te boek als een van de absolute toptalenten als het gaat om het rondewerk. Sinds dit jaar komt hij uit voor de nieuwe succesploeg UAE Emirates. Met louter Joe Dombrowski als klassementsrenner naast zich, kan McNulty zich vol op dit klassement storten. De jongeling klimt goed; zo won hij vorig jaar de Ronde van Sicilië en was hij voor de coronabreak goed op dreef. Met zijn tijdritkwalititeiten kan de debutant het verschil maken. Dan moet hij bergop niet te veel tijd verliezen, maar ook dat zit bij McNulty wel snor.

Bij INEOS Grenadiers zinnen ze na de desastreus verlopen Tour de France, de fraaie ritzege van Michał Kwiatkowski daargelaten, op wraak. Ze trekken met een heel deftige ploeg naar de Laars van Europa, een ploeg die gebouwd is rond Geraint Thomas. Een van de voornaamste helpers in het hooggebergte, zal waarschijnlijk Iván Ramiro Sosa zijn. Señor Lagunas de Neila (Sosa won de laatste drie keer op dat steile ding in de Ronde van Burgos) is met zijn 22 jaar een meer dan begenadigd klimmer. Maar behoudens zijn traditionele overwinning in de Vuelta a Burgos, is Sosa nog nergens op de afspraak geweest dit seizoen. Hoe komt het met zijn Giro?

Bij Mitchelton-Scott is Lucas Hamilton aan het wachten op zijn grote doorbraak. De generatiegenoot van Jai Hindley (Team Sunweb) is eveneens 24 jaar. Als belofte maakte hij naam als talentvol ronderenner; vooral in 2017 was hij outstanding. Bij de profs laat die doorontwikkeling echter nog even op zich wachten. Soms laat Hamilton wel degelijk flitsen van zijn talent zien. In Tirreno-Adriatico won hij nog de vierde etappe, maar ook daar kon de renner van Mitchelton-Scott niet bevestigen. In de Giro heeft hij met Simon Yates bovendien een kopman boven zich om voor te werken.

Lotto Soudal trekt naar alle waarschijnlijkheid zonder sprinters naar de Giro, terwijl dat aanvankelijk wel de bedoeling was. Eens te meer betekent het dat andere renners dus de vrijheid genieten om hun ding te doen. Rittenkapers kunnen zich uitleven, maar voor de jonge klimmer met dienst in de ploeg is het ook een kans om zich te ontdekken. Dan hebben we het over Harm Vanhoucke. Samen met wijlen Bjorg Lambrecht moest de 23-jarige Kortrijkzaan zorgen voor het nodige klimvuurwerk bij Lotto Soudal. Dit jaar liet Vanhoucke dat al zien met een tiende plek in de Ruta del Sol en een tiende stek in de Tour de l’Ain.

Na zijn jammerlijke valpartij in het Critérium du Dauphiné van Steven Kruijswijk, richt de kopman van Jumbo-Visma nu zijn pijlen op de Giro. Een van de renners die hem lang moet kunnen bijstaan, is Tobias Foss. De 23-jarige Noor won vorig seizoen de Ronde van de Toekomst, nadat Tourwinnaars Egan Arley Bernal (2017) en Tadej Pogačar (2018) hem voor gingen. Dat belooft wat, maar Foss zei eerder dat jaar dat we van hem niet meteen hetzelfde mogen verwachten. Toch doet hij het zeker niet onaardig als eerstejaars prof, met een negentiende plek in de Ronde van Polen en vijfde stek in de Ronde van Hongarije.

Naast de tien topfavorieten, rijdt er nog schoon volk in de Giro rond die in aanmerking voor het wit kunnen komen. Matteo Fabbro, bijvoorbeeld. De 25-jarige Italiaan is de ‘oudste’ deelnemer in dit klassement en is een goede klimmer, maar o zo grillig. Maar met onder meer Peter Sagan en Rafał Majka in de ploeg, is het nog maar de vraag hoeveel ruimte Fabbro krijgt. Met Giovanni Carboni hebben de Italianen nog een ijzer in het vuur voor wit. De renner van Bardiani-CSF heeft qua stijl veel weg van Vincenzo Nibali, maar rijdt (nog) niet zo hard bergop. Daarnaast is zijn tijdritniveau bedroevend, terwijl dat hier wel nodig is.

Waar Lucas Hamilton de vierde in een rij klimmers bij Team Sunweb is, hebben meer ploegen dat. Denk bij Astana maar eens aan de Spaanse klimmer Óscar Rodríguez, die onlangs twaalfde werd in de Vuelta a Burgos en vorig jaar al een verdienstelijke Vuelta afwerkte. Hij werd toen 22ste. Jhonathan Narváez doet hier ook mee voor INEOS Grenadiers, maar hij komt in het hooggebergte tekort. De Ecuadoriaan komt beter tot zijn recht in de meer heuvelachtige wedstrijden. Dat geldt niet voor Juan Diego Alba, alweer zo’n pocketklimtalent uit Colombia. De 22-jarige Movistar-renner (wiens selectie nog niet bevestigd is) zou dan wel echt verrassen.

De grootste dark horse is misschien wel Jaakko Hänninen. De 23-jarige klimmer uit Finland kan bij vrijbuitersploeg AG2R La Mondiale zijn eigen plan trekken en in de bergen zijn limieten opzoeken. De eerste mondiale kennismaking met hem was tijdens het WK in Innsbruck, waar hij bij de beloften het brons veroverde. Hänninen heeft zijn eerste jaar als prof er net op zitten en eindigde onlangs bij de eerste 25 in zowel de Ronde van Lombardije als Tirreno-Adriatico.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Aleksandr Vlasov

*** James Knox, Sam Oomen

** Attila Valter, Brandon McNulty, Iván Ramiro Sosa

* Lucas Hamilton, Jai Hindley, Harm Vanhoucke, Tobias Foss

Opmerking: De deelnemerslijst is op het moment van publiceren nog niet compleet. Daardoor kunnen later nog updates doorgevoerd worden in deze voorbeschouwing.