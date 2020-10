Giro 2020: Voorbeschouwing heuvelachtige tijdrit naar Valdobbiadene

De Giro d’Italia 2020 is precies twee weken ver. Op zaterdag krijgen de renners in de regio Veneto een tijdrit van ruim 34 kilometer over heuvelachtig terrein voorgeschoteld. In de openingstijdrit waren de verschillen al groot, hier zullen deze waarschijnlijk nog groter zijn. We blikken vooruit op het parcours en de kanshebbers.

Parcours

Het lijkt al een hele poos geleden dat wereldkampioen Filippo Ganna in Palermo de snelste tijd op de klokken zette met een duizelingwekkende vaart van 58,8 kilometer per uur. Op het vijftien kilometer lange parcours met een venijnig klimmetje aan het begin bleef hij João Almeida en de drievoudige U23-wereldkampioen Mikkel Bjerg 22 seconden voor. Op de vijftiende dag van de Giro d’Italia staat de tweede individuele rit tegen de klok op de planning.

Die wordt verreden in de heuvels van de Proseccostreek tussen Conegliano en Valdobbiadene. De etappe is dan ook bestempeld tot de Prosecco Superiore Wine Stage, naar de wijn die wordt gemaakt van de druiven uit deze streek. De parcoursbouwer heeft zijn best gedaan om een geaccidenteerde en dus veeleisende tijdrit uit te tekenen. Wie doet de beste zaken na de langste tijdrit van deze Giro?

Gestart wordt in Conegliano, waar de Ronde van Italië al vaker te gast was. In 1977 won Pierino Gavazzi hier een rit, 25 jaar later boekte Mario Cipollini in zijn opvallende Acqua e Sapone-tenue zijn vierde overwinning in de Giro van 2002 en in 2011 vertrok hiervandaan de bergrit naar Val di Fassa. Die werd indertijd gewonnen door Igor Anton, terwijl Alberto Contador het roze met verve verdedigde in de bergen.

Vervolgens krijgen de renners tussen de wijngaarden een veeleisend parcours van 34,1 kilometer voor de wielen geschoven. De eerste zes kilometer zijn nog vlak, maar dan wordt begonnen aan de eerste klim. De Muro di Cà del Poggio (1,1 km aan 12,3%, max. 19%) wordt zonder twijfel in de benen gevoeld. Het bordje aan de voet geeft een hellingsgraad van vijftien procent aan, maar volgens het routeboek lopen sommige stukken op tot zelfs negentien procent!

Deze muur bij San Pietro di Feletto maakt overigens sinds 2017 deel uit van een driestedenband met de Muur van Geraardsbergen en de klim van Mûr-de-Bretagne om gezamenlijke acties te promoten. Eenmaal boven op de top na 7,4 kilometer worden de eerste tussentijden vastgesteld. Voor de drie renners die het snelst de klim omhoog rijden liggen overigens bergpunten klaar. Als de klim achter de rug is, blijft de route op en neer gaan.

Via Refrontolo leidt het parcours daarna naar Pieve di Soligo, waar na 17,1 kilometer de tweede tijdmeting wordt gedaan. Op de route liggen vervolgens Soligo en Farra di Soligo. Die tweede plaats heeft een verleden in het veldrijden, want in de winter van 1968 versloeg Renato Longo hier namelijk Rolf Wolfshol en wereldkampioen Erik De Vlaeminck in de eindsprint. In Col San Martin, na 25,1 kilometer, wordt dan de derde tijdmeting opgenomen.

Na dit meetpunt klimmen de renners naar het hoogste punt van deze chronoproef, bij San Pietro di Barbozza. Daarna volgt een snelle, verraderlijke afdaling tot vierhonderd meter van de streep. Met nog 750 meter te gaan maakt de route een scherpe bocht naar links en gaat vervolgens naar rechts in de laatste vijfhonderd meter. Dan volgt nog een haakse bocht, waarna aan de laatste rechte lijn wordt begonnen. Die loopt nog listig omhoog, aan 5,5 procent.

Start: 13.00 uur (eerste renner)

Finish: rond 16.30 uur (laatste renner)

Afstand: 34,1 kilometer

Bekijk hier de starttijden

Favorieten

Vanzelfsprekend zijn zaterdag alle ogen gericht op de regenboogtrui. Filippo Ganna etaleerde deze Giro d’Italia al zijn klasse in de openingstijdrit naar Palermo en op de vijfde dag wist hij met zijn 82 kilogram in Camigliatello Silano een veredelde bergrit te winnen. Niets staat de drager van de regenboogtrui een derde ritzege in de weg. Het glooiende parcours lijkt op zijn lijf geschreven.

Het traject op weg naar Valdobbiadene is iets lastiger dan het WK-parcours rondom het circuit van Imola. Vooral op de Muro di Cà del Poggio zal Ganna wat tijd verliezen ten opzichte van de kleinere, lichtere renners, maar er zijn genoeg vlakke stukken waarop de Italiaan zijn straalmotor aan kan zetten. En zie hem dan nog maar eens tegen te houden.

Rohan Dennis maakt ook nog altijd deel uit van het Giro-peloton. De Australische specialist hebben we tot dusver nog maar weinig in actie gezien in deze Giro. Na de opgave van kopman Geraint Thomas waren het vooral Ganna, Jonathan Castroviejo, Tao Geoghegan Hart en Ben Swift die zich toonden namens de Britse formatie. En donderdag nog wist Jhonatan Narváez de rit naar Cesenatico te winnen. INEOS Grenadiers is dus in de winning mood.

Wat kan Dennis in deze lastige tijdrit? Zijn vormpeil lijkt niet je-van-het, maar op basis van zijn trackrecord blijft hij een gevaarlijke klant. De wereldkampioen tijdrijden van 2018 en 2019 heeft in het verleden ook al laten zien dat hij zich goed kan focussen op een specifieke dag. Zet Dennis toch maar bij de favorieten.

Een geduchte concurrent van de INEOS Grenadiers-tijdrijders is Victor Campenaerts. De houder van het werelduurrecord is deze Giro erg actief. Hij zat al meermaals in de ontsnapping van de dag en liet ook zien dat hij zich kan schikken in een knechtenrol voor NTT-kopman Domenico Pozzovivo. Campenaerts zal bovendien een goede uitslag neer willen zetten om zich zo in de kijker te rijden bij andere ploegen, aangezien de toekomst van zijn team hoogst onzeker is.

Achter deze drie tijdritspecialisten lijkt het een strijd te worden tussen de klassementsrenners. De roze trui is na dertien dagen nog altijd in handen van João Almeida. De jonge Portugees van Deceuninck-Quick-Step laat tot op heden nog geen zwaktes zien, maar het blijft zijn groterondedebuut. De enige plekken waar hij tijd verloor op zijn dichtste concurrent was op de Etna en op de steile aankomst in Roccaraso.

Tot op heden was de strijd tussen de favorieten een secondenspel. Waarschijnlijk zal het in deze proef tegen de klok gaan om minuten. Dat Almeida over een goede tijdrit beschikt, bewees hij in Palermo. Hij werd er knap tweede achter Ganna. Deze tijdrit is echter anders opgebouwd en het is de vraag hoe de Portugees de heuvels verteert. Wat we zeker weten is dat hij in topvorm is, en dat is al een belangrijke schakel.

De grootste concurrent van Almeida deze Giro lijkt vooralsnog Wilco Kelderman. De kopman van Team Sunweb is bovendien van nature een sterke tijdrijder, wat voor hem een voordeel is ten opzichte van veel concurrenten in de top van het klassement. In Palermo verloor Kelderman ruim een minuut op Almeida. “Ik voelde me heel sterk en voor mijn gevoel heb ik heel goed gereden, maar de wind is gedraaid”, zei hij na afloop.

Kelderman heeft een achterstand van 40 seconden op het roze. Op een goede dag kan hij Almeida zomaar uit de leiderstrui rijden, want het parcours met de nodige klimmetjes is ideaal voor de Nederlander. Maar, het is lang geleden dat Kelderman een korte uitslag reed in een tijdrit. In 2017, toen hij uiteindelijk vierde werd in de Vuelta, eindigde hij als tweede achter Chris Froome in een tijdrit van 40 kilometer. Ook toen was Kelderman in uitstekende vorm.

De verrassende nummer drie van het algemeen klassement is Pello Bilbao. De Spanjaard van Bahrain McLaren ging aanvankelijk van start om voor ritzeges te gaan, maar na twee weken is hij derde op 49 seconden van Almeida. En, Bilbao is een erg goede tijdrijder. Vlak voor de Tour de France veroverde hij de Spaanse titel tegen de klok en in alle tijdritten van 2020 eindigde hij in de top-25.

In de lastige tijdrit van de Ruta del Sol werd Bilbao vierde, in Parijs-Nice eindigde hij als vijfde en in de Tour werd hij twaalfde op La Planche des Belles Filles. Zijn ‘slechtste’ resultaat in een tijdrit was op de eerste dag van deze Giro. Toen werd hij 25ste op een minuut van Ganna. Hij verloor daar 37 seconden op Almeida.

Mikkel Bjerg wist in de openingstijdrit derde te worden. De 21-jarige Deen van UAE Emirates, drievoudig wereldkampioen tijdrijden bij de beloften, maakt een goede indruk in zijn eerste grote ronde. Naast de tijdrit in Palermo wist hij nog twee top-10-plaatsen te behalen in deze Giro: hij werd negende in Vieste en vanuit de vlucht behaalde hij een derde plek in Roccaraso. Is hij in staat om zich te meten met Ganna, Dennis en Campenaerts?

De beste renner van UAE Emirates in het klassement is Brandon McNulty, een 22-jarige Amerikaan die net als Bjerg debuteert in een grote ronde. McNulty is een gewezen hardrijder, dat liet hij onder meer zien in Tortoreto, toen hij na een late aanval voor de favorietengroep uitbleef en zo wat tijd pakte. In het klassement staat hij net buiten de top-10, maar met een goede tijdrit kan hij zomaar die top-10 insluipen.

Van de andere favorieten in de top van het klassement lijkt Vincenzo Nibali over de beste papieren te beschikken. Nog nergens heeft ‘de Haai van Messina’ het verschil kunnen maken ten opzichte van de concurrentie, maar zoals altijd wordt Nibali beter naarmate de ronde vordert. Dat de tijdrit de nodige hoogtemeters kent, is in het voordeel van de Siciliaan.

Jakob Fuglsang, Domenico Pozzovivo, Patrick Konrad, Jai Hindley en Rafal Majka zullen de schade moeten beperken. Het spreekt in hun voordeel dat deze tijdrit naar Valdobbiadene heuvelachtig is, maar kans op de ritzege dichten we ze niet toe. Van de andere renners die nog in koers zijn, kijken we ook nog met een speciaal oog naar Alex Dowsett. De Brit, tijdrijder van beroep, won al de rit naar Vieste vanuit de vlucht.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Filippo Ganna

*** Rohan Dennis, Victor Campenaerts

** Wilco Kelderman, João Almeida, Pello Bilbao

* Mikkel Bjerg, Brandon McNulty, Alex Dowsett, Vincenzo Nibali

Weer en TV

Het weer in de regio Veneto, of in ieder geval in startplaats Conegliano en finishplaats Valdobbiadene, is zaterdag aangenaam. In Conegliano is het de hele dag rond de 16°C, onder een licht wolkendek. Er staat nauwelijks wind. In het hoger gelegen Valdobbiadene is het iets koeler (13°C) en er staat een lichte zuiderwind. De zon zullen de renners niet zien, maar naar verwachting blijft het wel droog.

De tijdrit naar Valdobbiadene is ook nu weer live te volgen op Eurosport 2 en via de Eurosport Player. De uitzendingen, op tv en online, beginnen vlak voor de start van de eerste renner. Sporza en de NOS beschikken niet over de uitzendrechten.