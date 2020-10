Giro 2020: Voorbeschouwing bergetappe naar de Etna zondag 4 oktober 2020 om 19:00

Het peloton van de Giro d’Italia heeft al twee verraderlijke etappes achter de rug als op de derde dag de eerste bergrit op het programma staat. Na 130 kilometer worden de renners namelijk de vulkaan Etna omhoog gestuurd. WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De eerste twee etappes hebben al voor wat tijdsverschil gezorgd, maar deze inleidende beschietingen stellen weinig voor vergeleken met wat de meute aan het einde van de derde etappe krijgt voorgeschoteld. De voorlaatste Giro-rit op Sicilië finisht namelijk op de Etna.

Beginnen doen we in een stad die qua naam erg lijkt op de mythische vulkaan. De renners worden namelijk in Enna op gang geschoten, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. De stad ligt op zo’n 900 à 1000 meter boven zeeniveau en is daarmee de hoogst gelegen provinciehoofdstad van Italië. Als u weet dat de stad in vroeger tijden werd beschouwd als een van de sterkste natuurlijke forten ter wereld snapt u dat de stad een flinke geschiedenis heeft.

Er wordt aangenomen dat er al sinds 1000 voor Christus mensen woonden. We kunnen ze geen ongelijk geven, want het uitzicht is aan alle kanten adembenemend. In 135 voor Christus begon hier onder leiding van de Syrische slaaf Eunus de eerste van drie grote slavenopstanden tegen het Romeinse rijk.

Enna kan worden beschouwd als het middelpunt van Sicilië. Het eerste deel van de etappe gaat in oostelijke richting. Na tien kilometer afdalen gaat het al voor een eerste keer pittig omhoog, hetgeen een goede gelegenheid lijkt voor vluchters om weg te rijden. In Paterno, een plaatsje vlak voor Catania, wordt koers gezet richting het noorden. Daar begint ook de eerste lange klim van de dag, maar de stijgingspercentages stellen met 4% gemiddeld niet heel veel voor.

De wegen richting de voet van de vulkaan zijn ook niet volledig vlak, maar het zal daar nog niet uit elkaar spatten. In Linguaglossa zou het spektakel moeten beginnen.

De Etna kent een lange geschiedenis in de Giro. De klim werd voor het eerst opgenomen in het parcours in de editie van 1967. Toen was het de Italiaan Franco Bitosi die als eerste over de streep kwam, maar het peloton staakte die dag tegen de lange verplaatsingen dus telt het niet als een echte overwinning. In 1989 ging de Giro weer over de Etna. De dagzege ging toen naar de Portugees Acácio Da Silva.

Liefst 22 jaar later (in 2011) ging Alberto Contador na een interessant duel met de Venezolaanse klimkabouter José Rujano met de overwinning aan de haal. Verder was de Etna in 2017 en 2018 het decor van een finish. In 2017 profiteerde Jan Polanc op de vierde dag van de afwachtende houding van de favorieten, een jaar later, in de zesde etappe, liet een sterke Simon Yates zijn ploeggenoot Esteban Chaves winnen op de vulkaan.

Er gaan geruchten dat renners in de toekomst eens naar 2.850 of zelfs 3.150 meter hoogte zullen moeten klimmen, maar nu ligt de top op 1.793 meter bij Piano Provenzana. Het gaat in ieder geval 18,8 kilometer omhoog aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6 procent. In de laatste drie kilometer gaat het bijna aan 9% omhoog, met een piek van 13% op twee kilometer van het einde.

Kijk, dat belooft spektakel! Wie danst gezwind naar boven op de vulkaan en wie van de klassementsmannen ziet zijn kansen voor het klassement nu al in rook opgaan?

Start: 12.10 uur in Enna

Finish: tussen 16.15 en 16.44 uur op de Etna

Afstand: 150 kilometer

Favorieten

Of de klassementsrenners op de Etna elkaar al gaan bestoken in de strijd om het roze, zo vroeg in de Giro, is de grote vraag. Nu Geraint Thomas de tegenstand reeds op achterstand heeft gezet in de eerste tijdrit en aangezien nog eens twee ritten tegen de klok op de planning staan, kunnen de andere favorieten niet slechts blijven hopen op een goede derde week. Als de benen goed voelen, moeten ze daarvan profiteren. Vaststaat dat de etappewinnaar een goede klimmer is.

De grote winnaar van de openingstijdrit was Geraint Thomas, die in 15 kilometer tegenstanders als Wilco Kelderman, Vincenzo Nibali, Steven Kruijswijk en Jakob Fuglsang al op meer dan een minuut zette. In aanloop naar de Giro reed de Tourwinnaar van 2018 als herboren in de Tirreno, waar hij tweede werd, en greep vervolgens – zonder hulp van zijn vermogensmeter – net naast het podium op het WK tijdrijden. Op de Etna was hij in de Giro van 2017 al eens derde.

In 2018 had Simon Yates al eens een Giro-etappe op de vulkaan Etna kunnen winnen. De Britse ronderenner gunde toentertijd echter zijn ploeggenoot Esteban Chaves het dagsucces, terwijl hij zelf tweede werd. In aanloop naar de Ronde van Italië eindigde hij op de derde plaats in de Ronde van Polen. Vervolgens ging hij van start in de Tirreno, waar hij een etappe won en het klassement achter zijn naam zette.

Na het wegvallen van Remco Evenepoel heeft Deceuninck-Quick Step geen uitgesproken leider in de Giro d’Italia. Dat biedt mogelijkheden voor Fausto Masnada, die halverwege het seizoen werd overgenomen van CCC. De Italiaan heeft goede herinneringen aan de Etna waar hij vorig jaar naar de tweede plaats reed in de Giro di Sicilia. In het wit-blauw van zijn nieuwe ploeg werd hij vorige maand al zesde in Tirreno-Adriatico, dus de vorm is in orde.

Bij de ploeg van Patrick Lefevere verkeert ook de beloftevolle João Almeida in hoogvorm. Sinds de coronabreak was de Portugees al tweede in de lastige Giro dell’Emilia en derde in de Coppi e Bartali. In de Giro is hij uit de startblokken geschoten met een tweede plaats in de openingstijdrit en de zesde plek in Agrigento. De vraag is hoeveel ruimte hij nu nog krijgt, gezien zijn resultaten dit seizoen en zijn hoge positie in het klassement.

Bij Trek-Segafredo staat weliswaar alles in het teken van Vincenzo Nibali, die een nieuwe eindzege nastreeft in de Giro. Maar houd toch ook maar Giulio Ciccone in de gaten in de etappe naar de Etna. De winnaar van de bergtrui vorig jaar maakte in de tweede helft van het seizoen al indruk in de Ronde van Lombardije, waar hij vijfde werd. Ook in de Gran Piemonte en de Giro dell’Emilia reed hij naar de top tien.

Bij BORA-hansgrohe verloor Rafał Majka in de openingstijdrit al twee minuten, waardoor hij nu al mogelijk iets meer vrijheid krijgt. De Pool won in het verleden bergetappes in de Tour de France en de Vuelta a España, maar in de Giro maakte hij het zegegebaar nog niet. Ondanks het verlies in de tijdrit moet het met zijn vorm wel goed zitten. In de Ronde van Polen was hij vierde en in de Tirreno eindigde hij zelfs op het podium (derde).

Jakob Fuglsang heeft na twee dagen al wat goed te maken in de Giro d’Italia. Minuten zal hij niet terugpakken op de concurrentie op de Etna, maar mogelijk kan hij met een aanval wat seconden sprokkelen. De Deen won aan het begin van het seizoen al de Ruta del Sol en bleek het winnen niet verleerd na de coronabreak. Na de vijfde plaats in Strade Bianche en de tweede in de Ronde van Polen, won hij Lombardije. Wel verloor zijn ploeg López en Vlasov al.

Wilco Kelderman was een van de renners die kostbare tijd verloor in de openingstijdrit. Toch is de kopman van Team Sunweb in goede vorm. Na zijn zevende plaats in de Ronde van Polen, ging hij van start in Tirreno-Adriatico waar hij een uitstekende indruk achterliet. In liefst vier van de acht etappes eindigde hij bij de beste zes, wat uiteindelijk de vierde plaats in het eindklassement voor hem opleverde.

De Etna is al vaker het decor geweest van de Giro d’Italia, onder meer in 2017. Dat jaar ging de etappezege naar Jan Polanc, maar achter de Sloveen deed Ilnur Zakarin goede zaken door tijd te pakken op de tegenstand. In de openingstijdrit verloor de Rus al anderhalve minuut, dus mogelijk krijgt hij wat meer vrijheid dan andere mannen. De smaak van dagsucces wist hij al tweemaal te proeven in de Ronde van Italië.

Bij UAE Emirates krijgen enkele jongeren de kans in de Giro. Een van hen is Brandon McNulty, die afgelopen winter overkwam van Rally UHC. De getalenteerde Amerikaan kwam vorig jaar al eens als vierde boven op de vulkaan Etna in de Giro di Sicilia. In zijn eerste seizoen bij de Emiraten-ploeg reed hij al naar de vierde plaats in de Vuelta a San Juan en de zevende plek in de Ruta del Sol. Na de coronabreak bleven de resultaten uit, maar wellicht piekt hij nu naar deze drieweekse.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Geraint Thomas

*** João Almeida, Simon Yates

** Giulio Ciccone, Rafał Majka, Fausto Masnada

* Jakob Fuglsang, Wilco Kelderman, Brandon McNulty, Ilnur Zakarin

Giro 2020: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

De weersverwachting voor de derde etappe is zonnig met maxima tot 24 ℃. De wind is zwak tot matig en waait vanuit het zuidwesten.

De derde etappe van de Giro d’Italia is vanaf het begin live te volgen op Eurosport 1. De NOS en Sporza beschikken ook dit jaar niet over de uitzendrechten.